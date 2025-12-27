PR в Казахстане в 2025 году: какие инфоповоды и проекты сформировали медиаповестку года

2025 год стал насыщенным для рынка коммуникаций в Казахстане. Компании запускали новые продукты и заводы, выходили на международные рынки, заявляли об IPO, инвестировали в технологии и социальные проекты. Мы собрали ключевые PR-кейсы и инфоповоды года, которые чаще всего оказывались в фокусе СМИ и задавали тон корпоративным коммуникациям в стране.





Yandex Qazaqstan

В 2025 году Yandex Qazaqstan анонсировал новые B2B-решения для крупного бизнеса — это собственная конференция и запуск ИИ-решений для ритейла, что широко освещалось в медиапространстве.

Также компания реализовала несколько крупных PR-активностей, направленных на объяснение сложных технологий и демонстрацию их практической ценности. Среди таких проектов, например, документальный фильм «Антология технологий Yandex Taxi: почему цена такая?».

В числе значимых инициатив — проект с фондом «Охотники за петроглифами», где ИИ-решения Yandex Qazaqstan используются для изучения и сохранения культурного наследия. Такие проекты формировали устойчиво позитивную повестку вокруг бренда и сделали Yandex Qazaqstan одним из лидеров по количеству позитивных инфоповодов среди технологических компаний на рынке.

PR-команда Yandex Qazaqstan в 2025 году показала сильную, системную и профессиональную работу, выстроив коммуникации на высоком уровне.

Сания Серикова, PRD Yandex Qazaqstan





2025 год для PR-команды Yandex Qazaqstan был насыщенным и динамичным. В течение года мы сопровождали запуски новых сервисов и проектов, выстраивали коммуникации вокруг ключевых инициатив компании и одновременно работали над тем, чтобы диалог с аудиторией оставался понятным и доверительным.

Одним из самых удачных коммуникационных решений стал документальный фильм «Антология технологий Yandex Taxi: почему цена такая?». Мы увидели запрос со стороны пользователей на простое и понятное объяснение сложных технологических процессов. Для нас было важно не просто сообщить информацию, а честно и подробно рассказать, как формируется цена в такси: почему она может расти в дождь и почему в январе-феврале, наоборот, является самой низкой в году. Этот формат показал высокую эффективность — по итогам года согласно нашим исследованиям, восприятие цены в такси как «понятной» выросло на 10%.

Среди ключевых результатов года — запуск совместного проекта с Министерством здравоохранения, в котором пользователи могут видеть на карте или в приложении Yandex Go, где едет бригада скорой помощи. Астана стала первым городом среди более чем 700 городов присутствия сервисов Yandex Qazaqstan, где был реализован этот проект. Сегодня решение масштабировано на другие города Казахстана и ряд зарубежных рынков.

Отдельно хочу отметить проект, который для меня стал, пожалуй, любимым — совместную инициативу с фондом «Охотники за петроглифами». Мы разработали ИИ-решение, которое помогает ученым и волонтерам быстрее и точнее изучать петроглифы: модель умеет восстанавливать плохо сохранившиеся изображения, формировать описания и передавать данные в единую национальную базу. Это пример того, как технологии могут работать не только на сервисы, но и на сохранение культурного наследия, и для меня это один из самых ценных итогов года.





Burger King Kazakhstan

За 12 лет работы Burger King стал одной из самых узнаваемых международных сетей в Казахстане — более 55 ресторанов в 14 городах и тысячи созданных рабочих мест говорят сами за себя.

Ключевым инфоповодом 2025 года стала продажа Burger King Kazakhstan новому владельцу — Holten Group. Данный инфоповод вызвал заметный всплеск интереса СМИ и рост упоминаний бренда в медиапространстве. Публикации акцентировали внимание на масштабе сделки, перспективах развития сети и потенциальном усилении операционной модели Burger King в Казахстане. Бренд уверенно входит в новый цикл развития, сохраняя доверие аудитории и внимание медиарынка.

Алена Амихаланова(Днепрова), генеральный директор Burger King в Казахстане

В 2025 году мы четко зафиксировали: рост бренда невозможен без системного усиления качества — продукта, процессов, команды и клиентского опыта.

Одним из ключевых шагов года стала работа с ингредиентами и поставщиками. Получение сертификата «Халяль» стало значимым достижением, усилило доверие гостей и дало нам дополнительную уверенность в собственных продуктах. Также мы усилили и обновили ключевые позиции управляющей команды, что позволило перевести бизнес в более системный режим.

С точки зрения PR и бренд-коммуникаций 2025 год стал для нас годом осмысленных инфоповодов. Одним из самых ярких примеров стала коллаборация со SpongeBob — в преддверии выхода нового фильма. Для нас это важная и теплая история: позитивный, добрый культурный код, близкий семьям и молодежи, который органично отражает характер Burger King — открытый, живой и объединяющий.

Мы ушли от рекламы, которая говорит только о цене. Сегодня мы строим бренд, который формирует эмоциональную связь: про вкус, приготовленный на огне, про возможность менять ингредиенты под себя, про место, где встречаются друзья, семьи, где еда становится частью общения и совместных эмоций.

Мы с большим вдохновением смотрим в следующий год. Нам важно оставаться местом, где всегда интересно, где удовольствие от еды и удовольствие от общения соединяются в одном опыте.





PepsiCo Central Asia

PepsiCo в 2025 году уверенно укрепляет свое присутствие в Казахстане, делая ставку на долгосрочные инвестиции и локальное развитие.

Центральным инфоповодом года стал запуск агропрограммы сотрудничества с казахстанскими фермерами. В рамках проекта компания инвестирует более миллиарда тенге в развитие локального выращивания картофеля для будущего производства внутри страны. Этот шаг был широко освещен в деловых СМИ и воспринят как важный сигнал о переходе PepsiCo от импорта сырья к поддержке отечественных агропроизводителей.

Дополнительное внимание в 2025 году привлекло строительство крупного завода по производству снеков Lay’s в Алматинской области. Проект сопровождается созданием около 900 рабочих мест и стал одной из наиболее значимых промышленных инициатив года.





HONOR Kazakhstan

HONOR в 2025 году сделал акцент на развитии искусственного интеллекта.

Ключевым инфоповодом стало объявление глобальной стратегии ИИ-экосистемы на выставке MWC 2025. В рамках мероприятия HONOR представил четыре собственные ИИ-технологии, включая ИИ-агентов, ориентированных на персонализацию, автоматизацию задач и интеллектуальное взаимодействие между устройствами. MWC традиционно собирает более 100 000 посетителей из 200+ стран и свыше 2500 компаний-участников, что обеспечило максимальный охват аудитории.

Именно этот анонс стал драйвером резкого всплеска упоминаний бренда в международных медиа. По оценкам отраслевых аналитиков, до 70% всего годового инфополя технологических компаний формируется вокруг новостей с MWC, и HONOR вошел в число наиболее цитируемых брендов в контексте ИИ-инноваций. Публикации PRNewswire и профильных изданий активно тиражировались, формируя пики упоминаний и устойчивый интерес со стороны экспертов и рынка.

Кирилл Чорней, PR-менеджер HONOR





Год был насыщен запусками новых продуктов. Мы продолжаем привозить в Казахстан высокотехнологичные устройства и, как на волнах, от одного смартфона к другому, будоражим и общественность, и информационное поле. Например, представили смартфон HONOR 400, который на момент своего появления на рынке стал смартфоном с самым большым количеством встроенных AI инструментов.

Это привлекло широкое внимание, мы на протяжении двух месяцев были в топе и продаж, и упоминаемости. Как только эта волна завершилась, мы представили HONOR X9d — самый стойкий к ударам и падениям телефон с беспрецедентно емкой батареей. И снова: всплеск внимания к бренду, которое не появляется на пустом месте. Это результат высокого качества продукта и большой работы нашей коммуникационной команды, которая каждый раз разворачивает широкую кампанию.

Главный вызов, с которым мы сталкиваемся ежегодно, это необходимость доносить, что HONOR — лучший бренд смартфонов на базе Android. Об этом говорят многочисленные рейтинги и эксперты из мира технологий. Так как мы относительно новая компания, у нас еще нет сложившегося и устоявшегося образа, который воспринимался бы людьми по умолчанию. Но это вопрос времени.

Сегодня очевидна парадигма смещения фокуса коммуникаций от глобального к локальному. Это актуально как для репутационного, так и для продуктового PR. Поэтому работа с региональными лидерами мнений и СМИ дает результат зачастую более высокий, чем с республиканской прессой. И здесь во главе становится способность умело эти каналы комбинировать, в зависимости от четких задач, стоящих перед пиарщиком. В то же время с уверенностью можно сказать, что видеоформат победил. И это диктует выбор как площадок, с которыми нужно взаимодействовать, так и инструментов, к которым нужно прибегать. Что осталось неизменным — это требования к качеству информационных поводов.





Gorilla Energy

Бренд Gorilla Energy в 2025 году сохранил высокую узнаваемость и устойчивое присутствие на казахстанском рынке. Ключевым инфоповодом стало официальное заявление производителей Gorilla Energy в ответ на слухи о возможном уходе бренда из Казахстана. В декабре 2025 года компания публично опровергла распространявшуюся информацию. В течение нескольких дней бренд оказался в центре обсуждений, особенно в деловых и новостных изданиях. Публичная позиция производителя сыграла репутационную роль, позволив сохранить доверие аудитории и вернуть инфополе в нейтрально-позитивное русло.

В 2025 году PR-команда Gorilla Energy реализовала множество коммуникационных и имиджевых активностей: пресс-туры, спортивные события, а также коллаборация с художницей Мими Ильницкой.

Фархат Сеитов, заместитель генерального директора ТОО «Горилла Азия»





2025 год для PR-команды Gorilla Energy был непростым и насыщенным различными вызовами.

В течение года мы делали ставку на открытость и живое взаимодействие. Только за летний период было организовано пять пресс-туров на производственные площадки компании. Параллельно команда реализовывала активности для СМИ и лидеров мнений, чтобы показать Gorilla Energy как бренд, поддерживающий спорт, культуру и активный образ жизни.

Говоря о репутационных вызовах 2025 года, ключевыми для нас стали два момента — обсуждение введения акциза и информация о возможном уходе компании с рынка.

В ситуации с новостями об уходе с рынка команда среагировала оперативно: была сформирована и озвучена официальная позиция компании, а также выстроена системная работа со СМИ. Мы своевременно отрабатывали все входящие запросы, разъясняли ситуацию и не допускали распространения искаженной информации, что позволило быстро стабилизировать информационное поле.

Что касается темы акциза, в связи с введением нового Налогового кодекса и обсуждением включения энергетических напитков в перечень подакцизных товаров, компания заняла проактивную позицию. Gorilla Energy вошла в состав рабочей группы, участвовала в обсуждениях и доносила как возможные плюсы, так и риски для отрасли.

Мы использовали PR-инструменты для разъяснения позиции компании и выстраивания доверительных отношений с аудиторией, СМИ и партнерами.

По итогам года работа PR-команды получила профессиональное признание — компания была отмечена отраслевыми наградами. Кроме того, мы видим качественные изменения в восприятии бренда: аудитория стала нас лучше узнавать, появилось более осознанное понимание продукта, его состава и принципов производства.





BI Group

Ключевым инфоповодом BI Group в 2025 году стали планы по выходу на IPO и развитию на зарубежных рынках. Холдинг публично обозначил стратегический вектор дальнейшего роста, перейдя от локального лидерства к амбициям международного масштаба.

Заявления о возможном IPO вызвали повышенный интерес со стороны деловых и инвестиционных СМИ. По оценкам медиамониторинга, инфоповод о планах размещения акций обеспечил один из самых высоких пиков упоминаний BI Group за год, заметно превысив фоновый уровень публикаций.

Луиза Абашева, руководитель отдела внешних коммуникаций BI Group





2025 год для PR-команды BI Group был активным и насыщенным. Мы делали акцент на усиление видимости бренда, укрепление репутации и формирование позитивной повестки вокруг ключевых инициатив холдинга. Коммуникации выстраивались сразу с несколькими аудиториями: клиентами, инвесторами, сотрудниками, государственными структурами и профессиональным сообществом.

Компания регулярно присутствовала в медиапространстве с масштабными проектами — от продвижения новых объектов и знаковых инфраструктурных решений до социальных инициатив. Помимо этого, мы вели работу с информационными рисками, включая официальные разъяснения и опровержения. В течение года BI Group получил более 5500 упоминаний в СМИ, из них 94,5% — это доля позитивных и нейтральных публикаций.

2025 год прошел под знаком новой стратегии развития и международного роста: холдинг усилил свое присутствие за рубежом и сегодня представлен уже в шести странах. Это потребовало от PR синхронизации публичного позиционирования сразу на нескольких рынках, учитывая локальные контексты, медиаполе, культурные особенности и ожидания аудиторий при сохранении единой бренд-логики.

2025 можно назвать насыщенным годом качественного роста репутационного капитала, когда PR стал полноценным стратегическим инструментом развития BI Group как международного, социально ответственного и финансово устойчивого холдинга.





MEGA Kazakhstan

В 2025 году ТРЦ MEGA Alma-Ata прошел масштабную реконструкцию. Обновленный торговый центр стал более комфортным для посетителей и привлекательным для арендаторов. Это вызвало высокий интерес СМИ и общественности.

Мадина Иманалиева, директор по коммуникациям сети ТРЦ MEGA





Для PR-команды MEGA 2025 год стал годом обновления и расширения команды.

Как и у любого большого городского пространства, у MEGA периодически возникают вопросы со стороны аудитории. В этом году обсуждение вызвали сроки новогоднего оформления торговых центров до празднования Дня Независимости. Мы отреагировали через объяснение и показали, как на самом деле устроен этот процесс: оформление масштабных пространств ТРЦ возможно только в ночные смены и занимает больше трех недель. Открытый и понятный диалог работает лучше всего, помогает снять напряжение и выстроить более доверительное общение с аудиторией.

В 2025 году мы стали больше работать с нишевыми и узкопрофильными пабликами: гастрономическими, культурными, городскими. Их аудитория меньше, но уровень доверия и вовлеченности выше. Также мы расширили креативные форматы в работе в социальных сетях: анимация, графика, ИИ, сторителлинг, интерактивы. Пробуем все.

Главный фокус 2025 года — коммуникационное сопровождение обновленного ТРЦ MEGA Park. Здесь открылись крупнейшие в стране форматы: самое большое «Золотое Яблоко» в Казахстане, самый большой Lime, первый в стране детский активити-парк KIDLAVIE, а также новые рестораны и fashion-арендаторы. Основной задачей PR было повышение осведомленности о новой роли MEGA Park как многофункционального городского пространства. В августе ТРЦ зафиксировал рекордный трафик — более миллиона посетителей, что стало важным индикатором эффективности выбранной стратегии.





Qarmet

Ключевым инфоповодом 2025 года для Qarmet стал запуск нового литейно-прокатного комплекса, который вывел компанию в элиту мировой металлургии. Этот проект не только внедряет передовые технологии в производстве, но и усиливает позиции Казахстана на глобальном металлургическом рынке.

Проект привлек внимание СМИ и бизнес-аудитории: публикации в других отраслевых ресурсах обеспечили широкий охват и вовлеченность.





«Меломан/Marwin»

В 2025 году «Меломан-Marwin» вошел в портфель инвестиционной компании Aqniet Group, которая приобрела 50% активов сети. Эта сделка привлекла внимание СМИ и бизнес‑аудитории. Публикации о сделке появились на ведущих новостных ресурсах и бизнес-платформах, обеспечив широкий охват и множество репостов в социальных сетях.

Диана Исабекова, представитель сети «Меломан/Marwin»





2025 год стал для нашей PR-команды годом системной зрелости и роста. Мы перешли от точечных инфоповодов к продуманной долгосрочной коммуникации: усилили работу с культурной повесткой, отечественными авторами, собственными издательскими проектами и региональными инициативами.

Как и у любой крупной розничной и медийной сети, репутационные вызовы были — в основном связанные с ожиданиями аудитории, чувствительными темами контента и высокой скоростью распространения информации. Мы работали с этим через открытую позицию, быстрые реакции и внутреннюю экспертизу. Главный вывод года — важность прозрачности, ценностного фильтра и единой позиции внутри команды.

Самыми удачными стали форматы, в которых Meloman выступал не просто брендом, а платформой: презентации книг казахстанских авторов, участие в городских и культурных фестивалях, pop-up-форматы, работа с молодежной аудиторией и социальные проекты. Также сильный эффект дали собственные издательские инициативы — они позволили говорить с аудиторией на более глубоком, содержательном уровне.

Главный результат — укрепление репутации Meloman как культурного и интеллектуального бренда, а не только розничной сети.





Visa





В 2025 году Visa сделала один из самых значимых шагов на казахстанском рынке, объявив о новом этапе сотрудничества с Национальным Банком Республики Казахстан. Это произошло в рамках официального визита главы государства в Вашингтон, где представители сторон подписали стратегический меморандум. Документ предусматривает создание Центра компетенций при Национальной платежной корпорации, где будут тестироваться передовые решения.

Публикации о меморандуме получили широкий резонанс в деловых и финансовых СМИ Казахстана, что отражает высокий интерес к развитию платежной инфраструктуры и цифровых финансовых сервисов.

Данил Павленко, директор по корпоративным коммуникациям Visa, Центральная Азия и Азербайджан





Одним из ключевых направлений для Visa в 2025 году стала долгосрочная работа с темой женского предпринимательства через глобальную инициативу She’s Next, Empowered by Visa.

В Центральной Азии She’s Next стартовала в 2021 году в Казахстане и за это время охватила более 40 000 женщин-предпринимательниц. Для команды коммуникаций это пример того, как социальная инициатива становится устойчивым активом. С каждым годом проект растет, становясь все более узнаваемым благодаря реальным историям участниц и победительниц, которыми мы делимся в разных форматах: от постов в социальных сетях до видео-интервью «с полей». Отдельный фокус в коммуникациях мы делаем на работе с инфлюенсерами. В рамках She’s Next мы привлекаем женщин, которые сами прошли путь от начинающих предпринимательниц до устойчивого бизнеса. Их личный опыт делает коммуникацию живой, понятной и близкой для аудитории.

Параллельно мы регулярно поддерживаем информационную повестку через медиа-материалы. Важную роль в этих кампаниях играют наши партнеры. В Казахстане инициатива проходит в партнерстве с Halyk Bank.

Также среди ярких проектов 2025 года — проект на стыке технологий, культуры и эмоций. Таким проектом стало сотрудничество Visa с казахстанской группой Ninety One. Группа отметила свое долгожданное возвращение после двухлетней паузы новым музыкальным треком и клипом Iya Iya, в котором органично интегрирован бренд Visa. В клипе присутствует айдентика и упоминание бренда, но главное — демонстрация технологии цифровых платежей. Клип быстро набрал более миллиона просмотров на YouTube и стал заметным инфоповодом в медиа и соцсетях.





Материал подготовлен совместно с iMAS GROUP — многофункциональной платформой мониторинга и анализа медиа, предназначенной для работы с большими данными в реальном времени. Сайт компании — imas.kz, imas.uz.