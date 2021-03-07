Мария Мудряк о жизненных принципах и важности быть профессионалом

О себе





Я артист, оперная певица. Родилась в Казахстане, в городе Павлодар, в девятилетнем возрасте уехала на учебу в Италию, Милан, где живу по сей день. Здесь началась моя интернациональная карьера. На данный момент я исполняю ведущие партии в операх «Травиата», «Фауст», «Богема», «Турандот» и других и представляю Казахстан на лучших площадках мира.

Сильная сторона моего характера — это, прежде всего, целеустремленность. Мой дедушка был боксером, чемпионом Европы, и многие бойцовские качества, такие как сила воли, внутренний стержень, он передал моей маме, после чего мама старалась воспитывать их во мне.

Я счастлива, когда здоровы и счастливы мои родители



Я добрый человек и всегда сопереживаю, сочувствую всем вокруг, порой даже слишком. Но при этом умею за себя постоять — добро должно быть с кулаками.

Люблю путешествия, горы, снег, они меня вдохновляют. Еще меня очень сильно вдохновляет публика, глаза людей, когда я выступаю.





Я счастлива, когда здоровы и счастливы мои родители. Также сильные позитивные эмоции в мою жизнь приносит занятие любимым делом — моя профессия и мои животные. С детства я росла в окружении питомцев, у нас дома были собака породы пудель и кот, а вместе с ними в разное время попугаи, канарейки, черепахи. Поэтому животные — это неотъемлемая часть моей жизни. Когда у меня появилась возможность здесь в Италии завести питомца, я взяла той-пуделя. Я назвала его Винчи в честь Леонардо да Винчи — это один из исторических персонажей, который мне нравится. И теперь Винчи составляет мне компанию, когда я езжу на гастроли в далекие страны.

Как сказал один пожилой человек: «Животные — это те же люди, просто они не могут говорить». В них есть доброта и преданность, которая присуща не многим. Животным нет разницы, кто ты и чего добился в жизни, они любят тебя просто так.

О жизненных принципах

Профессионализм во всем, особенно в рабочих вопросах. Если ты мастер своего дела, ты всегда найдешь свое место в жизни и будешь востребован. Профессионализм дает возможность по-другому смотреть на этот мир.

Уважение к окружающему миру, людям. Как говорят мои родители: «Неважно, кем ты стал и чего добился, ты должен всегда оставаться хорошим человеком».





Важно не зацикливаться на плохом, потому что негатив разрушает нас. В жизни все поправимо, как говорит моя бабушка, кроме самой жизни, а она зависит от нашего эмоционального состояния, состояния души, поэтому нервы нужно беречь. Проблемы встречаются в жизни каждого человека, важно найти в себе силы решить их и идти дальше.

О людях в жизни

Прежде всего на меня повлияли мои родители, люди, которые подарили мне жизнь. Они поддерживают меня во всем, мы с ними на одной волне. Любовь к животным, любовь к миру — все идет от них. Это самые близкие для меня люди, мы советуемся по всем вопросам. Я всегда говорю, что «Мария Мудряк» — это не один человек, это все мы втроем. Папа — наш тыл, мама — тренер, педагог и подруга.

У меня было самое лучшее детство



У меня было самое лучшее детство. И хотя некоторые говорили: «Нельзя так загружать ребенка. Она постоянно занята», у меня всегда было время поиграть во дворе, в футбол или с куклами. Когда мы ездили на конкурсы и фестивали, брали с собой чемодан игрушек. Во всех поездках мама покупала мне вкусности, красивые платья, я узнавала много новых людей, видела разные страны и города. Мое детство было насыщено яркими и счастливыми моментами. При этом родители с раннего возраста прививали мне любовь к труду и чувство ответственности.





В моей жизни сыграли огромную роль мои маэстро, которые сформировали меня как профессионала и как личность. Это также Нурсултан Абишевич, благодаря которому я смогла получить образование. Каждая встреча с большими профессионалами, с такими великими людьми, как Пласидо Доминго, Риккардо Мути, обогащает меня как человека и дает мне новые знания и опыт.

О деятельности

Мама долгое время занималась балетом, и, чтобы понять, в чем мой талант, родители решили развивать меня всесторонне. Рисование, плавание, танцы, балет, гимнастика и фортепиано — я посещала все эти кружки в городском Дворце школьников. Первое время акцент делали на балет. Но потом меня отвели в вокальную студию, где стало понятно, что у меня есть данные.

В первый раз я вышла на сцену в три года с песней «Мой любимый рыжий кот». Я хорошо помню этот момент, именно тогда я поняла, что хочу быть на сцене. С детства и до сих пор для меня важен именно контакт с публикой.





Я всегда очень ответственно подхожу к изучению новой роли. Читаю оригинал, если это исторические личности, стараюсь найти исторические факты о них. Потому что каждый персонаж к тому моменту, который ты играешь на сцене, уже прожил определенную жизнь, и ты должен понимать, что привело, подтолкнуло его совершать те или иные поступки.

Бог подарил мне талант, голос, и я должна быть достойна его



Я стараюсь полюбить каждую роль, которую исполняю, потому что, не полюбив, ты не исполнишь ее хорошо.

Думаю, дело моей жизни — дарить людям радость. Бог подарил мне талант, голос, и я должна быть достойна его, должна развивать, тренировать и отшлифовывать его как бриллиант, чтобы он мог приносить людям радость. Я считаю, что моя миссия на Земле заключается в этом. И я благодарна Богу за то, что он подарил мне именно эту дорогу.