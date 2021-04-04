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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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CEO AKFA Group о главной мотивации, которая помогает двигаться вперед, и важности жизненного баланса
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Камран Гуламов

город — Ташкент, CEO AKFA Group, @kamran_akfa, facebook

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02.04.2021

CEO AKFA Group о главной мотивации, которая помогает двигаться вперед, и важности жизненного баланса

О себе

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Я думаю, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы в семье быть хорошим отцом и мужем, на работе — хорошим сотрудником или лидером, в обществе — инициатором, то есть тем, кто меняет и улучшает общество, в духовном плане — верующим. О себе я бы сказал, что я хороший семьянин и лидер.

Самая главная мотивация для меня — семья. Я стараюсь делать жизнь своей семьи лучше и вместе познавать мир. В социуме я чувствую, что мы, как компания, и я, как личность, имеем определенное влияние на то, чтобы улучшать окружающую действительность. Это тоже дает мощную мотивацию. Я люблю жизнь, люблю свою семью, работу, и это каждый день дает мне мотивацию вставать и двигаться вперед.

Мой девиз по жизни: Life it's all about balance


Мой девиз по жизни: Life it's all about balance. Стараюсь, чтобы все сферы моей жизни — семья, работа, личное развитие, а также деятельность на пользу общества — были в порядке и развивались в равной степени. Стараюсь находить некую гармонию между этими составляющими жизни.

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Когда люди вокруг меня добиваются чего-то в жизни и находят свой путь, а я в этом принимаю даже небольшое участие — я чувствую себя счастливым человеком. Если мои братья, сестры, жена или другие близкие люди занимаются тем, что им нравится, и испытывают от этого положительные эмоции, это влияет и на меня тоже. Я чувствую себя счастливее, когда вижу новые страны, горизонты.

Также сильные эмоции испытываю, когда компания под моим руководством добивается новых высот и когда мир вокруг меняется. В целом меня делает счастливее, дает надежду вера в светлое и доброе будущее

О жизненных принципах

Один из главных принципов и основной лайфхак — каждый вечер я задаю себе вопрос: «Что полезного, эффективного и хорошего я сделал в течение дня?». Для меня важно получать удовлетворение от каждого прожитого дня, от того, что я сделал, какое решение принял. Не хочу, чтобы мои дни проходили впустую, поэтому четко планирую свое время, следую плану и стараюсь делать каждый свой день максимально эффективным в физическом, эмоциональном, духовном и социальном плане.

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Второй принцип — саморазвитие. Каждое утро я читаю новости, статьи, смотрю познавательные видео. Даже когда нахожусь в дороге, я постоянно работаю над собой, познаю новое и улучшаю свои навыки.

Третий принцип — следить за питанием. К сожалению, у меня недостаточно времени, чтобы заниматься спортом, но при этом я слежу за своим питанием.

Каждый вечер я задаю себе вопрос: «Что полезного, эффективного и хорошего я сделал в течение дня?»


В религиозном плане стараюсь придерживаться шариата. Я родился мусульманином, поэтому для меня принципиально важно придерживаться хотя бы 25 процентов прописанных правил.

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Трудности могут быть разными — в личном плане, в семейном, в работе. Как и большинство людей, в своей жизни я не раз проходил через сложные моменты и усвоил главный урок — когда тяжело, нужно минимум эмоций и максимум объективности и терпения. Если мы с достоинством проходим через сложности, то всегда добиваемся того, что хотели, и того, что заслуживаем.

О людях в жизни

В первую очередь, на меня повлияли родители. Они заложили в меня основные понятия и ценности, воспитали во мне качества, которые помогли мне найти свое место в жизни. Папа старался развивать меня всесторонне: я занимался русским, английским, математикой, спортом и музыкой. Кроме того, отец много говорил о том, как важно найти себя и свое место в обществе. А мама развивала в более духовном, эмоциональном плане, развивала во мне ответственность за свое здоровье.

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Наставники в школе, институте, на работе, а также моя супруга — это те люди, которые оказывали и оказывают сейчас существенное влияние на меня и мою жизнь. Кроме того, есть наша огромная команда, которая непосредственно влияет на мои решения, подсказывает, критикует, помогает развиваться. На данный момент я собрал вокруг себя такую команду, где каждый в своем направлении является профессионалом. Они дают мне советы, иногда мы спорим, но всегда находим консенсус, который в итоге развивает меня как личность и моих коллег, а также нашу компанию.

О деятельности

На данный момент я управляю производственным холдингом, который выходит на международный рынок. AKFA Group существует уже более 20 лет, и первые 15 лет мы работали только в Узбекистане. Сейчас увеличиваем свое присутствие в разных странах.

Моя главная задача как руководителя — донести до всех сотрудников миссию компании, смысл ее существования, а также привести всех нас к той цели, которую мы определили. К 2025 году мы хотим стать международной компанией, большим конгломератом, с активной клиентской базой в 20 странах. Еще одна важна задача, которую я ставлю перед собой — поддерживать рабочую атмосферу, позитив, чтобы все члены команды с радостью вставали по утрам и шли на работу.

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В части семьи дело моей жизни — быть хорошим мужем и отцом до конца моих дней. В плане профессионального направления — я бы хотел оставить после себя сильную команду, успешную компанию, которая имеет четкую цель и план по ее достижению, наращивает свои производственные мощности и имеет множество довольных клиентов, которые с теплом будут вспоминать компанию и мое имя. В целом хотелось бы сыграть хоть небольшую роль в улучшении качества жизни всех людей планеты.


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