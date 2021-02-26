Айжамал Айтымбетова о работе в ЮНЕСКО и создании проектов по продвижению культуры Узбекистана

О себе





Я организатор культурных мероприятий. Также задействована в проектах сферы моды, к примеру, это Oriental Fashion Show, которое проводит международное дефиле по всему миру.

На данный момент работаю на ЮНЕСКО в вопросах, связанных со Средней Азией и Великим Шелковым путем. А так как Узбекистан — сердце Шелкового пути, большинство моих проектов связано именно с этой страной.

О себе могу сказать, что я очень упрямая — если что-то не получаю, не могу найти себе место. Это качество помогает мне добиваться целей.

Меня делают счастливее мои дети. У меня двое дочерей, им 10 и 5 лет. Они моя самая главная радость в жизни. Я живу для них, и, когда вижу, как они улыбаются, мне больше ничего не нужно. Для меня главное, чтобы они были здоровы и счастливы.

О жизненных принципах

Главный принцип — не останавливаться, не оборачиваться назад, идти только вперед. Жить не прошлым, а настоящим и будущим. То, что было два дня или два года назад, мы уже не вернем и не исправим. Поэтому я никогда не оборачиваюсь назад. Если люди не согласны со мной, я уважаю их выбор. Но с теми, кто тянет меня назад, а не помогает двигаться вперед, наши пути расходятся.





Не терплю предательства. Потому что считаю, если человек смог поступиться принципами дружбы единожды, то сможет сделать это и второй раз, а это будет еще больнее. Люблю, когда дружба двухсторонняя.

Люблю учиться, стараюсь постоянно развиваться. Причем зачастую учусь на собственных ошибках. В моей жизни их было много, но с каждым днем становится все меньше.

О людях в жизни

В моем окружении много людей, которые меня поддерживают и помогают.

Большая часть моих друзей и знакомых — это люди из сферы культуры и моды, так как у нас общие интересы: это артисты, дизайнеры, художники, модели, музыканты, есть и политики, так как политика и культура тесно связаны.





Меня окружают идейные люди, те, у кого всегда большие планы и множество проектов. Даже если они не имеют отношения к культуре и моде, а работают в сфере спорта, образования или туризма, нам всегда есть о чем поговорить. Иногда у нас даже рождаются совместные проекты на стыке областей.

Я стараюсь окружать себя людьми, которые выше меня в плане образования, знаний, опыта. Они могут дать дельный совет, подкорректировать и подсказать, как сделать лучше. С такими людьми мне всегда интересно.

О деятельности

В 2006 году я приехала во Францию как студентка. Сфера моих интересов никак не пересекалась с культурой Центральной Азии. Но после окончания учебы наступил декрет, по завершении которого я начала ходить на культурные мероприятия, стала членом казахской ассоциации, и так началась моя активная жизнь. Я посещала много выставок, фестивалей, концертов и со временем поняла, что это мне по душе.

Позже я познакомилась с несколькими французами, которые, к моему удивлению, рассказали мне много интересного про Узбекистан, Бухару, Самарканд, Ташкент. Мне стало стыдно, что люди, которые были в Узбекистане как туристы, знают больше, чем я. Тогда я начала интересоваться этой темой, изучать ее. Я увидела, что во Франции есть большой спрос на все, что связано с Узбекистаном и Шелковым путем. Многие европейские бренды, к примеру, Hermes, используют принты в стиле икат, используют шелк, в Европе часто проходят выставки картин, предметов интерьера.





В 2018 году я организовала в Русском культурном центре выставку ляганов. В 2019 совместно с Посольством Узбекистана мы организовали дефиле, которое проходило в пригороде Парижа. Публике была очень интересна узбекская культура. Для многих стало открытием, что Узбекистан занимает третье место в мире по производству шелка. Также у людей было предубеждение, что раз это производится в Средней Азии, то качество будет не очень хорошим. Хотя, по оценке экспертов, узбекский шелк ничем не уступает по качеству Сhanel, Dior, Hermes.

Сейчас я сотрудничаю с фабрикой Bukhara Brilliant Silk. Мы провели немалую работу, и французские дизайнеры и стилисты заинтересовались поставкой узбекского шелка, они ждут окончания пандемии, чтобы сделать заказы.

Есть большой интерес к туристическому потенциалу Узбекистана. Мы готовим новый проект, планируем провести его под эгидой ЮНЕСКО. Совместно с турфирмами разработаем маршрут для двух возрастных категорий французов: студенты и пенсионеры.





Во всех проектах мне помогает Елена Султанова, которая живет в Узбекистане, и студент Фируз Халимов, который живет в Париже. Мы работаем командой. Это люди, которые безвозмездно работают на благо Узбекистана, на продвижение культуры этой страны.

Дело моей жизни — воспитать моих детей, поставить их на ноги, дать должное образование. Я рада, что уже сейчас, несмотря на свой возраст, они могут отличить казахский национальный инструмент от кыргызского или узбекского, что у них есть основные понятия и представления об истории и культуре. Я считаю, что нужно знать не только культуру своего народа, но и других народов и национальностей, потому что культура — это богатство души.