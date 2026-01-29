Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-marketing-dolzhen-razvivat-biznes-i-kto-pokazhet-kak-eto-delat-v-2026-godu
logo
Как маркетинг должен развивать бизнес, и кто покажет, как это делать в 2026 году
Бизнес

26.01.2026

Как маркетинг должен развивать бизнес, и кто покажет, как это делать в 2026 году

14 февраля 2026 года в AZIMUT Grand Hotel Tashkent состоится Tashkent Marketing Forum 2026 — крупнейшая маркетинговая конференция Центральной Азии и главное профессиональное событие года для предпринимателей, руководителей и маркетологов.

Tashkent Marketing Forum 2026

Это форум для тех, кто устал от теории и хочет понимать, как маркетинг реально влияет на продажи, рост бизнеса и прибыль. TMF2026 объединит более 50 спикеров из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси, Израиля и Италии — практиков, работающих с ведущими мировыми и региональными брендами.

Форум проходит в формате семь параллельных секций в четырех залах, что позволяет каждому участнику собрать собственную программу форума под задачи своего бизнеса и уровня экспертизы.

Диёр Мирзаахмедов, председатель Маркетинговой ассоциации Узбекистана, организатор форума

Формат параллельных секций отлично зарекомендовал себя. Он дает возможность обсуждать реальные бизнес-вопросы, делиться свежими кейсами и получать практические ответы. Вместе с кураторами секций мы собрали сильнейших маркетологов и экспертов, которые готовы делиться тем, что действительно работает.

Почему стоит купить билет на TMF 2026

  1. 1. Практика вместо абстракций — реальные кейсы, цифры, ошибки и решения.

  2. 2. Выбор контента — семь секций, разные форматы и уровни глубины.

  3. 3. Нетворкинг — более 1000 маркетологов, предпринимателей, топ-менеджеров и агентств.

  4. 4. Концентрация знаний — доступ к записям всех спикеров форума.

  5. 5. Сертификат участника форума.

Участники получат возможность посетить ярмарку «Маркетинг года», в которой примут участие маркетинговые агентства и партнеры форума. На ярмарке будут представлены новинки и актуальные продукты на специальных условиях. По традиции в рамках форума состоится церемония Tashkent Marketing Awards, где будут награждены бренды-партнеры ассоциации и лучшие маркетологи Узбекистана по версии Маркетинговой ассоциации Узбекистана по итогам 2025 года.

Tashkent Marketing Forum 2026

В программе форума Маркетинг-навигатор: 1:1 сессии с экспертами — формат индивидуальных встреч для обсуждения маркетинговых задач, получения рекомендаций от экспертов отрасли и более четкого понимания своего профессионального направления. Участники смогут разобрать конкретные кейсы и получить взгляд со стороны.

Сессии проходят при поддержке Ipak Yuli Bank.

Секции Tashkent Marketing Forum 2026

Inspire Session

Формат панельных дискуссий с участием лидеров маркетинга о стратегиях роста, практике построения маркетинга и реальных бизнес-кейсах.

Участники:

— Юлия Миннуллина, директор по маркетингу АО Click
— Шамиль Валишев, директор по монетизации Uzum Market
— Мария Саватюгина, CMO ADM GLOBAL
— Анна Сапунова, директор по маркетингу Bellissimo Pizza
— Жахонгир Юсупов, CMO O! Brands: Oqtepa Lavash, O!Kafe, Milly
— Алишер Мамадалиев, директор по продажам и маркетингу SAVR
— Андрей Лопатин, маркетинг-директор ТМ ERMAK
— Нана Мардонян, директор по маркетингу и PR Ipak Yuli Bank
— Мария Строева, директор по маркетингу HUMO
— Нодира Султанходжаева, директор по маркетингу TBC Uzbekistan.

Модераторы:

— Шахрух Низамутдинов, генеральный менеджер и креативный директор FCB Artgroup
— Азизбек Юсуфов, управляющий партнер агентства маркетинговых коммуникаций Mirror Management.

Секция Local Opportunities

Локальные маркетинговые возможности Узбекистана, национальные кейсы и примеры роста брендов на внутреннем рынке.

Куратор — Отабек Шарапов, CEO 605 Agency и Marketing bo‘limi.

Среди спикеров:

— Мирзо Кадыров, директор по маркетингу IMAN Digital Projects
— Жахонгир Юсупов, CMO O! Brands: Oqtepa Lavash, O!Kafe, Milly
— Гузаль Кадырова, CMO KFC, Costa Coffee
— Азизбек Юсуфов, управляющий партнер Mirror Management
— Умид Эргашев, сооснователь и директор агентства Division и другие.

Секция Marketing Research

Маркетинговые исследования, аналитика, работа с данными, сегментация аудитории и инсайты.

Кураторы:

— Азиз Буриев, руководитель маркетингового агентства DE FACTO Marketing
— Олег Кормушин, основатель и CEO исследовательской компании Miraculum, создатель сообщества «Чат ресечеров».

Среди спикеров:

— Татьяна Лисицкая, организатор и директор MASMI, Беларусь
— Анна Реймонте, маркетинг-менеджер ОнИн в странах СНГ и дальнего зарубежья, Россия
— Юлия Бахмач, управляющий партнер AFS-Research
— Юлия Кожухова, руководитель продуктовых исследований Uzum Market.

Панельная дискуссия «Карьера в исследовательских агентствах»:

— Гульмира Саитбаева, директор и соучредитель маркетингового агентства Point Research
— Наталья Оспанова, директор группы компаний Alvin Market
— Азиз Буриев, руководитель De Facto Marketing
— Юлия Бахмач, управляющий партнер AFS-Research
— Ерасыл Отаров, Senior Strategic Analytics & Insights Executive, Казахстан.

Tashkent Marketing Forum 2026

Секция Digital Marketing

Performance, digital-инструменты, автоматизация, воронки продаж и современные подходы к онлайн-продвижению.

Куратор — Игорь Ким, CEO Wunder Digital Uzbekistan.

Среди спикеров:

— Алексей Хайновский, co-founder METER
— Тимур Бакиев, CEO ClickMe & Social Active
— Валерий Ахвердян, региональный директор Native Network
— Тимур Абраров, генеральный директор 1С-Битрикс24 Узбекистан
— Дмитрий Музыченко, Marketing Manager, Eastern Europe, AppsFlyer
— Рустам Хамдамов, CEO и сооснователь BILLZ
— Мухиддин Нуриддинов, Digital-маркетолог и Meta Client Partner Solutions Manager в Admixer Advertising Uzbekistan
— Валерий Кайгородов, CEO JTBD Agency и другие.

Секция PR & SMM

Коммуникации, репутация бренда, SMM-стратегии и работа с сообществами.

Кураторы — Тимур Абдулин, сооснователь Repost.uz, основатель агентства репутационного маркетинга Index и Жасур Пулатов, PR-директор репутационного агентства Index

Среди спикеров:

— Акмаль Раимов, CSR-менеджер TBC Uzbekistan
— Мадина Рузматова, предприниматель, независимый PR-adviser для бизнеса, эксперт по личному бренду
— Александр Лихтман, основатель и руководитель PR-агентства ITCOMMS
— Зарина Успанова, руководитель коммерческого направления WE Media Group, Казахстан.

Панельная дискуссия «CSR & ESG: от добрых дел к бизнес-результату»:

— Георгий Рюмин, амбассадор CSR-программы PRO «Газпром-медиа холдинга», Россия, продюсер, преподаватель ГИТР
— Сардор Бабаев, директор по PR и креативу агентства We Digital
— Вероника Комарова, руководитель проектного офиса HAYOT Foundation.

Секция Strategy & Branding

Брендинг, стратегия, позиционирование и развитие ценности бренда.

Куратор — Темур Саъдий, CEO/дизайн-директор MA’NO Branding

Среди спикеров:

— Олеся Аппазова, основатель брендингового агентства Appazov и первой бренд-академии в Казахстане
— Нана Мардонян, директор по маркетингу и PR Ipak Yuli Bank
— Гузаль Гапилова, директор по маркетингу iTV
— Олег Бериев, CEO & Partner Mildberry Cloud, Италия
— Василий Филатов, CEO SoundDesigner.PRO, Россия, и другие.

Секция AI & IT Marketing

Искусственный интеллект, MarTech, IT-маркетинг и цифровые инновации.

Куратор — Денис Роман, управляющий партнер агентства We Digital.

Среди спикеров:

— Павел Панферов, директор по цифровой трансформации We Digital
— Самандар Турсуналиев, генеральный директор AIM LAB / экосистемы Kotib
— Михаил Проводников, руководитель направления AI — AI Lead, ALPHA
— Феруза Нурмухамедова, руководитель PR-направления развлекательных сервисов Yandex в Узбекистане
— Фарход Норбаев, генеральный директор Databazaar, сооснователь Lokals и другие.

Для кого форум

  1. 1. Предприниматели и владельцы бизнеса.

  2. 2. CEO и топ-менеджеры.

  3. 3. Маркетинг-директора и бренд-менеджеры.

  4. 4. Digital-специалисты и агентства.

  5. 5. Все, кто интересуется маркетингом

Tashkent Marketing Forum 2026

Дата: 14 февраля 2026

Адрес: AZIMUT Grand Hotel Tashkent

Билеты уже в продаже по ссылке.

Дополнительные вопросы можно задать по номеру +998 97 402 28 20

Tashkent Marketing Forum 2026 — маркетинг, который работает на рост бизнеса.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #маркетинг #ташкент #форум #мероприятие
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Лучшие компании Туркменистана: лидеры рынка с устойчивым развитием и высоким уровнем доверия
Лучшие компании Туркменистана: лидеры рынка с устойчивым развитием и высоким уровнем доверия
Как предприниматели из Казахстана открывают бизнес в Узбекистане: о сложностях и особенностях рынка
Как предприниматели из Казахстана открывают бизнес в Узбекистане: о сложностях и особенностях рынка
Женское дело. Дарика Ибраимова о пути от организатора свадеб до лидера ивент-индустрии в Кыргызстане
Женское дело. Дарика Ибраимова о пути от организатора свадеб до лидера ивент-индустрии в Кыргызстане
Как оценить бизнес: затратный метод оценки проекта
Как оценить бизнес: затратный метод оценки проекта
Доставка еды с Glovo в суперприложении Kaspi.kz
Доставка еды с Glovo в суперприложении Kaspi.kz