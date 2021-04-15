Бакытбек Сагыналы: «Мы все получаем из внешнего мира, поэтому нельзя забывать, что минимум 10 процентов нужно отдавать»

О себе







Я социальный предприниматель, патриот своей страны и неравнодушный человек. Веду общественную и социальную деятельность в различных направлениях.

Мои сильные стороны — это решительность, я всегда очень быстро принимаю решения, системность, коммуникабельность и любознательность. Я постоянно стараюсь что-то изучать. Сейчас, к примеру, мне интересна криптовалюта, я полностью изучаю этот вопрос, чтобы быть в тренде.

Для меня счастье — это когда я помогаю своим близким, когда наш проект решает существующие в обществе социальные проблемы. Но даже просто идти по улице и слышать, как поют птицы, смотреть на природу и понимать, что ты ее часть — это тоже счастье. А если при этом ты видишь, как люди вокруг тебя становятся счастливее, это в разы повышает твое эмоциональное состояние.

О жизненных принципах

Регулярность. Быть постоянным в своих действиях. Регулярность — это основа прогресса, если человек регулярно занимается, например, бизнесом, он добьется успеха.

Порядочность, честность. Это очень важно для репутации. Без этого принципа никак.

Доброта. Мы все получаем из внешнего мира, поэтому нельзя забывать, что минимум 10 процентов нужно отдавать. В этом плане для меня большое значение имеет наша активность в клубе ProKG, когда мы помогаем молодым людям, студентам.





Системность. Особенно ярко этот принцип проявляется в работе. Когда мы пишем какой-либо проект, я всегда системно думаю, что нужно сказать, сделать.

Открытость. Я открытый человек, и в том числе благодаря этому достигаю определенных результатов.

Взявшись за дело, нужно полностью отдаваться ему. Если я не могу сделать что-либо, сразу предупреждаю об этом.

Каждой из составляющих своей жизни я стараюсь уделять определенную часть дня



Трудолюбие. Мы живем один раз, и очень важно успеть сделать многое. У меня развито стратегическое мышление, я направляю и вдохновляю людей и в то же время умею работать локально.





Также для себя я определил «принцип дня». Каждой из составляющих своей жизни я стараюсь уделять определенную часть дня. До 9 утра — мое личное время, я медитирую, делаю упражнения, с 09:00 до 14:00 — работаю, с 14:00 до 16:00 посвящаю время встречам, с 18:00 до 20:00 у меня снова медитации либо встречи, и с 20:00 до 23:00 — время для семьи. А в субботу и воскресенье стараюсь уделять время родственникам и друзьям.

О людях в жизни

Я никогда не рассказывал о родителях. И многие не знают, что в нашей жизни в 2004 году случилась трагедия. Оба мои родителя погибли в автокатастрофе. Нас осталось трое детей, я старший.

Мои родители были замечательными людьми, они многое сделали для Кыргызстана, для своих родственников и детей. Они оставили нам самое лучшее наследие — воспитание. Родители родом из сел. Мама получила образование в текстильном направлении, папа окончил математический университет. И они вместе покоряли столицу. Вспоминая родителей, первое, что могу сказать, что они были очень добрыми и образованными людьми. У нас дома всегда было много людей, они приходили поговорить с родителями, получить совет. Мама учила, за что бы ты ни брался, делать все качественно, папа учил честности. Именно они заложили основы, мои принципы, на которые я опираюсь в течение жизни.





Папа был генеральным директором и основателем компании. А мама работала начальником отдела на фабрике, в ее подчинении было около 400 человек. Они были лидерами в своих направлениях и вместе с тем успевали уделять время нам. Благодаря воспитанию родителей мы стали теми, кто мы есть. Образы родителей, аура, их наставления помогли нам в трудной ситуации, когда их не стало.

Вокруг меня всегда были очень хорошие люди, которые помогали мне. Большую поддержку в трудной ситуации оказала тетя Анар аже, она взяла на себя ответственность и оформила опекунство. Тети Рахат и Данагуль на протяжении многих лет тоже находятся с нами рядом и поддерживают.

Еще один человек, который оказал на мою жизнь большое влияние — Гульмира Каарман. Я познакомился с ней в 19 лет, когда работал администратором на общереспубликанском тестировании. На протяжении 11 лет Гульмира апа для меня как мама. Она сделала большой вклад в мое развитие. Также папин друг и партнер John Konhaus. Он давал дельные советы, на которые я до сих пор опираюсь. Благодаря его влиянию я начал мыслить в рамках своей деятельности не только категориями своей страны, но и в международном масштабе.





И, конечно, у меня есть наставники в сфере бизнеса. Это основатель Ассоциации социальных предпринимателей и отеля Bridges Мирбек Асангариев.

О деятельности

В данный момент я работаю в трех направлениях. Первое — Ассоциация социальных предпринимателей. Мы занимаемся развитием социального предпринимательства в Кыргызстане и Центральной Азии. А также наша миссия — экономическое развитие регионов путем открытия социальных предприятий.

Второе направление — это образовательный проект Next Generation, который работает с 2011 года. У нас есть несколько программ, в рамках которых мы обучаем детей жизненным навыкам, развиваем те умения, которые пригодятся им после 18 лет. К примеру, управление временем, своими возможностями, обучаем написанию эссе, помогаем с профессиональной ориентацией. Также в рамках этого проекта мы реализуем лагеря на 5-10 дней, организуем встречи с успешными людьми, путешествия по достопримечательностям, экскурсии по производствам, крупным университетам. Когда мы показали 7-классникам АУЦА, здание вуза, все 30 человек из группы записались на английский язык, чтобы поступить туда. В итоге через четыре года 15 человек действительно поступили.





Третье направление деятельности — студия медитаций. В рамках этой организации мы проводим семинары, йога-туры.

Я хочу создать сильную, глобальную компанию в образовательной сфере, чтобы она передавалась следующим поколениям нашей семьи. А если говорить в целом о деле жизни, моя миссия — помогать людям, создавать такие масштабные проекты, которые будут вдохновлять их и помогать не только в материальном плане, но и давать те знания и навыки, которые они могут применять в жизни.