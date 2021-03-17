Сакен Жумашев о том, чему его учили родители, как повлияла работа в Big4 и что считает делом жизни

О себе





Я отец, брат, друг, коллега, для кого-то наставник и кому-то являюсь учеником.

Могу выделить три вещи, которые меня характеризуют. Любознательность — я люблю узнавать новое. Ответственность — ценю, когда люди отвечают за слова и поступки, выполняют обещания, и, в первую очередь, стараюсь сам соответствовать этому. И третье — позитив, который является составной частью моей жизни.

Около пяти лет назад я сформулировал концепцию, которая позволяет достигать поставленных целей. В английском варианте она звучит как «PPP» — persistence, passion, positive. В русском — «СУП» — страсть, упорство, позитив.

Страсть. Если есть внутреннее большое желание достигать поставленной цели — это уже большая часть успеха.

Около пяти лет назад я сформулировал концепцию, которая позволяет достигать поставленных целей



Упорство. Успешного от неуспешного человека отличает один момент. И тот, и другой лежа на диване хотят достичь больших высот, быть здоровыми, счастливыми и богатыми. Но разница в том, что один продолжает лежать, мечтая о светлом будущем, а другой встает и упорно совершает действия, чтобы прийти к своим мечтам.

Третье — это позитив. Важно идти по жизни с позитивом, с настроем на победу. Есть даже понятие «позитивное мышление»: когда человек думает о хорошем, с ним это хорошее приключается. Когда у тебя есть страсть, ты хочешь достичь чего-то, прикладываешь к этому упорство и идешь к намеченной цели с позитивом, тогда с большой долей вероятности ты достигнешь желаемого.





В отношении счастья мне нравится структура, которую предлагает российский психолог Андрей Курпатов. Он выделяет, что для счастливой жизни человеку нужно: первое — быть занятым. Как ни странно, когда мы представляем, что поедем на необитаемый остров с кокосами, океаном и белоснежным песком, чтобы отдыхать, ничего не делать, и будем там счастливы, мы ошибаемся. Спустя время, живя в таком месте, человек почувствует себя несчастным. Для нас, как вида, важно всегда быть чем-то занятыми, это может быть как любимая работа, так и хобби. Поэтому я стараюсь, чтобы каждый мой день был насыщенным.

Еще одна составляющая счастья — окружение. Качество жизни, настроение, интерес, позитивные моменты напрямую зависят от людей, которые находятся рядом. Поэтому я стараюсь окружать себя людьми, с которыми интересно проживать эту жизнь.

Третье — эмоциональный интеллект. Для счастья очень важно понимать себя, свои эмоции и быть в гармонии с собой. Я убедился в верности этого утверждения на собственном опыте.

О жизненных принципах

Быть честным с самим собой. Когда ты что-то делаешь, это должно идти от сердца. Я не сторонник того, чтобы кривить душой, делать вещи, которые не считаю правильными.





Взаимодействуя с людьми, нужно понимать, что никто никому ничего не должен. И если ты делаешь что-либо, не нужно ждать, что люди каждый день будут благодарить тебя за это.

Постоянная работа над собой, обучение. Стремление стать лучше себя вчерашнего — еще один из моих принципов.

О людях в жизни

Основу, которая позволила мне в дальнейшем идти вперед и развиваться, заложили родители. Отец с детства говорил о том, что важно уметь излагать свои мысли, давал советы о том, как общаться с людьми. А мама в 90-х годах занялась бизнесом и стала меня к этому привлекать. Благодаря родителям мне выпала возможность уже в 16 лет погрузиться в рыночный механизм, где нужно было взаимодействовать с людьми и анализировать.





Следующий важный пласт жизни — работа. За 15 лет в Big4 я встретил много замечательных людей, наставников. Это были люди с большой буквы, и каждый из них помогал мне, закладывал моменты технического характера, менеджмента, взгляды на жизнь. Но помимо тех, кто работает надо мной, есть и те, кто работает в моей команде. Это люди, которые на много лет младше меня, но они тоже дают импульс моему дальнейшему развитию.

Мне посчастливилось реализовать более тысячи различных проектов, и я встретился с большим количеством талантливых людей, которые работают в разных сферах. Все они тоже повлияли на меня, способствовали расширению кругозора и личностному росту.

Пять лет назад я начал заниматься спортом, дважды финишировал на Ironman 70.3. Благодаря этому опыту я познакомился с людьми разных сфер деятельности. Чтобы помимо своей основной работы заниматься таким видом спорта, как триатлон, нужна целеустремленность. Общение в кругу таких людей тоже наложило на меня свой отпечаток.





И, конечно, есть близкие друзья, люди, с которыми мы можем поговорить на разные темы и в целом интересно, с позитивом проживать эту жизнь.

О деятельности

KPMG — одна из аудиторских компаний «большой четверки». Мы оказываем аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Плюс помогаем внедрять IT-системы, разрабатывать для компаний процессы и стратегии. По сути, работаем над тем, чтобы сделать жизнь крупного, среднего и порой даже малого бизнеса лучше.

Постоянно стараемся реализовывать социальные инициативы, которые направлены на стимулирование роста экономики регионов, где мы находимся, в данном случае в Центральной Азии. Поддерживаем различные общественные фонды, пропагандируем и внедряем проекты по борьбе с изменением климата, гендерным неравенством и другие.

KPMG — это компания, которая имеет 150-летнюю историю, и мы понимаем, что то окружение, в котором ты живешь, нужно поддерживать и развивать. Если говорить о моей личной мотивации и посыле, — мне хочется привнести свой вклад в развитие того места, где я живу, помогать талантам из Центральной Азии, развивать экономику, чтобы у нас появились свои компании-единороги. Поэтому сейчас мы поддерживаем такие инициативы, как «Здоровая нация», «Көршімен жүгіру». Работаем над тем, чтобы провести ряд других социальных инициатив.





Дело моей жизни — прожить жизнь достойно и интересно. Но если говорить более конкретно, я в своей жизни выделяю четыре составляющих: семья и друзья, работа, образование и путешествия, здоровье и спорт.

В части семьи и друзей я хочу, чтобы мы и дальше продолжали развивать друг друга, наслаждались общением. В работе я бы хотел, чтобы вместе с нашей партнерской группой мы могли вывести KPMG на новый уровень, чтобы у нас работало еще больше талантливых людей, было больше крупных проектов. В области образования и путешествий я ставлю для себя цель узнать больше нового и посетить больше интересных мест. В плане здоровья и спорта хочу в этом году поучаствовать в Oceanman Kapchagay и преодолеть дистанцию 10 км. Сейчас я к этому готовлюсь.