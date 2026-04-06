«Өз жолымен». Ерлан Ерубаев о создании Tengrii Fashion Week и развитии Актау как модного центра

Сегодня предприниматели в Казахстане выбирают идти своим путем. Они запускают локальные производства, создают собственные бренды, строят свое дело, несмотря на сложности и риски. Редакция weproject.media вместе с Банком ЦентрКредит запустили спецпроект «Өз жолымен» — серию интервью о тех, кому удалось превратить замысел в работающий бизнес: от первых инвестиций до успешного производства, команды и продаж.

Первым героем проекта стала Баянсұлу Оразалиева из Шымкента, сооснователь и CEO CAPABLE GROUP. А сегодня мы познакомим вас с Ерланом Ерубаевым, предпринимателем из Актау.





Ерлан Ерубаев, город — Актау, основатель PR Agency of Yerlan Yerubayev





Как все началось

До запуска бизнеса мы с супругой работали в крупной международной компании и понимали, что в Актау не хватает интересных культурных проектов. В 2017 году мы решили это изменить и создали PR Agency of Yerlan Yerubayev.

Мы долго время работали в нефтяном секторе и не имели опыта проведения культурных событий. Но мы часто путешествовали, вдохновлялись и таким образом организовали первый успешный проект в Актау — fashion-показ локальных брендов. В момент запуска нас поддержала Нуржамал Нурпеисова — основательница Дома моды «Нур-Шах». Она поверила в нашу идею и открыла первый показ. С тех пор это стало традицией — Дом моды «Нур-Шах» ежегодно открывает наш ивент.







Сразу после первого мероприятия на нас подписалось 3000 человек, СМИ приглашали на интервью, а другие компании оставляли заказы на проведение их ивентов и презентаций. Так наше небольшое дело быстро превратилось в крупный бизнес.

Через Tengrii Fashion Week мы поддерживаем дизайнеров из Казахстана и других тюркоязычных стран. Благодаря этому в Актау каждый год приезжают гости, туристы, журналисты. В день мероприятия все гостиницы города заполнены, а в салонах красоты нет свободных окошек. Мы с супругой родились в Мангистауской области и таким образом вносим вклад в развитие нашего региона и города.

Про развитие бизнеса

Мы с супругой имели большой опыт в сфере управления человеческими ресурсами, поэтому быстро разобрались с административными процессами и финансовыми вопросами. Агентство начало показывать результаты и приносить стабильный доход уже через год.

Мы создавали команду с нуля, вместе всему учились, вкладывались в развитие и рост сотрудников. Сегодня у нас в команде 10 человек, и все они профессионалы. Знают, как правильно выбрать ракурс на съемке, как встречать гостей, как оформить фотозону. Для меня важно, чтобы люди не просто делали свою работу, а вкладывали в нее свою душу и энергию.







Миссия нашего бизнеса — поддержка производителей из Казахстана. Но мы не поддерживаем всех. Для нас важно, какую ценность бренд несет стране и людям. Если наши взгляды и идеи совпадают, мы будем успешно сотрудничать. Если нет, мы не будем работать вместе. Например, мы не рекламируем алкоголь или сигареты. Также мы не работаем с брендами нижнего белья, потому что поддерживаем традиционные ценности и не хотим, чтобы наши девочки-модели ходили по подиуму в купальниках.

Сегодня далеко не все компании готовы вкладываться в регионы, но у нас есть постоянные партнеры. Вместе мы развиваем культуру города Актау. Один из таких партнеров — Банк ЦентрКредит.

С Банком ЦентрКредит мы сотрудничаем еще с 2013 года. Это один из лучших банков в Казахстане, мы пользуемся почти всеми его продуктами. У банка удобные условия по кредитам и депозитам, поэтому, когда я начал собственное дело, сразу открыл счет в BCC Business. Это большая платформа, которая поддерживает предпринимателей и их продукты. Здесь хорошие условия для владельцев бизнеса. Например, мы пользуемся зарплатным проектом, и все наши сотрудники получают заработную плату через этот сервис.







Предпринимательский опыт

Я осознал, что такое нести ответственность не только за свою семью, но и за команду. За то, чтобы они вовремя получали зарплату, чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Как предприниматель я также чувствую ответственность за то, как мы презентуем страну на международном рынке, потому что мы проводим ивенты, например, в Париже, в Дубае. То же самое доносим членам нашей команды и дизайнерам, с которыми сотрудничаем. Когда мы выступали в Дубае, несколько раз приезжали в ОАЭ, месяцами налаживали контакты, приглашали именитых гостей. Хотели, чтобы на показе присутствовали именно местные гости. В результате свое участие подтвердила принцесса ОАЭ и пришла со своей делегацией. Все наряды были выкуплены, про нас писали многие арабские СМИ.

Сегодня не так много дизайнеров, которые создают уникальный продукт, используют качественные ткани, работают вручную, создают рабочие места для местных мастеров и демонстрируют через свои творения ДНК казахского народа. Но мы находим таких и стараемся их поддерживать.





К нам приезжают дизайнеры из Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, ОАЭ, Катара, Турции, Грузии. И многие из них удивляются, что в небольшом городе проходят такие крупные проекты с высоким уровнем организации. Постепенно мы сделали Актау одной из модных столиц Центральной Азии.

На мой взгляд, на первом плане всегда должна быть идея, миссия. Важно не думать долго, а начинать реализовывать свои идеи, потому что время идет быстро. Если у вас есть цель, ваша деятельность приносит людям пользу, вы создаете рабочие места и хороший продукт, у вас все получится.