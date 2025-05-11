Coca-Cola 139 лет: вдохновение, культовые кампании и вкус, полюбившийся всему миру

8 мая компания Coca-Cola отмечает свой день рождения — день, когда на свет появился самый узнаваемый бренд в мире. Это бренд, который дарит вкус праздника, вдохновляет на добрые перемены и объединяет людей разных поколений.

Вся история компании Coca-Cola тесно связана с инновациями и креативными подходами. С момента своего основания в Атланте Coca-Cola не раз доказывала, что умеет меняться, идти в ногу со временем и находить отклик в сердцах людей по всему миру. Уже в 1894 году, когда большинство прохладительных напитков можно было купить только на разлив, Coca-Cola стала продаваться в емкостях с доставкой — это был настоящий прорыв в торговле. Позднее появилась знаменитая контурная бутылка, созданная в борьбе с подделками. Она стала культовым символом бренда — ee можно узнать даже на ощупь в темноте и по осколкам на земле.



На сегодняшний день компания Coca-Cola представлена в более чем 200 странах с портфолио, состоящим из более чем 300 брендов. Напитки под брендами компании Coca-Cola производятся более чем 225 партнерами-производителями напитков по всему миру. В Узбекистане Coca-Cola Icecek, один из самых крупных партнеров компании, производит напитки под брендами Coca-Cola на заводах в Ташкенте, Намангане, Ургенче и Самарканде. В мае этого года исполняется ровно год с момента открытия завода в Самарканде, который стал четвертым в республике. Завод уже обеспечил 200 рабочих мест и стал примером равных возможностей — например, впервые на производстве оператором погрузчика работает женщина. Этот факт подтверждает, что мечты и стремления не зависят от гендера.





Открытие нового завода внесло дополнительный вклад в повышение социально-экономического благосостояния Узбекистана. Всего в системе Coca-Cola в Узбекистане работает 1700 человек. Каждое рабочее место в системе Coca-Cola создает 70 дополнительных рабочих мест в экономике Узбекистана по всей производственно-сбытовой цепочке, начиная от поставщиков сырья и материалов и заканчивая торговыми точками и ресторанами.

За последние четыре года, с момента приватизации завода, производственные мощности системы Coca-Cola в Узбекистане значительно возросли, что спровоцировало рост производства и сбыта по всей цепочке создания стоимости. Рост происходит не только за счет увеличения объемов собственного производства, но и благодаря активному развитию партнерских отношений с поставщиками сырья, дистрибьюторами, торговыми точками и предприятиями общественного питания. На сегодняшний день уровень локализации производства напитков под брендами компании Coca-Cola в Узбекистане составляет 86%.

В результате не только инвестиций, но и реорганизации бизнеса общий вклад системы в добавленную стоимость вырос почти в три раза — со 170 миллионов долларов в 2020 году до 461 миллиона долларов в 2023 году. На долю Coca-Cola приходится 0,5% валового внутреннего продукта Узбекистана. Компания входит в пятерку крупнейших частных налогоплательщиков страны.

На протяжении 139 лет Coca-Cola следует своей миссии — «Освежать мир и изменять его к лучшему», делая акцент на принципах устойчивого развития и социальной ответственности. Одним из ключевых инструментов достижения этих целей стал Международный благотворительный фонд The Coca-Cola Foundation.





В 2022 году при поддержке фонда стартовал проект ПРООН «Улучшение охраны здоровья в регионе Приаралья через доступ к безопасной питьевой воде». Проект нацелен на повышение качества жизни в сельских районах Приаралья. Финансирование со стороны The Coca-Cola Foundation обеспечило реализацию комплексных мероприятий по обеспечению доступа к чистой питьевой воде, что способствует укреплению здоровья местного населения и к сокращению ряда заболеваний. Совместно с министерством экологии система Coca-Cola приняла участие в экологической акции World Clean Up Day 2024, в ходе которой по всей республике было собрано 36,5 тонн мусора. В Ташкентской области 100 килограммов пластиковых бутылок было направлено на переработку.



​Coca-Cola также продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру через глобальные и локальные инициативы. В рамках кампании «С кем ты поделишься этой Coca-Cola?» в этом году было добавлено еще больше популярных имен и никнеймов — чтобы каждый мог найти что-то близкое себе и напомнить, что иногда для проявления внимания или даже перемен к лучшему достаточно просто поделиться.





В этом году Coca-Cola совместно с Black Quail и ELLE O’zbekiston запустили кампанию «Говори о своих мечтах». Ее цель — поддержать женщин, стремящихся изменить свою жизнь и жизнь своих близких к лучшему. В рамках кампании был проведен конкурс для художниц, победительницей которого стала Робия Кодирова. На основе ее эскиза был создан шелковый платок. В знак благодарности Coca-Cola Узбекистан дарит в свой день рождения платок своим партнерам, как символ приверженности ценностям, которыми компания руководствуется в своей работе по всему миру