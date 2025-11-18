10 казахстанских стартаперов, добившихся успеха на рынке

Рассказываем о 10 основателях из Казахстана, чьи стартапы уже влияют на отрасли и задают тренды внутри страны и за ее пределами.



Илияс Исатаев

Илияс Исатаев — предприниматель, основатель и CEO Hero’s Journey, а также председатель компании Invictus Fitness. Более 12 лет успешно развивает проекты в сфере бизнеса. Его проект Hero’s Journey, развивающий студии геймифицированного фитнеса, стал одной из самых обсуждаемых новостей казахстанского IT-сообщества в конце года. При оценке в $30 миллионов стартап привлек инвестиции на сумму $6 миллионов.





Амирхан Омаров





Амирхан Омаров — основатель и учредитель Parqour. Стартап работает с 2021 года, начал в Алматы и сегодня присутствует в двадцати странах: от США и Европы до Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В 2025 году выручка компании превысила 10 миллионов долларов.

Планы компании включают развитие модели «Airbnb для парковок». В крупных городах региона, таких как Ташкент, Алматы, Бишкек и другие, парковочные пространства используются неравномерно. Компания стремится решить этот дисбаланс, объединив разные паркинги в единый маркетплейс.

Ерзат Дулат

Ерзат Дулат — сооснователь платформы Higgsfield AI, которая специализируется на генерации коротких видео разных форматов. В сентябре этого года стартап стал первым казахстанским «единорогом».

Жанадил Талдыбаев





Жанадил Талдыбаев — предприниматель из Алматы, начавший карьеру в 2015 году. Во время учебы в Южной Корее он запустил первый проект в сфере медицинского туризма. Летом 2024 года вошел в список Forbes 30 Under 30.

Его стартап CodiPlay — образовательная платформа, где дети изучают программирование через мобильное приложение. Проект охватывает школы в 13 странах, включая Казахстан, Корею и Турцию. В 2024 году CodiPlay привлек $9 миллионов при оценке $100 миллионов, а в планах Жанадила — новый раунд на $20 миллионов.

Сейчас Жанадил фокусируется на новой идее — запуске Paradigm Shift, международного проекта в сфере искусственного интеллекта. Компания разрабатывает суверенные ИИ-решения для госструктур и уже внедряет свои технологии в Саудовской Аравии, Катаре, Марокко и США.

Досжан Жусупов





Досжан Жусупов — основатель стартапа Cerebra AI, который с помощью искусственного интеллекта делает не контрастную компьютерную томографию столь же точной и эффективной как МРТ. Цель проекта — дать доступ к качественной диагностике тем, кто не может позволить себе дорогостоящее оборудование. Казахстанский стартап Cerebra AI активно выходит на рынок США.

В апреле прошлого года команда перенесла главный офис в Кремниевую долину, прошла аудит на соответствие стандарту HIPAA — основному регламенту защиты медицинских данных, и стала участником программы Google for Startups Cloud AI Accelerator.

Арлан Рахметжанов





Арлан Рахметжанов — 18-летний казахстанец, который ради стартапа уехал в Лондон и поставил образование на паузу. Его ИИ-сервис Nozomio быстро выстрелил: первый раунд на $1 миллион он закрыл за пять дней при поддержке фонда LocalGlobe. Позже Арлан переехал в Сан-Франциско, прошел в Y Combinator и получил еще $500 000. Осенью Nozomio привлек дополнительные $6,2 миллиона — интерес инвесторов был настолько высоким, что раунд можно было закрыть за считанные часы.

Роман Линейцев





Роман Линейцев из Усть-Каменогорска — создатель Grand Mobile, одной из самых популярных мобильных игр, разработанных в Центральной Азии. Жизненный симулятор, где игроки создают персонажа, строят карьеру, общаются и покупают виртуальную недвижимость, собрал более 60 миллионов скачиваний.

Изначально Роман управлял сервером Grand RolePlay на базе GTA V, но в 2022 году решил запустить собственный продукт. Разработка Grand Mobile финансировалась за счет бюджета Grand RolePlay: в первый месяц вложили около 15 миллионов тенге. Летом проект привлек $750 000 от Astana Hub Ventures при оценке в $75 миллионов.









Яна Шойбекова

Яна Шойбекова — IT-предпринимательница из Казахстана и руководительница стартапа Citix, создающего «умные» смартборды для городской инфраструктуры. Проект, запущенный в 2019 году, быстро вышел за пределы страны и сегодня работает также в Турции и регионе MENA. В конце 2023 года Citix получила инвестиции в размере $1 миллион от американского венчурного инвестора Тима Дрейпера, после чего оценка компании достигла $98 миллионов.

Жандос Турсумбаев





Жандос Турсумбаев — CEO крупнейшего агрегатора автосервисов в мире CTOgram. С сервисом CTOgram, платформой для поиска автосервисов и запчастей, связан один из наиболее заметных экзитов казахстанской стартап-экосистемы последних лет. Летом компания провела сделку более чем на $10 миллионов, выкупила доли ранних инвесторов и стала частью Freedom Holding Corp., которая теперь владеет 41% проекта. До запуска CTOgram он работал на телевидении и занимался организацией мероприятий, но с 2017 года полностью посвятил себя развитию стартапа.

Алибек Полатов





Стартап SHAI, созданный казахстанским предпринимателем Алибеком Полатовым, стал одним из самых ярких проектов года. Платформа, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов и цифровых ассистентов, появилась лишь в 2024 году, но уже привлекла $6 миллионов инвестиций. Кроме того, компания заключила соглашение с Galvani Bioelectronics Limited — совместным предприятием Alphabet и фармацевтического гиганта GSK.