56 обычных людей из Центральной Азии, у которых все получилось

В этом году мы познакомились со многими яркими и талантливыми людьми из Центральной Азии и расширили наше Сообщество we. Все люди в нем — эксперты в своем направлении. Создают яркие проекты и меняют не только свою жизнь, но и мир вокруг себя. Именно поэтому мы называем их Созидатели. Если вы пропустили некоторые материалы, делимся с вами ссылками на интервью с Созидателями, которые были опубликованы в 2021 году.





Предприниматели

Олжас Худайбергенов, старший партнер консалтинговой компании TSC Global Kazakhstan

Аман Тентиев, управляющий партнер группы компаний Namba

Зафарбек Сулайманов, предприниматель

Фарход Махмудов, генеральный директор OOO BRIO GROUP

Диана Орозбаева, учредитель и директор Cleaner.kg

Эльмира Есмаханова, директор ТОО A Cosmetics

Наталья Дудкова, генеральный директор КДЛ SwissLab

Бакытбек Сагыналы, предприниматель

Марат Толибаев, бизнес-ангел

Серикбай Бисекеев, президент международной компании ARMAN-HOLDING

Олеся Тишкова, руководитель центра До и После родов «Жемчужинка».

Руководители

Сакен Жумашев, управляющий партнер KPMG в Центральной Азии

Максатбек Ишенбаев, СЕО, Банк «Бай-Тушум»

Камран Гуламов, CEO AKFA Group

Актилек Тунгатаров, исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике

Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Образование и наука

Рауан Кенжехан, генеральный директор Bilim Media Group

Дамель Мектепбаева, биотехнолог, инноватор, учитель

Бактыгуль Мидинова, музейный специалист

Олег Пак, директор школы имени Шокана Уалиханова

Галымжан Габдрешов, ​ученый, изобретатель инклюзивных технологий

Асхат Жумабеков, учитель физики в НИШ города Семей

Мария Валяева, шеф-редактор научно-популярного журнала OYLA

Амина Мирсакиева, ученый-физик

Артур Жусупов, учитель математики и физики

Улан Усенов, учитель химии

Галина Горноженко, руководитель медицинской клиники Nova Clinic

Сауле Есембаева, доктор медицинских наук, профессор.

IT и инновации

Арман Сулейменов, IT-предприниматель

Элисар Нурмагамбетов, основатель, СЕО Consilienz

Асхат Сергазин, ​IT-предприниматель, бизнес-тренер, трекер.

Специалисты







Дильфуза Куролова, юрист по правам человека

Айжамал Айтымбетова, организатор культурных событий

Суна Парк, международный политический эксперт

Бакытжан Базарбек, юрист по земельным вопросам.

Креатив и медиа

Влад Заманов, руководитель студии Vlad Zamanov Espase

Асель Шерниязова, управляющий директор и со-основатель Asian World Film Festival в Лос Анджелесе

Виктория Юртаева, основатель фестиваля TENGRI Music

Армен Оганян, креативный продюсер Comedy Club Production, реалити-шоу: «Танцы», «Холостяк» и «Замуж за Бузову»

Алина Ким, блогер, инфлюенсер

Саидазим Фазилов, креативный директор, продюсер, фотограф.

Искусство

Жамиля Джаркимбаева, солистка государственного театра оперы и балета «Астана Опера», заслуженный̆ деятель РК

Айбек Дайырбеков, кинорежиссер, сценарист

Наталья Андакулова, основатель Andakulova Gallery

Эльнора Ризаева, дизайнер

Мария Мудряк, оперная певица

Багжан Октябрь, виолончелист

Айсель Гусейнова, учредитель Ассоциации Дизайнеров Моды Азербайджана

Азамат Асангул, артист балета

Джамиля Серкебаева, заслуженный деятель Казахстана, первая скрипка Монте Карло 2004 года, член Джазовой ассоциации в Нью-Йорке

Елена Мироненко, директор Театра на Бронной

Адильхан Ержанов, режиссер и сценарист.

Спорт

Фируза Шарипова, спортсменка, боксер

Шынгыс Байкашев, многократный чемпион казахстанских и международных соревнований по скайраннингу

Сергей «Монарх» Цымбалов, тренер

Мария Агапова, мастер смешанных единоборств, действующий боец UFC.