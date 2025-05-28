Как открыть бизнес в Ташкенте: опыт предпринимателей из Казахстана и России

Узбекистан давно стал интересным рынком для расширения бизнеса для предпринимателей из многих стран. Мы поговорили с владельцами бизнеса из России и Казахстана, которые развивает ресторанный бизнес в Ташкенте, и узнали о культурных различиях, адаптации к рынку и планах на будущее.





Максим Волков, 35 лет, город — Ташкент, ресторатор, совладелец компании LeeVolk partners





О проекте

Я из города Иваново, а в 2007-2008 годах переехал в Москву. 20 лет работаю в сфере общепита — я ресторатор, люблю все, что связано с едой.

Первый ресторан я открыл в 24 года, но в 2014 году случился кризис, и я закрыл проект. После этого стал бренд-шефом в крупной компании, а через девять месяцев открыл собственный ресторанный холдинг. До 2020 года развивал сеть в Москве и даже вышел с проектом в Ялту.

В 2020 году в моей жизни начался сложный период: развод, потеря контакта с детьми, проблемы с бизнесом. Полтора года я ничего не делал. А затем знакомый пригласил меня в Ташкент. Я приехал в октябре 2021 года на три дня. Город мне понравился, мы прорабатывали идею FoodМall — нового формата для страны.

В результате мы с партнером создали ресторанную группу LeeVolk partners, и в марте 2022 года я окончательно переехал в Ташкент.

Мы изначально понимали, что FoodMall — это не просто про еду. Это про эмоцию, социализацию, альтернативу ресторану и дому. Молодежь больше не хочет сидеть дома. Им нужно место, где они могут быть собой, общаться, встречаться, самореализовываться. Мы дали им это пространство.

На рынке нет такого разнообразия концепций. Все работают по одной схеме — одни и те же блюда, один и тот же формат. Мы показали, что можно иначе: разнообразие брендов без внутренней конкуренции, фокус на опыте, а не только на блюде. Мы услышали потребителя, и он это оценил. Мы выросли с 12 000 чеков в октябре 2023 года до 82 000 в августе 2024. Это прямое доказательство — нас не просто поняли, нас полюбили.

Нас выбирают, потому что мы слушаем. Потому что у нас честная цена. Потому что у нас безопасность, охрана, комфорт. Потому что здесь можно и поесть, и поработать, и просто отдохнуть — как сами посетители говорят. Это не просто фудкорт. Это город внутри города.

Почему Узбекистан

Когда я приехал в Ташкент в октябре 2021 года, здесь еще было тепло. И первое, что я заметил — культ еды. Люди здесь любят и умеют вкусно поесть. Меня впечатлило качество продуктов. Девять месяцев в году здесь тепло, богатая аграрная база. Вкус огурцов и помидоров — настоящий, как с грядки. Мясо жаришь — ничего лишнего не выделяется. Это говорит о качестве.

Я увидел, что рынок практически свободный, особенно в нише фудмолл. Увидел потенциал.

Я рассматривал Лондон, Токио, но в итоге выбрал Ташкент. В Москве у меня было много друзей из Узбекистана, а в Ташкенте уже находилась команда, которая ждала, чтобы я начал здесь проект.

Мне понравились люди. В Ташкенте я чувствую себя комфортно. Никогда не сталкивался с предвзятым отношением. Ташкент — one love.

Именно в Узбекистане мы почувствовали настоящую энергию и спрос на что-то новое. Молодежь тут другая — амбициозная, смелая, не готовая мириться с рамками. Это поколение, которое хочет быть независимым, зарабатывать, развиваться, видеть мир. А значит им нужно пространство, где они могут дышать свободно

О сложностях

Самая главная сложность — это компоновка. В FoodMall на момент запуска мы собрали 18 собственных проектов. В нашей ресторанной группе работает 220 сотрудников. Нужно было найти и обучить как минимум 38 кассиров: чтобы они знали скрипты, умели работать с системой заказов, знали, как обслуживать гостя. Это только кассиры — без поваров, логистов и снабжения.

Вторая проблема — организация поставок. Многие поставщики в Ташкенте привыкли работать за наличный расчет. А у нас все строго: фискальный учет, безналичный расчет, договор, отсрочка, логистика. Мы два с половиной месяца проводили переговоры, встретились с более чем 150 компаниями, чтобы выстроить системную работу. Это было непросто.

Третья сложность — персонал. Люди не привыкли к тому, что кухня может быть на 8-15 квадратных метров. В FoodMall все компактно и четко организовано: каждый корнер — это отдельная микрокухня. Некоторые работают круглосуточно: ночью приходят повара на заготовку, подготавливают полуфабрикаты для дневной смены. Это новый формат, и людей нужно было этому учить.

Четвертая проблема — непонимание концепции. В Узбекистане до нас не было фудмолов. Были фудкорты, фастфуды, кафе, рестораны, стритфуды — но фудмол как формат никто не знал. Люди приходили и не понимали: почему тут дороже, чем в фудкорте? Почему столы общие? Что за пейджинг? Как забирать заказ? Даже местные дизайнеры в один голос говорили: «Максим, не делай общие столы — в Узбекистане так не принято». Но мы все равно сделали. В первые три месяца были постоянные конфликты, но теперь все иначе.

О планах

Мы вдохновляемся мировыми гастро-холлами — Bangkok, Chelsea Market, «Депо» — и хотим запустить проект площадью 10 000 квадратных метров с более чем 30 разными концепциями. Это будет не бизнес-центр и не парк, а полноценное гастропространство, закрывающее все потребности посетителей. Планируем реализовать его в 2028-2029 годах.

Ищем локации в Самарканде, хотим открыть FoodMall там. Наша цель — расширяться по всей Центральной Азии и менять представление людей о том, каким может быть общепит.





Мы считаем, что наша концепция неубиваемая: за счет постоянной ротации форматов внутри фудмола, он остается живым и актуальным. Мы готовим запуск греческой кухни, прорабатываем индийскую, создаем ручные конфеты с шефом-кондитером из Франции, открываем направления с морепродуктами. Все это дает гостям новые впечатления, а нам — развитие.

Нас радует, что FoodMall стал ориентиром на карте. Это показатель. Мы не останавливаемся: расширяем веранду, запускаем новые зоны, открыли кибер-лаунж. Это стиль жизни, и мы получаем от этого огромное удовольствие.

Рекомендации

Снимите розовые очки прямо сейчас. То, что вы видите в Instagram: легкие деньги, успех, красивая жизнь — все это фейк. Настоящий бизнес — это тяжелый труд, конкуренция, ошибки и постоянная работа над собой.

Если хотите открыть свое дело — вы молодец, но задайте себе честные вопросы:

1. Чем вы будете лучше конкурентов?

2. Почему клиент выберет вас?

3. Кто ваша целевая аудитория?

Многие лепят «Франкенштейнов»: копируют чужие идеи, не думая о смысле, без маркетинга, без понимания потребностей аудитории. Не проводят интервью, не изучают боли клиента, не тестируют гипотезы. А потом удивляются, почему не взлетело.

Не думайте, что конкуренции нет. В общепите из десяти ресторанов выживают два. Остальные закрываются. И об этом никто не говорит.

Работать надо много. По 14-15 часов в день, семь дней в неделю. Пока другие отдыхают, ты должен думать над продуктом, запуском, решением проблем. Только так можно победить.

И главное — настоящее дело строится на опыте, ошибках и готовности много работать.

Стройте личный бренд, изучайте рынок, общайтесь с аудиторией и не бойтесь ошибаться. Успех — это серия неудач, за которыми однажды приходит результат.

Данияр Нугуманов, город — Алматы, основатель NUGU GROUP, @daniyar_nugumanov_





О проекте

Я из Казахстана, из города Алматы. Уже больше 17 лет занимаюсь ресторанным бизнесом. Последние шесть лет полностью сосредоточен на своих проектах. В Алматы семь лет назад у нас появился «Скандалистъ» — наше первое собственное заведение.

Потом «Скандалистъ» появился и в Узбекистане, в Ташкенте. В этом году ему исполнится четыре года, и мы на рынке с самого начала расцвета ресторанной индустрии.

В этом году мы открыли кофейню «Тепло» в новом растущем районе. До конца года планируем открыть еще три проекта в Ташкенте.

Кроме «Скандалистъ», мы строили первый BENEDICT — организовали проект и передали управление собственникам, которые успешно ведут его дальше. Классный проект, который нам нравится.

Также идет стройка рестобаров. Один из них будет на 18 этаже с собственной летней террасой. Мы привлекаем известных казахстанских барменов и партнеров. Делаем коллаборацию с ребятами из СНГ. Должно получиться концептуально, интересно и необычно.

Почему Узбекистан

Целая череда событий сыграла свою роль. Рынок начал расти, и один из партнеров переехал в Ташкент по работе, а затем предложил мне присмотреться к этому рынку.

Мы сделали два визита в Ташкент, получили обратную связь и решили идти дальше. Потом началась пандемия, и у нас был план пойти в Дубай, но обстоятельства расставили приоритеты иначе. Мы приехали еще раз в рабочую поездку в Ташкент и поняли — пора.

Увидели, как за год изменился город, какая там тенденция развития. Говорят, что нужно прислушиваться к вселенной — и вселенная действительно говорила, что нужно открываться. В первый же день знакомства с новыми и старыми знакомыми сложились хорошие связи.

Узбекский рынок отличается налоговым законодательством. Пришлось адаптироваться, учиться и искать подход.

Для меня Ташкент стал вторым домом. Я живу на два города — Алматы и Ташкент. Если неделю провожу в Алматы, то следующие пять дней — в Ташкенте. Наши перспективы и видение будущего все больше связаны с Ташкентом.

В Алматы у нас два действующих проекта, а в Узбекистане — уже три строятся и два работают. Это говорит о том, что мы притерлись к рынку, нашли свою аудиторию, знаем публику и двигаемся дальше.

Здесь мне нравится погода, климат. Полгода в году — теплый период, когда можно работать длительными сезонами. Это меняет подход и возможности бизнеса.

О сложностях

Самым сложным на старте было нащупать свою аудиторию и сработаться с ментальностью.

Мы столкнулись с тем, что правила на рынке труда сильно отличались.

Мы пришли с определенным бэкграундом и представлениями, которые в реальности не сработали. Нужно было самим перестраиваться, адаптироваться под рынок. А такие вещи не решаются за один час — на это уходят недели и месяцы.

Люди здесь воспринимают мир иначе, и это не их проблема, а скорее наша. Мы думали, что все знаем, что наш подход универсален. Но на самом деле узбекский рынок многому нас научил — и выдержке, и диалогу. Это был ценный опыт.

О планах

Планы — развиваться дальше. Узбекистан остается для нас приоритетным направлением.

Мы смотрим в сторону Самарканда и уверенно идем вперед.

Рекомендации

Не бойтесь. Рынок растет, спрос увеличивается, аудитория становится все более открытой к новому — и это отличная возможность для развития.

Мы видим, как многие ребята из Казахстана масштабируют свой бизнес и успешно выходят на рынок Узбекистана. Кто-то начинал с малого, кто-то консультировался с нами, кто-то искал локации — и сейчас у них все хорошо.

Важно просто не сидеть на месте. Присматривайтесь, изучайте, и если чувствуете, что пора — действуйте. Здесь меньше конкуренции, чем кажется, и гораздо больше перспектив.