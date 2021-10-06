Асхат Сергазин о том, как пришел в сферу IT-бизнеса и как помогает начинающим стартаперам

О себе



Бывают отличники и троечники по жизни. Говорят, что троечники — более креативные и гибкие, быстро адаптируются под изменения. В этой системе я бы отнес себя к третьей категории. В школе я был круглым отличником, окончил школу с золотой медалью. Но моя мама всегда относилась к этим результатам с недоверием и говорила, что я «вшивый отличник». Потому что учеба давалась мне легко, и я не тратил на нее много времени. Участвовал в разных проектах и олимпиадах, но при этом не был «ботаником». У меня было много друзей и активная социальная жизнь. Я участвовал в мероприятиях, занимался спортом, иногда прогуливал. Совместил в школьной жизни историю отличника и потенциального троечника. Это умение, которое в дальнейшем помогло мне в жизни и в карьере предпринимателя.

Сегодня я бизнес-тренер, IT-предприниматель и консультант для стартапов. В работе часто сталкиваюсь с тем, что люди стремятся сделать все идеально — хорошо написанный код, продуманная маркетинговая компания на год вперед. А я учу начинающих предпринимателей, которые хотят построить масштабируемый бизнес, допускать на старте неидеальность процессов. Пробовать, тестировать, а в случае успеха достраивать недостающие детали.

Мне нравится то, чем я занимаюсь. Рад, что нашел занятие, в котором у меня достаточно компетенций и ресурсов, дающее мне удовольствие и доход, и которое приносит пользу другим людям. Понимаю, что готов заниматься этим в долгую. Передо мной стоят достаточно амбициозные, но при этом реалистичные цели, и я к ним иду.

Я люблю спорт. С недавних пор начал воспринимать его как отдушину, как возможность сделать для себя что-то приятное. Потому что убрал из тренировок давление. Раньше я ставил перед собой цель: непременно в короткий срок пробежать марафон, стать активным триатлонистом. Но сейчас понял, что нужно ежедневно заниматься в удовольствие и постепенно наращивать нагрузки.





Иногда мы не замечаем какие-то моменты радости, пытаясь осознать свое счастье в глобальном смысле. Но я понимаю, что в моей жизни много интересного. Есть место для неожиданного, небольших трудностей, радостных моментов. Например, утром я вместе с дочерью удивлялся, что за окном снег, проводил ребенка в школу, совершил пробежку, провел переговоры с клиентами, проработал несколько вопросов по тренингу, позавтракал с супругой. В такие моменты осознаешь, что прямо сейчас тебе комфортно и ты получаешь удовольствие от жизни.

О жизненных принципах

Принципы — не такая вещь, которую ты можешь расписать на плакатах и развесить на всеобщее обозрение. Они проявляются в простых ситуациях, твоих реакциях, поступках. Выходят на первый план в моменты, когда кто-то хочет их нарушить.

Я стараюсь всегда озвучивать свои эмоции и ощущения. Раньше, если я чувствовал себя некомфортно, было два варианта: бей или беги. Но сегодня я понимаю, что иногда достаточно сказать об этом вслух. Скорее всего, ситуация изменится, а перед тобой откроются новые возможности. И то, что казалось нарушением личных границ, на самом деле лишь недопонимание. Поэтому коммуникация упрощает жизнь.

Нужно быть открытым к экспериментам

Мне нравится идея, что в построении команды нужно стремиться к тому, чтобы ты не был самым умным в комнате. Вокруг всегда должны быть люди, которые в чем-то лучше и могут чему-то научить. Например, когда я набирал команду для Kompra, для меня было важно найти высококвалифицированных сотрудников. Каждый из них профессионал в своей области, и мне не нужно было говорить им, как нужно выполнять те или иные задачи. Я лишь предлагал идеи, рассказывал о потребностях клиентов, а команда сама решала, что может предложить и как это реализовать. Поэтому считаю, что нужно быть открытым к экспериментам, не навязывать свое мнение и позволять команде творить.

Когда сталкиваюсь с трудностями, взвешиваю и оцениваю ситуацию с разных сторон. Анализирую, насколько мне нужно ее разрешить, хватит ли у меня ресурсов, могу ли я попросить о помощи. И действую исходя из этого.

О людях в жизни

В моей жизни было несколько знаковых учителей. Один из них — школьный учитель математики, которая увидела во мне потенциал и смогла пробудить интерес к своему предмету.





Затем были мои коллеги, за которыми я наблюдал в части менеджмента — как они ставят задачи, мотивируют команду, поощряют, как справляются со сложностями. Среди них могу выделить руководителя на моем первом месте работы — Наталью Валерьевну Киль. Она задала высокий стандарт профессионализма, и в последующем, я всегда искал похожих на нее людей. А недавно мы встретились, и она оценила мою работу и компетенции.

Когда открылся Astana Hub, я был в первом потоке акселерационной программы. К нам приезжали трекеры из Москвы, среди которых был Андрей Карабанов, законодатель мод для стартапов в русскоязычном бизнес-пространстве. Мне понравилось, как он работает, захотелось быть похожим на этих людей. И в результате я тоже стал консультантом для стартаперов.

Сегодня меня окружают люди, с которыми я в прошлом что-то вместе создавал, реализовывал, добивался каких-то результатов. Есть несколько друзей, которые затем превратились в коллег. Все они из разных сфер деятельности, но каждый эксперт в своем деле. Во время наших встреч, мы делимся чем-то новым, интересным, обогащаем друг друга.

О деятельности

Я окончил школу с золотой медалью и мог выбрать любой факультет. В результате поступил на самую престижную, на тот момент, специальность — международные отношения. Но уже на первом курсе понял, что мне это неинтересно.

В сферу IT я пришел благодаря своему партнеру Даурену Тулебаеву. Мы познакомились, когда он презентовал компании, в которой я работал, новый сервис. Меня увлекло, как разработчики, благодаря определенным шагам, могут решить конкретную задачу бизнеса. В конце концов, Даурен предложил мне сотрудничество, и я влился в его команду. За первый год провалил семь разных проектов, но зато изучил большой объем информации, познакомился со многими людьми, расширил свой кругозор, наработал полезные навыки. В результате мы с командой запустили сервис Kompra.





Kompra — это редкий для Казахстана случай, когда стартап добежал до прибыльной бизнес-модели и превратился в устойчивую компанию с большим потенциалом развития. Мы закрываем потребность предприятий в проверке новых контрагентов перед заключением сделки. Помогаем им вести безопасный и надежный бизнес.

Когда я накопил большое количество компетенций, знаний и навыков, которыми бы хотел делиться, пошел на специальный курс для тренеров от Кайсара Макана. Научился проектировать тренинг, выстраивать работу с группой, передавать свои знания в легкоусвояемой форме. И сейчас провожу тренинги для предпринимателей и их команд, помогаю наращивать определенные навыки для эффективной работы.

Моя мечта и цель — создать глобальный продукт, который будет ориентирован на большой рынок

Как трекер, я помогаю тем же начинающим предпринимателям запустить проект, построить прибыльную бизнес-модель, стратегию масштабирования. Для этого у меня есть собственный наработанный опыт, контент, который я прорабатывал во время обучения, и есть настроенность.

Моя мечта и цель — создать глобальный продукт, который будет ориентирован на большой рынок. Это идея, которая постоянно толкает меня вперед.