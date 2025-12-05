Как основатели PADEL SAI выводят падел в Казахстане на новый уровень

В Алматы открылось новое спортивное пространство PADEL SAI — уникальный падел-клуб, не имеющий аналогов в странах СНГ. Познакомились с основателями проекта, Арманом Сарсеном и Саги Достанбаевым, и узнали о перспективах развития падела в Казахстане, особенностях клуба, влиянии PADEL SAI на формирование активной нации и подготовке будущих чемпионов Олимпийских игр и международных клубных лиг.

Арман Сарсен и Саги Достанбаев, город — Алматы, сооснователи PADEL SAI

О себе

Арман. Я учился в Кракове и прожил там больше шести лет, совмещая учебу и работу в различных компаниях. В 2021 году, во время пандемии, прилетел в Италию по программе обмена.

В Италии тогда действовали строгие ограничения, и именно в этот период стал активно развиваться падел. Причина проста, падел — это не контактный спорт. Мой итальянский друг пригласил меня на корт в Риме. Сначала я отнесся скептически, но попробовал и сразу увлекся: эмоции от игры яркие, удовольствие ощущается даже без особой физической подготовки.

Идея открыть падел-клуб в Алматы родилась именно тогда.

Саги. После возвращения Армана в Казахстан, мы часто вместе играли в большой теннис, во время чего он нередко упоминал падел. Во время поездки в Дубай я увидел, как топ-менеджеры крупных компаний ежедневно играют в падел. Кортов много, но все забронировано на месяц вперед — настолько огромен спрос. Со временем я понял, что идея Армана весьма перспективна.

В Алматы найти землю было сложно: город плотно застроен, а стоимость сотки земли в центре достигает 300 000 долларов. Поэтому мы решили найти третьего партнера. Один из моих близких друзей поехал в Катар, где впервые сыграл падел с друзьями и заинтересовался. Он присоединился к проекту, мы нашли землю и построили первый падел-клуб.

О проекте

Центр называется PADEL SAI. Название выбрано не случайно — с казахского это «ущелье», а еще оно отражает инициалы наших имен: Саги, Арман и Исламбек. Изначально мы планировали оформить корты в казахском национальном стиле, но полностью реализовать это оказалось слишком дорого

Первый клуб открыли в парке. Это позволило объединить спорт с природой и городской жизнью — создать пространство, где падел развивается в гармонии с окружающей средой.

Концепция клуба не ограничивается постройкой и арендой кортов. Мы будем развивать детский падел. Дети, начинающие играть в шесть-семь лет, через пять-десять лет смогут представлять Казахстан на мировой арене.

Мы хотим сформировать вокруг клуба сильное комьюнити — активное, спортивное, объединенное общими ценностями. Гольф и теннис часто называют old money-активностями, и падел привлекает схожую new money-аудиторию: людей из сфер крипты, трейдинга, фриланса и смежных направлений. Но дело не в деньгах, а в образе жизни: это люди, которые развиваются, читают и занимаются спортом. Именно для такой аудитории мы создаем PADEL SAI.

Наша миссия — развивать падел в Казахстане и вывести этот спорт на уровень национальной культуры. Уже известно, что в 2031-2032 годах падел может стать олимпийским видом спорта. Согласно указу нашего президента, государство официально обозначило курс на развитие падела и строительство инфраструктуры в регионах.





Мы видим в этом огромный шанс. Казахстан — молодая страна, падел — молодой спорт. Вполне возможно, что молодые ребята, начавшие заниматься паделом сегодня, через пару лет станут игроками олимпийского резерва. Поэтому мы хотим вкладываться в детский спорт, подготовку тренеров и создание условий для будущих звезд.

Есть еще один важный вектор — международные клубные лиги, аналог футбольной премьер-лиги. Для нас важно, чтобы на мировой арене звучало имя не только сборной Казахстана, но и наших клубов, в том числе PADEL SAI.

Почти все, кто сегодня знает о паделе, узнали о нем через нас: через контент, маркетинг, события. Каждое такое касание делает людей ближе к спорту в целом. Даже если человек не придет играть в падел, он увидит спортивный образ жизни и вдохновится заняться любой другой активностью. Так формируется более здоровая энергичная нация.

Падел можно освоить быстро в отличие от тенниса, которым нужно заниматься годами, чтобы научиться основам. Наша долгосрочная цель — сделать падел таким же привычным элементом городской среды, как футбольные площадки во дворах. Например, в Италии государство строит корты, передает их частным управляющим и обеспечивает доступность для всех. В Казахстане всего 12 кортов против 14 000 в Италии, и при наших пространствах и потенциале мы можем развиваться гораздо быстрее.

При этом для нас важна не только масштабность, но и качество. Мы изучаем международный рынок, например, изучаем лучшие падел-центры в Италии, ведем переговоры с топовыми поставщиками оборудования. Недавно встречались с компанией Mondo, мировым лидером в производстве покрытий, чтобы обеспечить в Казахстане условия международного уровня.

В итоге все сводится к главному — сообществу и развитию спорта в стране. Спорт делает людей спокойнее, сильнее и здоровее. Мы верим, что Казахстан может стать страной, где падел не исключение, а часть повседневной жизни. И мы готовы системно двигаться к этому, чтобы однажды увидеть казахстанских игроков на Олимпийских играх и международных клубных лигах.

Мы стали третьим падел-центром в Алматы. Первый корт пять лет назад мужчина открыл у себя дома. Позже теннисный клуб «Максат» построил первый полноценный центр, затем появился ATD Padel. И только потом открылись мы — PADEL SAI, полностью на собственные средства и без спонсоров. Мы не конкуренты, мы вместе строим новый спорт для страны.





Наши корты — это аутдор-формат с раздвижной крышей, единственной в СНГ. Электрическая конструкция позволяет играть при любой погоде: под солнцем, под звездами или в дождь. В городе, где дождь может пойти в любой момент, это огромное преимущество. Пока в других клубах отменяют брони, у нас в такие дни, наоборот, забитый график. Для детских тренировок это особенно важно: нет перегрева, нет отмен, нет рисков — процесс стабильный и безопасный.

Проект мы разработали сами. Посчитали, рискнули и вместе с китайскими инженерами построили уникальную конструкцию. Нам уже пишут из России, Беларуси, Узбекистана, Грузии — интересуются технологией крыши и просят контакты.





Мы молодая команда, которая делает современный маркетинг и формирует сильное комьюнити. У нас играют предприниматели, блогеры, иностранцы, руководители больших компаний. Люди приходят не только ради спорта, но и ради атмосферы. Плюс у нас много сервисных мелочей: гигиенические средства, администраторы, которые сами умеют играть и могут выйти на замену, если кого-то не хватает. Новичкам мы всегда объясняем правила и основы техники. Мы не просто сдаем корт, мы помогаем людям понять игру и вернуться снова.

Мы подошли к проекту системно: у нас есть маркетинг-отдел, CRM, свое приложение, партнерства с брендами вроде ASU, Actual Optic, WorkOut, Intertop, Pandora. Мы дарим подарки активным игрокам и постоянно улучшаем опыт. В приложении скоро можно будет полноценно бронировать и оплачивать игру онлайн.

Построить корт — это только один шаг. Всю ценность создает сервис, команда, технологии, атмосфера и постоянное развитие.

Аудитория





Наша аудитория довольно широкая, но есть несколько четких групп, которые особенно активно приходят в PADEL SAI. Первое, что привлекает людей — это визуальная эстетика. Падел-корты сами по себе фотогеничные. Многие на первых порах бронировали корт просто ради контента. Это нормально: падел стал частью современной визуальной культуры, и мы этому только рады.

Сильный толчок дало блогерское комьюнити. Мы позвали друзей-амбассадоров: Ахмада Хельми, Артура Аскарулы, Сабиру Акатай, Назима Мисанова и других. Они играли, приглашали знакомых, и постепенно к нам начали массово приезжать инфлюенсеры, бизнес-блогеры, контент-мейкеры. Появились обзоры в TikTok, публикации в Instagram — это создало эффект тренда. Люди видели, что это модно, доступно и интересно, и приходили сами.

Падел — спорт не из самых дешевых: час игры на четверых с арендой ракеток и мячей стоит около 27 000 тенге. При этом играют разные возрастные группы: молодежь от 18 и взрослые старше 40 лет.

Это unlimited sport — спорт без порога входа. Чтобы играть в теннис, нужны годы тренировок и значительные вложения. В паделе достаточно 15 минут разогрева, чтобы начать получать удовольствие от игры. Здесь нет погонь за недостижимым уровнем, главное наслаждаться процессом.





Падел — отличная площадка для нетворкинга. Мировая тенденция показывает, что падел особенно популярен среди предпринимателей и руководителей компаний. Формат 2 на 2 создает естественную коммуникацию: часто люди, которые впервые встретились на корте, становятся знакомыми или партнерами. На корте все равны, неважно, кто ты: директор, предприниматель или студент. Все стоят с одинаковыми ракетками и играют. Это снимает барьеры и делает людей более открытыми и раскованными.

Кроме того, игра активирует эндорфины: после матча люди улыбаются, настроение отличное, тело активно. Это идеальный момент для обсуждения деловых вопросов или принятия решений. В Европе и США через падел заключают множество сделок, и мы видим, что в Алматы эта практика постепенно формируется.

В итоге падел в PADEL SAI — это не просто спорт. Это комьюнити, визуальная культура, обучение, эмоции, атмосфера и мощная сеть контактов. Людей привлекает возможность одновременно играть, отдыхать, знакомиться и развиваться.

О планах





У нас работают два корта, и мы готовим площадку под строительство полноценного большого падел-центра. В планах увеличить количество кортов до пяти и более, включая новую территорию в парке Ганди, а также рассмотреть строительство еще трех-четырех площадок.

В ближайшее время Арман отправляется в Мадрид на обучение и получение международной аккредитации Padel MBA. Он станет первым казахстанцем с сертификатом по международным стандартам, который одновременно управляет собственным падел-центром. Это позволит развивать команду профессиональных тренеров и готовить специалистов для всей страны и региона.

Мы планируем открыть полноценную академию, где будут обучать не только игроков, но и тренеров, создавая центр подготовки для Казахстана, Центральной Азии и СНГ. Это даст возможность получать образование уровня Испании, не покидая страны, а также создаст новые рабочие места в индустрии.

Параллельно развиваем собственное приложение и CRM-систему для автоматизации процессов: онлайн-бронирование, оплата, рассылки, отслеживание активности игроков. Это позволит улучшить клиентский опыт и повысить эффективность управления клубом.





В планах также запуск собственной линейки экипировки: казахстанские ракетки, мячи, одежда и аксессуары. На следующий год планируем вывести продукцию на рынок и создать полноценный бренд.

Наша стратегия проста: расширять инфраструктуру, развивать профессиональные кадры, строить академию, внедрять цифровые технологии и создавать качественное оборудование. Все это направлено на системное развитие падела в Казахстане и формирование сильного комьюнити.