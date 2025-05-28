Женское дело. Дарика Ибраимова о пути от организатора свадеб до лидера ивент-индустрии в Кыргызстане

В Кыргызстане женское предпринимательство активно развивается и находит поддержку в бизнес-сообществе. Дарика Ибраимова, которая уже более 20 лет успешно руководит собственной компанией и продюсирует масштабные проекты, в интервью рассказала о своем пути в бизнесе, особенностях работы в креативной сфере и важности поддержки женщин в профессиональной реализации.





Дарика Ибраимова, город — Бишкек, Заслуженный деятель культуры КР, CEO Dari Event и Talant Show, @darika_ibraimova





О себе





Я ивент-продюсер с двадцатилетним опытом работы в креативной индустрии на руководящих позициях. За годы работы реализовала множество масштабных проектов, включая вокальные шоу Asman Show и Talant Show, где выступала в роли генерального продюсера.

Также я основательница компании Dari Event, одной из ведущих организаций в Кыргызстане в сфере маркетинга и ивент-менеджмента.

Мои достижения были отмечены государственными наградами: медалью «Данк», званием Заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики и Почетной грамотой Правительства КР за вклад в развитие национальной культуры.

Помимо профессиональной деятельности, я мама троих дочерей, которые вдохновляют меня каждый день.

Как все началось













В ивент-бизнес я пришла совершенно случайно. По образованию я международник и изначально вовсе не планировала заниматься организацией мероприятий. Все изменилось, когда я оказалась в декрете: сидеть без дела дома было не в моем стиле, и я занялась организацией свадеб. В то время в Кыргызстане еще не существовало понятия «ивент-менеджмент», я просто называла себя организатором.

Большую роль сыграло и то, что после замужества я попала в творческую семью. Это дало мне возможность увидеть внутреннюю кухню индустрии, вдохновило и стало отправной точкой для создания собственного дела. Дальше я развивалась на практике, полагаясь на интуицию, личный опыт и внутреннее чутье. Так, шаг за шагом, родился мой бизнес.

О компании





Dari Event — это больше, чем просто ивент-агентство. Мы занимаемся разработкой и реализацией мероприятий любого масштаба: от частных семейных событий до крупных международных проектов. За годы работы наша команда успешно организовала больше 500 мероприятий различного формата.

Команда состоит из профессионалов в сфере креативной индустрии. Наша цель — создавать события, которые полностью соответствует ожиданиям заказчика и даже превосходят их.

Я руковожу компанией уже почти 20 лет. За это время приобрела ценный опыт в управлении и реализации проектов. Каждый новый заказ — это отдельная задача, где важны четкое планирование, коммуникация и внимание к деталям. Самое важное для меня — видеть, что результат нашей работы вызывает положительную реакцию у клиентов.

Моя миссия — развивать культурную индустрию Кыргызстана и поддерживать креативных специалистов, помогая им монетизировать свои таланты и труд.

Мой главный принцип в работе — приносить радость и клиентам, и моей команде.

Одним из самых больших вызовов в начале пути была необходимость объяснить, в чем именно заключается наша работа. Многие не понимали сути услуг и относились к нам с недоверием. Но времена изменились: сегодня наша профессия стала признанной, востребованной и даже модной.

О развитии женского предпринимательства в Кыргызстане













Как женщина, которая строила свой бизнес с нуля, я хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются женщины в предпринимательстве. Это непростой путь, требующий упорства, уверенности и постоянного баланса между работой и семьей.

Радует, что сегодня в Кыргызстане женское предпринимательство развивается и получает большую поддержку. Возможно, не на 100%, но ситуация меняется в положительную сторону: становиться бизнесвумен теперь легче, чем раньше.

Я считаю своим долгом поддерживать женщин, стремящихся реализовать себя в бизнесе, и готова прилагать все усилия, чтобы помочь им добиться успеха, не жертвуя при этом семьей и личной жизнью.

Рекомендации





Я бы рекомендовала выбирать дело, которое действительно по душе. Бизнес должен приносить удовольствие — только так можно избежать выгорания и сохранить мотивацию надолго. Не стоит ставить перед собой выбор «либо карьера, либо семья» — это можно совмещать. Да, это непросто, но со временем становится легче, особенно когда ты обретаешь независимость.