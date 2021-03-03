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Асель Шерниязова о создании Международного фестиваля азиатских фильмов в Лос-Анджелесе
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Асель Шерниязова

город — Бишкек, управляющий директор и со-основатель Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе, facebook

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01.03.2021

Асель Шерниязова о создании Международного фестиваля азиатских фильмов в Лос-Анджелесе

О себе

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Чтобы понять, кто я, нужно начать с моего образования. Я окончила Медицинскую академию, экономический факультет, два года училась в Китае, работала в логистике, организовывала бизнес, а после переехала в Америку и стала работать в киноиндустрии. В первую очередь, я человек, который не боится пробовать и всегда открыт новым возможностям.

Одна из сильных сторон, которые помогают мне по жизни — это эмпатия, умение чувствовать человека и делать выводы не только из того, что он говорит, но и чувствовать, кем он является и что для него важно.

Одна из сильных сторон, которые помогают мне по жизни — это эмпатия


Для меня главные ценности — это семья, друзья, близкие по духу люди. Также большая ценность — это возможность заниматься тем, что мне нравится, роскошь говорить то, что я думаю, и вести себя так, как хочу.

Меня делают счастливее работа, семья — у меня двое замечательных сыновей, они дают огромное количество энергии, знакомства с новыми людьми, которые меня вдохновляют. Кроме того, меня делают счастливее люди, которых вдохновляю я.

О жизненных принципах

Оптимизм. Я всегда стараюсь держать в голове идеальную картинку и от всей души верить, что в итоге все будет хорошо. Этот принцип часто помогает мне справляться с маленькими и не очень сложностями.

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Дисциплина. Я больше верю в дисциплину, чем в силу воли. Оптимизм, дисциплина и постоянный труд — это то, что помогает добиваться результатов.

О людях в жизни

Для меня всегда большим примером был мой отец, он сильно повлиял на формирование моей личности. И также мой дядя, который вдохновляет меня своим неуемным воображением, поразительным трудолюбием и плюс к этому большой созидательностью, которая никогда не идет во вред другим людям. Справедливость, отсутствие страха и барьеров — это то, чему он каждый день учит меня своими делами и поступками.

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Люди, которые оказывают влияние на нашу жизнь — это не обязательно те, кто непосредственно находятся рядом с нами. Это могут быть личности, чьи мысли и произведения находят к тебе ключ, и внутри тебя что-то переворачивается.

О деятельности

В 2015 году я помогала своему дяде — кинорежиссеру и продюсеру Садыку Шер-Нияз в продвижении на «Оскар» его фильма «Курманжан Датка. Королева гор». За короткий промежуток времени картина привлекла большое внимание общественности и на самом деле имела большие шансы на получение премии. На премьерном показе было много известных людей, в том числе Шерон Стоун. Но фильм не попал в шорт-лист. После этого у нас возникло чувство несправедливости, ведь маленькой азиатской стране не так просто быть замеченной в Голливуде. Эта неудача привела нас к идее создания Международного фестиваля азиатских фильмов, на котором любая страна из азиатского региона имела бы возможность во время промо-кампании на «Оскар» и «Золотой глобус» быть продемонстрированной членам Академии, метрам Голливуда.

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Вначале это выглядело так — люди из Кыргызстана приехали в Лос-Анджелес и начали создавать какой-то фестиваль. Многие относились к нашей идее с большой долей скептицизма. Но стратегическое видение моего дяди и команда, собранная со всего мира, проделали огромную работу. Сейчас мы с гордостью можем сказать, что с нашим фестивалем считаются. Начиная с прошлого года, организаторы премии «Золотой глобус», Голливудская ассоциация иностранной прессы, учреждают для нашего фестиваля специальный приз для короткометражных фильмов и дают денежную премию.

Фестиваль нашел большую поддержку со стороны всех азиатских стран. С нами сотрудничает большое количество министерств, посольств, киносообществ. 90 процентов нашей программы — это фильмы, которые поданы на «Оскар» и «Золотой глобус».

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Наше кинособытие посещает большое количество звезд. Среди них есть такие, как Анджелина Джоли, в этом году будет Люси Лью.

Из-за пандемии ноябрьский фестиваль перенесен, он будет проходить онлайн с 10 по 15 марта. Мы покажем 15 фильмов, в том числе один из Узбекистана, один из Кыргызстана и два из Казахстана. Также покажем серию короткометражных фильмов, которые претендуют на приз «Золотого глобуса». Кроме того, у нас будет серия экспертных панелей.

В этом году фестиваль открыл для себя возможность стать круглогодичным. Раньше мы фокусировались на 7-10 днях в году, сейчас же мы постоянно проводим различные мероприятия и форумы. Люди привыкли к онлайн-формату, а это открывает для нас большие возможности.

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#кыргызстан #фестиваль #кыргызызарубежом #фильм #лосанджелес
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