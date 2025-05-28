Такси, доставка еды и маркетплейсы: компании Центральной Азии, которые начали 2025 год с достижений

Вы заметили, что прошло уже почти пять месяцев 2025 года! Решили вспомнить, какие из брендов в Центральной Азии не ждут долго, а сразу приступают к активным действиям и показывают крутые результаты.





Казахстан





Yandex Kazakhstan





Бренд обновил сервис Яндекс Go. В период пикового спроса в тарифе «Эконом» появится виртуальная очередь — желающие уехать смогут узнать, сколько человек уже ждут машину. Такая механика поможет решить, как лучше поступить: встать в очередь и ждать «Эконом», выбрать другой тариф или уехать на общественном транспорте.

Также компания выпустила фильм «Антология технологий: Почему цена такая?» — в нем простым языком рассказывается, как формируется стоимость поездки, какие технологии за этим стоят и как сервис старается быть честным и прозрачным. Озвучил проект Алишер Еликбаев.

Yandex Cloud обновил свои речевые сервисы для бизнеса в Казахстане, добавив два новых голоса — Сауле и Жанар. Эти голосовые помощники говорят как на казахском, так и на русском и могут не только озвучивать текст, но и передавать эмоции, подстраиваясь под ситуацию.





inDrive Kazakhstan

inDrive запустил масштабное обновление сервиса в Казахстане. Среди главных изменений: новый дизайн приложения с современным и интуитивно понятным интерфейсом, безналичная оплата картой, обновленный тариф «Комфорт», запуск тарифа «Попутка» и не только.





Freedom Travel





Сервис онлайн-бронирования авиабилетов Aviata.kz провел большой ребрендинг и сменил название на Freedom Travel. Обновленный бренд стал частью цифровой экосистемы Freedom Holding Corp., в которую Aviata вошла в апреле 2023 года.

Изменения коснулись не только имени и дизайна — платформа получила расширенный функционал, новые преимущества и более тесную интеграцию с сервисами Freedom SuperApp.





Aviasales . kz





Aviasales.kz запустил медиа о путешествиях Demalys. Этот проект создан для казахстанцев, чтобы вдохновлять их на путешествия внутри страны и за ее пределами.

На Demalys собраны путеводители от экспертов Aviasales.kz, полезные лайфхаки, рекомендации, вдохновляющие истории путешественников.





Ozon

Ozon в Казахстане запустил новую услугу — постоплата при покупке одежды. Теперь пользователи могут оплачивать большинство товаров категории Fashion после их примерки в пунктах выдачи заказов Ozon.





Kaspi

Компания запустила новый сервис «Kaspi Работа». Теперь в приложении Kaspi.kz вы можете искать вакансий и заниматься подбором персонала.

Узбекистан

Uzum

Крупнейшая цифровая экосистема Узбекистана начала год активно.

Во-первых, компания зарегистрировала первый выпуск облигаций на сумму в 300 миллирадов сумов. Облигации будут размещаться и обращаться на Республиканской фондовой бирже «ТОШКЕНТ». Средства инвесторов будут направлены на развитие и рост финтех-направления Uzum.

Во-вторых, сервис быстрой доставки из ресторанов и магазинов Uzum Tezkor стал доступен в Шахрисабзе, Нурафшане, Гулистане, Термезе и Хиве. Таким образом, сервис охватывает уже 25 городов, а география доставки сервиса становится одной из самых широких в Узбекистане.

В-третьих, экосистема Uzum привлекла $22 миллиона на развитие финтех-сервисов. Партнером экосистемы стал один из ведущих банков Азербайджана — Kapital Bank.





Y andex U zbekistan





Компания расширяет присутствие в Узбекистане и запустила еще один сервис маркетплейс — Market. Страна стала первым зарубежным рынком для e-commerce-платформы экосистемы «Яндекса».

Сервис доступен пользователям через приложение Yandex Go. Товары фабрики

Также бренд представил аналог проекта «Искра» для поддержки молодых артистов в рамках Yandex Music. В Узбекистане он носит название UCHQUN.





Wolt U zbekistan





Сервис доставки Wolt начал работу в Узбекистане осенью 2024 года. Все это время компания активно растет и расширяет свою географию в Ташкенте, охватывая все больше районов столицы.

Кыргызстан

Yandex Kyrgyzstan





В Бишкеке запустились новые тарифы «Комфорт» и «Комфорт+». Теперь жители столицы Кыргызстана могут выбирать для поездки автомобили более высокого класса.





inDrive Kyrgyzstan





inDrive перезапустил сервис междугородних поездок в Кыргызстане, предлагая альтернативу автовокзалам. Особенно это актуально на популярных летних направлениях к озеру Иссык-Куль — Балыкчи, Бостери, Чолпон-Ата, Чок-Тал, Каракол.

Таджикистан

Wildberries

Компания запустила продажи в Таджикистане и открыла первые пункты выдачи заказов.

Жители Таджикистана могут оформить заказы в приложении и на сайте Wildberries.tj с доставкой в Душанбе и Худжанде.



