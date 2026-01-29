Как маркетинг должен развивать бизнес, и кто покажет, как это делать в 2026 году

14 февраля 2026 года в AZIMUT Grand Hotel Tashkent состоится Tashkent Marketing Forum 2026 — крупнейшая маркетинговая конференция Центральной Азии и главное профессиональное событие года для предпринимателей, руководителей и маркетологов.





Это форум для тех, кто устал от теории и хочет понимать, как маркетинг реально влияет на продажи, рост бизнеса и прибыль. TMF2026 объединит более 50 спикеров из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси, Израиля и Италии — практиков, работающих с ведущими мировыми и региональными брендами.

Форум проходит в формате семь параллельных секций в четырех залах, что позволяет каждому участнику собрать собственную программу форума под задачи своего бизнеса и уровня экспертизы.

Диёр Мирзаахмедов, председатель Маркетинговой ассоциации Узбекистана, организатор форума

Формат параллельных секций отлично зарекомендовал себя. Он дает возможность обсуждать реальные бизнес-вопросы, делиться свежими кейсами и получать практические ответы. Вместе с кураторами секций мы собрали сильнейших маркетологов и экспертов, которые готовы делиться тем, что действительно работает.

Почему стоит купить билет на TMF 2026

1. Практика вместо абстракций — реальные кейсы, цифры, ошибки и решения. 2. Выбор контента — семь секций, разные форматы и уровни глубины. 3. Нетворкинг — более 1000 маркетологов, предпринимателей, топ-менеджеров и агентств. 4. Концентрация знаний — доступ к записям всех спикеров форума. 5. Сертификат участника форума.

Участники получат возможность посетить ярмарку «Маркетинг года», в которой примут участие маркетинговые агентства и партнеры форума. На ярмарке будут представлены новинки и актуальные продукты на специальных условиях. По традиции в рамках форума состоится церемония Tashkent Marketing Awards, где будут награждены бренды-партнеры ассоциации и лучшие маркетологи Узбекистана по версии Маркетинговой ассоциации Узбекистана по итогам 2025 года.





В программе форума Маркетинг-навигатор: 1:1 сессии с экспертами — формат индивидуальных встреч для обсуждения маркетинговых задач, получения рекомендаций от экспертов отрасли и более четкого понимания своего профессионального направления. Участники смогут разобрать конкретные кейсы и получить взгляд со стороны.

Сессии проходят при поддержке Ipak Yuli Bank.

Секции Tashkent Marketing Forum 2026

Inspire Session

Формат панельных дискуссий с участием лидеров маркетинга о стратегиях роста, практике построения маркетинга и реальных бизнес-кейсах.

Участники:

— Юлия Миннуллина, директор по маркетингу АО Click

— Шамиль Валишев, директор по монетизации Uzum Market

— Мария Саватюгина, CMO ADM GLOBAL

— Анна Сапунова, директор по маркетингу Bellissimo Pizza

— Жахонгир Юсупов, CMO O! Brands: Oqtepa Lavash, O!Kafe, Milly

— Алишер Мамадалиев, директор по продажам и маркетингу SAVR

— Андрей Лопатин, маркетинг-директор ТМ ERMAK

— Нана Мардонян, директор по маркетингу и PR Ipak Yuli Bank

— Мария Строева, директор по маркетингу HUMO

— Нодира Султанходжаева, директор по маркетингу TBC Uzbekistan.

Модераторы:

— Шахрух Низамутдинов, генеральный менеджер и креативный директор FCB Artgroup

— Азизбек Юсуфов, управляющий партнер агентства маркетинговых коммуникаций Mirror Management.

Секция Local Opportunities

Локальные маркетинговые возможности Узбекистана, национальные кейсы и примеры роста брендов на внутреннем рынке.

Куратор — Отабек Шарапов, CEO 605 Agency и Marketing bo‘limi.

Среди спикеров:

— Мирзо Кадыров, директор по маркетингу IMAN Digital Projects

— Жахонгир Юсупов, CMO O! Brands: Oqtepa Lavash, O!Kafe, Milly

— Гузаль Кадырова, CMO KFC, Costa Coffee

— Азизбек Юсуфов, управляющий партнер Mirror Management

— Умид Эргашев, сооснователь и директор агентства Division и другие.

Секция Marketing Research

Маркетинговые исследования, аналитика, работа с данными, сегментация аудитории и инсайты.

Кураторы:

— Азиз Буриев, руководитель маркетингового агентства DE FACTO Marketing

— Олег Кормушин, основатель и CEO исследовательской компании Miraculum, создатель сообщества «Чат ресечеров».

Среди спикеров:

— Татьяна Лисицкая, организатор и директор MASMI, Беларусь

— Анна Реймонте, маркетинг-менеджер ОнИн в странах СНГ и дальнего зарубежья, Россия

— Юлия Бахмач, управляющий партнер AFS-Research

— Юлия Кожухова, руководитель продуктовых исследований Uzum Market.

Панельная дискуссия «Карьера в исследовательских агентствах»:

— Гульмира Саитбаева, директор и соучредитель маркетингового агентства Point Research

— Наталья Оспанова, директор группы компаний Alvin Market

— Азиз Буриев, руководитель De Facto Marketing

— Юлия Бахмач, управляющий партнер AFS-Research

— Ерасыл Отаров, Senior Strategic Analytics & Insights Executive, Казахстан.

Секция Digital Marketing

Performance, digital-инструменты, автоматизация, воронки продаж и современные подходы к онлайн-продвижению.

Куратор — Игорь Ким, CEO Wunder Digital Uzbekistan.

Среди спикеров:

— Алексей Хайновский, co-founder METER

— Тимур Бакиев, CEO ClickMe & Social Active

— Валерий Ахвердян, региональный директор Native Network

— Тимур Абраров, генеральный директор 1С-Битрикс24 Узбекистан

— Дмитрий Музыченко, Marketing Manager, Eastern Europe, AppsFlyer

— Рустам Хамдамов, CEO и сооснователь BILLZ

— Мухиддин Нуриддинов, Digital-маркетолог и Meta Client Partner Solutions Manager в Admixer Advertising Uzbekistan

— Валерий Кайгородов, CEO JTBD Agency и другие.

Секция PR & SMM

Коммуникации, репутация бренда, SMM-стратегии и работа с сообществами.

Кураторы — Тимур Абдулин, сооснователь Repost.uz, основатель агентства репутационного маркетинга Index и Жасур Пулатов, PR-директор репутационного агентства Index

Среди спикеров:

— Акмаль Раимов, CSR-менеджер TBC Uzbekistan

— Мадина Рузматова, предприниматель, независимый PR-adviser для бизнеса, эксперт по личному бренду

— Александр Лихтман, основатель и руководитель PR-агентства ITCOMMS

— Зарина Успанова, руководитель коммерческого направления WE Media Group, Казахстан.

Панельная дискуссия «CSR & ESG: от добрых дел к бизнес-результату»:

— Георгий Рюмин, амбассадор CSR-программы PRO «Газпром-медиа холдинга», Россия, продюсер, преподаватель ГИТР

— Сардор Бабаев, директор по PR и креативу агентства We Digital

— Вероника Комарова, руководитель проектного офиса HAYOT Foundation.

Секция Strategy & Branding

Брендинг, стратегия, позиционирование и развитие ценности бренда.

Куратор — Темур Саъдий, CEO/дизайн-директор MA’NO Branding

Среди спикеров:

— Олеся Аппазова, основатель брендингового агентства Appazov и первой бренд-академии в Казахстане

— Нана Мардонян, директор по маркетингу и PR Ipak Yuli Bank

— Гузаль Гапилова, директор по маркетингу iTV

— Олег Бериев, CEO & Partner Mildberry Cloud, Италия

— Василий Филатов, CEO SoundDesigner.PRO, Россия, и другие.

Секция AI & IT Marketing

Искусственный интеллект, MarTech, IT-маркетинг и цифровые инновации.

Куратор — Денис Роман, управляющий партнер агентства We Digital.

Среди спикеров:

— Павел Панферов, директор по цифровой трансформации We Digital

— Самандар Турсуналиев, генеральный директор AIM LAB / экосистемы Kotib

— Михаил Проводников, руководитель направления AI — AI Lead, ALPHA

— Феруза Нурмухамедова, руководитель PR-направления развлекательных сервисов Yandex в Узбекистане

— Фарход Норбаев, генеральный директор Databazaar, сооснователь Lokals и другие.





Для кого форум

1. Предприниматели и владельцы бизнеса. 2. CEO и топ-менеджеры. 3. Маркетинг-директора и бренд-менеджеры. 4. Digital-специалисты и агентства. 5. Все, кто интересуется маркетингом

Дата: 14 февраля 2026

Адрес: AZIMUT Grand Hotel Tashkent

Билеты уже в продаже по ссылке .

Дополнительные вопросы можно задать по номеру +998 97 402 28 20