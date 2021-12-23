56 обычных людей из Центральной Азии, у которых все получилось

В этом году мы познакомились со многими яркими и талантливыми людьми из Центральной Азии и расширили наше Сообщество we. Все люди в нем — эксперты в своем направлении. Создают яркие проекты и меняют не только свою жизнь, но и мир вокруг себя. Именно поэтому мы называем их Созидатели. Если вы пропустили некоторые материалы, делимся с вами ссылками на интервью с Созидателями, которые были опубликованы в 2021 году.
Предприниматели
Бизнесмены из Центральной Азии, которые создают полезные проекты, создают новые рабочие места и развивают разные отрасли экономики.
Олжас Худайбергенов, старший партнер консалтинговой компании TSC Global Kazakhstan
Аман Тентиев, управляющий партнер группы компаний Namba
Зафарбек Сулайманов, предприниматель
Фарход Махмудов, генеральный директор OOO BRIO GROUP
Диана Орозбаева, учредитель и директор Cleaner.kg
Эльмира Есмаханова, директор ТОО A Cosmetics
Наталья Дудкова, генеральный директор КДЛ SwissLab
Бакытбек Сагыналы, предприниматель
Марат Толибаев, бизнес-ангел
Серикбай Бисекеев, президент международной компании ARMAN-HOLDING
Олеся Тишкова, руководитель центра До и После родов «Жемчужинка».
Руководители
Лидеры и топ-менеджеры крупных компаний, которые руководят командами и меняют индустрии.
Сакен Жумашев, управляющий партнер KPMG в Центральной Азии
Максатбек Ишенбаев, СЕО, Банк «Бай-Тушум»
Камран Гуламов, CEO AKFA Group
Актилек Тунгатаров, исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике
Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.
Образование и наука
Люди, которые каждый день работают над тем, чтобы новое поколение было образованным, грамотным и следящим за мировыми трендами.
Рауан Кенжехан, генеральный директор Bilim Media Group
Дамель Мектепбаева, биотехнолог, инноватор, учитель
Бактыгуль Мидинова, музейный специалист
Олег Пак, директор школы имени Шокана Уалиханова
Галымжан Габдрешов, ученый, изобретатель инклюзивных технологий
Асхат Жумабеков, учитель физики в НИШ города Семей
Мария Валяева, шеф-редактор научно-популярного журнала OYLA
Амина Мирсакиева, ученый-физик
Артур Жусупов, учитель математики и физики
Улан Усенов, учитель химии
Галина Горноженко, руководитель медицинской клиники Nova Clinic
Сауле Есембаева, доктор медицинских наук, профессор.
IT и инновации
Предприниматели, которые создают инновационные проекты, чтобы наша жизни была еще проще и удобнее.
Арман Сулейменов, IT-предприниматель
Элисар Нурмагамбетов, основатель, СЕО Consilienz
Асхат Сергазин, IT-предприниматель, бизнес-тренер, трекер.
Специалисты
Признанные эксперты из разных сфер, которые каждый день помогают другим людям.
Дильфуза Куролова, юрист по правам человека
Айжамал Айтымбетова, организатор культурных событий
Суна Парк, международный политический эксперт
Бакытжан Базарбек, юрист по земельным вопросам.
Креатив и медиа
Представители новых современных профессий, которые развивают индустрию креатива в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
Влад Заманов, руководитель студии Vlad Zamanov Espase
Асель Шерниязова, управляющий директор и со-основатель Asian World Film Festival в Лос Анджелесе
Виктория Юртаева, основатель фестиваля TENGRI Music
Армен Оганян, креативный продюсер Comedy Club Production, реалити-шоу: «Танцы», «Холостяк» и «Замуж за Бузову»
Алина Ким, блогер, инфлюенсер
Саидазим Фазилов, креативный директор, продюсер, фотограф.
Искусство
Талантливые люди, которые прославляют страны Центральной Азии не только в странах СНГ, но и в странах дальнего зарубежья.
Жамиля Джаркимбаева, солистка государственного театра оперы и балета «Астана Опера», заслуженный̆ деятель РК
Айбек Дайырбеков, кинорежиссер, сценарист
Наталья Андакулова, основатель Andakulova Gallery
Эльнора Ризаева, дизайнер
Мария Мудряк, оперная певица
Багжан Октябрь, виолончелист
Айсель Гусейнова, учредитель Ассоциации Дизайнеров Моды Азербайджана
Азамат Асангул, артист балета
Джамиля Серкебаева, заслуженный деятель Казахстана, первая скрипка Монте Карло 2004 года, член Джазовой ассоциации в Нью-Йорке
Елена Мироненко, директор Театра на Бронной
Адильхан Ержанов, режиссер и сценарист.
Спорт
Люди, которые популяризируют спорт и здоровый образ жизни, а также занимают призовые места на мировых турнирах и соревнованиях.
Фируза Шарипова, спортсменка, боксер
Шынгыс Байкашев, многократный чемпион казахстанских и международных соревнований по скайраннингу
Сергей «Монарх» Цымбалов, тренер
Мария Агапова, мастер смешанных единоборств, действующий боец UFC.