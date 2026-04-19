Employers of Central Asia. 10 компаний, в которых можно построить успешную карьеру

Рынок труда в Центральной Азии быстро меняется: сегодня специалисты выбирают не просто работу, а компании, где можно расти, влиять на процессы и понимать, что ты на своем месте. Для одних важны масштаб и стабильность, для других — гибкость, технологии, международные проекты или сильная корпоративная культура.

В новом спецпроекте Employers of Central Asia мы собрали компании, которые уже формируют современный подход к работе: через обучение, карьерные возможности, поддержку сотрудников и реальные условия для роста. Это работодатели, где можно выстраивать долгую карьеру, осваивать новые роли и находить свое направление.





Банк ЦентрКредит, bcc.kz

Банк ЦентрКредит — один из крупнейших банков Казахстана, который имеет широкую филиальную сеть и обслуживает более трех миллионов клиентов. Корпоративная культура в компании строится на четырех принципах: командность, ответственность, открытость к изменениям и ориентация на клиента.







Сотрудникам предлагают конкурентную зарплату и бонусную систему, гибкий формат работы, медицинскую страховку и программы wellbeing, включая ментальную поддержку и корпоративный спорт. Внутри компании выстроена понятная система развития: внутренняя ротация, обучение через собственные платформы. Отдельное внимание уделяется адаптации новых сотрудников через наставничество и регулярную обратную связь.







BCC поддерживает развитие сотрудников: 54% руководящих позиций занимают женщины, молодые специалисты получают возможности для роста и смены ролей внутри компании. Также сотрудники вовлечены в ESG-инициативы и социальные проекты, что позволяет видеть результат своей работы не только в бизнесе, но и в реальном влиянии на общество.







Также в банке работает bcc store — внутренний магазин, где сотрудники зарабатывают центрики за активность и обменивают их на мерч, гаджеты и другие приятные вещи: выполнил задание — загрузил результат — получил центрики.





BI Group — крупнейший строительный холдинг в Центральной Азии, где HR-подход строится вокруг развития людей и сильной корпоративной культуры. BI Group системно инвестирует в развитие сотрудников — от внутренних платформ BI University и BILIM до образовательных программ с международными экспертами для строителей, менеджеров и партнеров холдинга. Более 2000 сотрудников уже прошли обучение с участием профессоров Harvard Business School. Важную роль играет и собственный Buildex Training Center, который обеспечивает подготовку специалистов по ключевым строительным профессиям.







Карьерный рост в BI основан на принципе меритократии — здесь важны результаты, потенциал и готовность брать ответственность. В компании развита система ассесмента, кадрового резерва и внутренних ротаций. Один из ключевых инструментов — программа «BI Стажер»: за 12 лет через нее прошли более 2600 человек, и почти четверть из них выросли до руководящих позиций. При этом в BI действует уникальный институт акционерства — сотрудники могут вырасти от стажера до акционера компании. Сегодня компания развивается на международном рынке, открывая сотрудникам новые возможности для карьеры за рубежом.





Холдинг также известен яркой корпоративной жизнью и самыми масштабными мероприятиями для команды. Спортивные турниры, комьюнити и социальные инициативы стали неотъемлемой частью жизни BI и объединяют сотрудников.









Beeline Казахстан — это не только телеком-оператор, но и цифровая экосистема, объединяющая IT, финтех и digital-сервисы. Холдинг выстраивает среду, где сотрудники становятся не исполнителями, а инициаторами изменений, влияя на продукты и развитие бизнеса.





Ключевой инструмент — платформа Dоer’ства, где идеи сотрудников превращаются в реальные проекты. Внутреннее предпринимательство позволяет тестировать гипотезы и запускать новые направления внутри холдинга. При этом снижается уровень бюрократии, а решения принимаются быстрее, что дает сотрудникам больше автономии.





Обучение встроено в рабочие процессы: сотрудники развивают digital-компетенции, работают с данными и могут менять роли внутри экосистемы. Это создает гибкие карьерные траектории и возможности роста в разных направлениях.









Yango Group — международная технологическая экосистема, которая развивает цифровые сервисы в более чем 30 странах. В Центральной Азии компания работает через локальные офисы — Yandex Qazaqstan, Yandex Uzbekistan, Yandex Kyrgyzstan и другие. В портфеле — сервисы, которые ежедневно используют миллионы людей: Еда, Такси, Lavka в Yandex Go, Kinopoisk, Yandex Music, Yandex Search и другие.





Работа в компании — это сочетание локальных задач и международного масштаба. Сотрудники могут развиваться как вертикально, так и горизонтально: углублять экспертизу, менять роли, подключаться к другим рынкам и командам. В компании развивают инженерные направления, но важную роль играют и нетехнические функции — маркетинг, операции, развитие бизнеса.





Корпоративная культура строится вокруг технологий, скорости и ответственности. При этом компания создает комфортную среду: гибкий формат работы, доступ к обучению и международным проектам, медицинская поддержка и well-being программы.





Eurasian Resources Group, e rg.kz





ERG — одна из крупнейших горно-металлургических компаний мира с активами в Европе, Азии, Африке и Америке. В Казахстане компания формирует около 25% отрасли и объединяет производство, энергетику, логистику и цифровые решения. Для сотрудников это означает работу в масштабной индустрии с реальным влиянием и доступом к сложным технологическим задачам.





В компании выстроена системная модель развития: от школьных и студенческих программ до уровня топ-менеджмента. Стажировки, программы ERG Skills и Jastar Ligasy, наставничество и участие в реальных проектах позволяют расти внутри системы. Сегодня 74% вакансий закрываются внутренними кандидатами, а 92% руководителей выросли внутри компании.





ERG развивает цифровые направления, что дает возможность не только работать в классической индустрии, но и участвовать в ее технологической трансформации.













Allur — одна из крупнейших автомобильных компаний Казахстана, которая объединяет производство, дистрибуцию и розничную сеть. В Allur работает более 5700 сотрудников, а через дилерскую сеть создается еще более 3000 рабочих мест по всей стране.





Несмотря на разную специфику направлений — от производства до офисных функций — компания выстраивает единый подход к работе с людьми: развитие, вовлеченность и возможности для роста. Для производственных команд предусмотрена инфраструктурная поддержка, включая развозку и проживание, а в офисных ролях акцент на гибкость, обучение и участие в международных проектах. Allur активно инвестирует в развитие сотрудников через внутренние программы и обмен опытом между подразделениями.





Отдельный фокус на молодежи. Более половины команды младше 35 лет, есть сотрудники из поколения зумеров, которые уже занимают руководящие позиции. Программа Allur Qadam дает возможность стартовать карьеру в крупной компании, Allur Zhastary — запускать собственные проекты и развиваться, а спортивные и well-being инициативы формируют активную среду. Бонусом можно отметить проект «Менің Қазақстаным», в рамках которого сотрудники отправляются в мотивационную поездку, открывая для себя новые красоты страны.









CCI Kazakhstan — часть международной группы Coca-Cola İçecek и один из крупнейших FMCG-работодателей региона. Компания получила статус Top Employer 2026, подтверждая системный подход к развитию сотрудников и корпоративной культуре.





В компании развивают таланты через программы Next Talent, Train to Field и другие инициативы, которые позволяют студентам и молодым специалистам сразу включаться в реальные проекты. Отдельное внимание уделяется развитию женского лидерства через платформу Women’s Network.





Также в компании выстроена система well-being: программа CCI Care охватывает физическое и ментальное здоровье сотрудников, а корпоративные бенефиты включают страховку, питание, развозку и гибкие форматы поддержки.









Trans Expedition — логистическая компания, которая делает ставку на технологичный подход к перевозкам и управлению рисками.





Компания инвестирует в развитие сотрудников, делая акцент на профессиональном росте и постоянном обновлении знаний. При этом ключевая особенность — культура доверия и инициативы: здесь поощряется движение снизу-вверх, а сотрудники могут влиять на процессы независимо от должности.





Карьерный рост строится по принципу win-win: развитие сотрудника напрямую связано с ростом компании. Внутри есть реальные кейсы, когда инициативы сотрудников меняли бизнес-процессы и открывали новые рынки, а значит, становились точкой профессионального роста.









Qarmet — это крупнейший горно-металлургический комплекс Центральной Азии с полным производственным циклом, который охватывает все этапы выпуска стали. Компания делает акцент на устойчивом развитии, системном обучении сотрудников и формировании культуры безопасного производства.





В Qarmet трудятся более 35 тысяч сотрудников. В 2025 году была проведена масштабная реновация корпоративного университета Qarmet University, где уже около шести тысяч человек прошли обучение по востребованным специальностям. Это позволяет выстраивать карьерную траекторию от стартовых позиций до управленческого уровня.





Отдельное внимание уделяется здоровью работников. Компания возродила производственную медицину, теперь сотрудники могут бесплатно проходить медицинские осмотры и получать квалифицированную помощь в собственных поликлиниках QarMed, оснащенных современным медицинским оборудованием.





В «Тенгизшевройл» сотрудники работают над проектами мирового уровня и получают доступ к международной экспертизе — компания объединяет таких партнеров, как Chevron, ExxonMobil и КазМунайГаз. Здесь выстроена сильная система развития: программа «Горизонт» для молодых специалистов, наставничество и поддержка обучения, включая финансирование магистратуры.





При этом в компании один из самых сильных социальных пакетов: медицинская страховка для сотрудников и их семей, фитнес и well-being программы, беспроцентные займы на жилье и поддержка образования детей через программу «Жас урпак». Здесь сочетаются масштаб, стабильность и реальные возможности для долгосрочной карьеры.









Сегодня сильный работодатель — это не только про зарплату и бренд. Это про среду, в которой человек может расти, влиять, пробовать новое и чувствовать, что его вклад имеет значение.

Именно такие компании формируют новый рынок труда в Центральной Азии — более гибкий, осознанный и ориентированный на развитие человека. Возможно, среди них вы увидите и свое следующее место работы.