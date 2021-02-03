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Дизайнер одежды из Узбекистана о работе в Louis Vuitton и о том, что важно в жизни
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Вчера в 19:04

Дизайнер одежды из Узбекистана о работе в Louis Vuitton и о том, что важно в жизни

Эльнора Ризаева, 33 года, родной город — Ташкент, дизайнер


О себе


Я позитивный и целеустремленный человек. Всегда достигаю своих целей и планов.

Одно из моих сильных качеств — это экспрессивность, эмоциональность. Благодаря этому я хорошо чувствую людей, понимаю, что им нравится и чего они хотят.

Мое главное желание в жизни — оставить след


Мое главное желание в жизни — оставить след. Помимо генетического следа, то есть своих детей, хочу сделать что-то важное для этого мира.

Меня делает счастливой, когда рядом со мной находятся люди, которых я хочу видеть, когда большое количество людей восхищается и с удовольствием носит одежду, которую я создала. Люблю делать добро.


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Для меня важно быть честной с самой собой и окружающими людьми. Считаю, что лучше сказать, если что-то не нравится или не можешь сделать, чем соврать или дать пустую надежду.

Путешествия — это счастье, потому что они расширяют кругозор, обогащают наш внутренний мир и не дают забыть, что кроме той маленькой Вселенной, в которой каждый из нас живет, есть что-то большое. Еще путешествия мне нравятся за то, что можно знакомиться с новыми людьми и с другим образом мышления. Мои любимые страны — это те, в которых я могу жить. Одна из таких стран — Франция, где я провела три года, пока училась, и где состоялось мое становление как человека, дизайнера и художника. Люблю Францию за очаровательных людей и за то, что, куда не посмотри, везде красиво, все хочется кушать глазами. Так же я чувствую себя в Тбилиси. А благодаря пандемии я посмотрела на родной Узбекистан другими глазами и осознала, что живу в потрясающе красивой стране.

В каждом мгновении нужно находить желание жить и удовольствие в обычных вещах и даже рутине. Важно жить осознанно и ценить свое время.


О людях


На мою жизнь большое влияние оказала бабушка, которая всегда очень аристократично выглядела, красиво одевалась и могла в любой ситуации подать себя с выгодной стороны. Она привила мне любовь к искусству и эстетике.

Также для меня важна мама — целеустремленный человек, который добивается всех своих целей. Мама — настоящая узбекская женщина: скромная, умная, мудрая, уважаемая.

Меня окружают разносторонние люди, с богатым внутренним миром, которые говорят на нескольких языках, любят искусство и знают, к чему стремятся

Мои друзья во Франции, Patricia и Hervé Haezebrouk — это те люди, которые тоже повлияли на мое становление. С ними я узнала о таком понятии, как l'art de vivre — переводится как «искусство жить». Это про то, что нужно окружать себя красотой, жить так, чтобы самому было приятно. Еще это про то, что у всего есть свое место.


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Меня окружают разносторонние люди, с богатым внутренним миром, которые говорят на нескольких языках, любят искусство и знают, к чему стремятся. У всех у них интересная работа или свои бизнес-проекты.


О деятельности


Я дизайнер и креативный директор спортивного бренда Buka Boxing.


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Мой путь дизайнера одежды начался в 2008 году. Но высшее образование я получила по специальности «нефтегазовое дело», потому что папа хотел, чтобы у меня была стабильная работа с хорошей заработной платой. Я быстро поняла, что это не мое, и поэтому полдня училась в университете, а остальное время ходила в школу мод. И когда в 2008 году я победила на фестивале детской моды, для которого за 20 дней сшила очень красивые плащи для беременных, поняла, что это то, чем я должна заниматься. Через какое-то время я вышла замуж, и родители вместо покупки приданного оплатили мне учебу во Франции. Там у меня была невообразимо насыщенная жизнь, потому что я работала в пяти разных местах: руководила фотостудией, обучала детей шитью, один год работала на модный дом Louis Vuitton и проходила стажировку у знаменитых дизайнеров. Благодаря этому я получила колоссальный опыт, который помогает мне по сей день.

Так я создала свой бренд Stone City by Ela Ri, мы шьем одежду для занятых женщин, живущих в больших городах. Утром такая женщина бежит на спорт, потом на работу, а вечером идет на мероприятие. Поэтому нашу одежду можно миксовать, чтобы в течение дня в любой ситуации уместно выглядеть и чувствовать себя комфортно. Я считаю, что не одежда делает красивой женщину, а женщина придает одежде индивидуальность.


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Я поняла, что быть дизайнером своего бренда — это классно, но быть креативным директором крупного, практически мирового спортивного бренда — это совсем другое, это меняет жизнь на 180 градусов.

Горжусь, что стала дизайнером формы для сборной Узбекистана, которая поедет на Олимпиаду в Токио. Мне говорили, что это невозможно, это и правда оказалось нелегко, но у меня получилось.

Дело моей жизни — принести пользу миру и сделать что-то хорошее. Это значит быть счастливой, встретить своего человека, родить и дать правильное воспитание детям, любить и уважать родителей, помогать тем, кому в жизни повезло меньше.


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