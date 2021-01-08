Зафарбек Сулайманов о том, как открыл первый бизнес в 19 лет, хотел стать следующим Ли Куан Ю и что считает делом своей жизни

О себе





Я позиционирую себя как предприниматель. Мы с командой запускаем коммерческие и некоммерческие проекты в различных сферах. По профессии я политолог, получил образование в Турции, Бельгии и США.

Верю в созидание, оно очень сильно заряжает меня. На сегодняшний день это одна из важных составляющих моей жизни.

Со школьных времен был активистом, принимал участие в работе парламента школы. Думаю, такой склад ума помогает в бизнесе. Если сравнивать с западными странами, жизнь в странах СНГ более суровая, и это побуждает постоянно что-то придумывать, иметь смекалку.





Нет таких материальных благ, наличие которых однозначно сделало бы меня счастливым человеком. В отношении счастья есть два аспекта жизни — бытовой и общественный. В бытовой жизни мне приносит положительные эмоции моя дочка и в целом близкие люди, возможность сделать их счастливее.

С точки зрения общественной жизни ты ощущаешь счастье в тот момент, когда выполняешь свою миссию. До окончания университета мне казалось, что я должен вернуться в Кыргызстан и стать следующим Ли Куан Ю. Однако, повзрослев, я понял — очень тяжело помочь всем и спасти человечество. Но это не значит, что нужно сфокусироваться только на своей жизни. Поэтому для себя я решил — буду помогать всем людям, которых буду встречать на своем жизненном пути. И когда вижу, что у меня получается это делать — чувствую себя счастливым человеком.

О жизненных принципах

Формируя собственный свод жизненных принципов и правил, я больше отталкивался от того, как, на мой взгляд, поступать нельзя. Когда мы с друзьями начинали свою профессиональную деятельность, нам было по 19 лет. Мы очень переживали за каждую встречу с клиентом, партнером, поставщиком. Но иногда мы видели, что люди грубят, проявляют неуважение, опаздывают на полтора часа. Так я осознал для себя важность многих принципов, начиная от пунктуальности, заканчивая честностью.





Важно жить по совести и не отступать от своих принципов. При этом понимать, что с возрастом и опытом принципы могут укрепляться или видоизменяться, но меняться на корню они не должны. От того, что ты начал работать в Силиконовой долине, ты не должен идти на компромисс со своей совестью и переступать черту.

О людях в жизни

Для меня подбор людей, которые встречались на жизненном пути, был счастливым. На начальном этапе это были взрослые люди, они наставляли, помогали, обучали. Сейчас в коллективе я один из самых взрослых, и меня окружают молодые люди, у которых я тоже чему-то учусь и чьи качества я перенимаю.

На меня сильно повлиял опыт жизни в разных странах. Когда спрашивают, стоит ли ехать на учебу за границу, я всегда отвечаю, что с точки зрения академических знаний ты многое не получишь, сейчас можно пройти любой курс онлайн. Но общение с людьми других национальностей и культурный обмен сильно скажется на формировании твоей личности.

Для меня подбор людей, которые встречались на жизненном пути, был счастливым



В США я уехал по программе обмена и жил там год в семье дипломата. Это был опытный дипломат на пенсии. Обычно в Америке ребята много общаются со сверстниками и ходят на вечеринки. Моя среда была другой — все друзья за 70 лет, много размышлений о политике, мироздании. И на меня это сильно повлияло.





Много хороших людей я встретил на своем пути, когда мы начали заниматься бизнесом. Будучи 19-летними студентами, мы обратились в кыргызскую диаспору Стамбула, и нас поддержали. Сейчас я понимаю, насколько благородно поступили эти люди.

В моей жизни нет одного ключевого человека, я собирал для себя образ людей, которые могли формировать во мне личность, по крупицам. Это те, о ком не напишут книг и не снимут фильмов, но в нашей жизни они являются великими, потому что оставляют большой след.





Сейчас у меня такой этап в жизни, когда ввиду своих возможностей я должен помочь некоторым людям окунуться в другую среду. Современное общество имеет большое расслоение, идут процессы маргинализации, поэтому мы много работаем с детьми. И чаще всего это именно первоклассники, потому что потом становится поздно. Если мы заложим в детях правильный фундамент из ценностей и принципов — это будет важный вклад в развитие их личности.

О деятельности

Наш основной проект, который всему научил — компания Enesay Textiles. Бизнес начинался как хобби студентов — мы решили выпускать мерч. После пробовали работать с разными дизайнерами. Я всегда думал, что вернусь в Кыргызстан и буду работать в министерстве, но увлечение переросло в серьезное дело. На сегодняшний день у нас большое производство, экспортируем, запускаем разные бренды.

Пять лет назад пришло осознание, что моя большая миссия — развитие предпринимательства. Потому что, если мы хотим, чтобы экономика нашей страны была сильной, должен быть сильный средний класс, а это развитие малого и среднего бизнеса. И я погрузился в создание бизнес-проектов разного рода. Вторым проектом стала консалтинговая фирма Good Solutions Group. Мы занимаемся аутсорс-услугами. Компания до сих пор успешно работает.





Последние два года мое внимание сфокусировано на образовании. Мы запустили некоммерческий проект — «Фонд образовательных инициатив». Его миссия — внести вклад в развитие общества. Мы работаем над проектами в сфере STEM-образования, онлайн-образования, занимаемся реновациями библиотек. В Кыргызстане много старых советских библиотек, в которых книги не обновлялись десятилетиями, и там практически нет посетителей. Библиотеки сейчас конкурируют с кофейнями и коворкингами и проигрывают в этой борьбе. Мы хотим дать им второе дыхание, превратить в места социального общения. В рамках фонда планируем открыть школу. В Кыргызстане есть международные, американские, турецкие школы, но пока еще нет исконно кыргызской школы. И мы движемся в этом направлении.

Дело моей жизни — инвестирование в людей. Когда ты взял на работу молодого человека и видишь, что он сильно вырос, благодаря этому обеспечивает свою семью, преуспевает, развивается — это завораживает. Поэтому инвестирование в людей — это то, что интересует меня больше всего.