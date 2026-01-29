Как маркетинг должен развивать бизнес, и кто покажет, как это делать в 2026 году

14 февраля 2026 года в AZIMUT Grand Hotel Tashkent состоится Tashkent Marketing Forum 2026 — крупнейшая маркетинговая конференция Центральной Азии и главное профессиональное событие года для предпринимателей, руководителей и маркетологов.
Это форум для тех, кто устал от теории и хочет понимать, как маркетинг реально влияет на продажи, рост бизнеса и прибыль. TMF2026 объединит более 50 спикеров из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси, Израиля и Италии — практиков, работающих с ведущими мировыми и региональными брендами.
Форум проходит в формате семь параллельных секций в четырех залах, что позволяет каждому участнику собрать собственную программу форума под задачи своего бизнеса и уровня экспертизы.
Диёр Мирзаахмедов, председатель Маркетинговой ассоциации Узбекистана, организатор форума
Формат параллельных секций отлично зарекомендовал себя. Он дает возможность обсуждать реальные бизнес-вопросы, делиться свежими кейсами и получать практические ответы. Вместе с кураторами секций мы собрали сильнейших маркетологов и экспертов, которые готовы делиться тем, что действительно работает.
Почему стоит купить билет на TMF 2026
-
1. Практика вместо абстракций — реальные кейсы, цифры, ошибки и решения.
-
2. Выбор контента — семь секций, разные форматы и уровни глубины.
-
3. Нетворкинг — более 1000 маркетологов, предпринимателей, топ-менеджеров и агентств.
-
4. Концентрация знаний — доступ к записям всех спикеров форума.
-
5. Сертификат участника форума.
Участники получат возможность посетить ярмарку «Маркетинг года», в которой примут участие маркетинговые агентства и партнеры форума. На ярмарке будут представлены новинки и актуальные продукты на специальных условиях. По традиции в рамках форума состоится церемония Tashkent Marketing Awards, где будут награждены бренды-партнеры ассоциации и лучшие маркетологи Узбекистана по версии Маркетинговой ассоциации Узбекистана по итогам 2025 года.
В программе форума Маркетинг-навигатор: 1:1 сессии с экспертами — формат индивидуальных встреч для обсуждения маркетинговых задач, получения рекомендаций от экспертов отрасли и более четкого понимания своего профессионального направления. Участники смогут разобрать конкретные кейсы и получить взгляд со стороны.
Сессии проходят при поддержке Ipak Yuli Bank.
Секции Tashkent Marketing Forum 2026
Inspire Session
Формат панельных дискуссий с участием лидеров маркетинга о стратегиях роста, практике построения маркетинга и реальных бизнес-кейсах.
Участники:
— Юлия Миннуллина, директор по маркетингу АО Click
— Шамиль Валишев, директор по монетизации Uzum Market
— Мария Саватюгина, CMO ADM GLOBAL
— Анна Сапунова, директор по маркетингу Bellissimo Pizza
— Жахонгир Юсупов, CMO O! Brands: Oqtepa Lavash, O!Kafe, Milly
— Алишер Мамадалиев, директор по продажам и маркетингу SAVR
— Андрей Лопатин, маркетинг-директор ТМ ERMAK
— Нана Мардонян, директор по маркетингу и PR Ipak Yuli Bank
— Мария Строева, директор по маркетингу HUMO
— Нодира Султанходжаева, директор по маркетингу TBC Uzbekistan.
Модераторы:
— Шахрух Низамутдинов, генеральный менеджер и креативный директор FCB Artgroup
— Азизбек Юсуфов, управляющий партнер агентства маркетинговых коммуникаций Mirror Management.
Секция Local Opportunities
Локальные маркетинговые возможности Узбекистана, национальные кейсы и примеры роста брендов на внутреннем рынке.
Куратор — Отабек Шарапов, CEO 605 Agency и Marketing bo‘limi.
Среди спикеров:
— Мирзо Кадыров, директор по маркетингу IMAN Digital Projects
— Жахонгир Юсупов, CMO O! Brands: Oqtepa Lavash, O!Kafe, Milly
— Гузаль Кадырова, CMO KFC, Costa Coffee
— Азизбек Юсуфов, управляющий партнер Mirror Management
— Умид Эргашев, сооснователь и директор агентства Division и другие.
Секция Marketing Research
Маркетинговые исследования, аналитика, работа с данными, сегментация аудитории и инсайты.
Кураторы:
— Азиз Буриев, руководитель маркетингового агентства DE FACTO Marketing
— Олег Кормушин, основатель и CEO исследовательской компании Miraculum, создатель сообщества «Чат ресечеров».
Среди спикеров:
— Татьяна Лисицкая, организатор и директор MASMI, Беларусь
— Анна Реймонте, маркетинг-менеджер ОнИн в странах СНГ и дальнего зарубежья, Россия
— Юлия Бахмач, управляющий партнер AFS-Research
— Юлия Кожухова, руководитель продуктовых исследований Uzum Market.
Панельная дискуссия «Карьера в исследовательских агентствах»:
— Гульмира Саитбаева, директор и соучредитель маркетингового агентства Point Research
— Наталья Оспанова, директор группы компаний Alvin Market
— Азиз Буриев, руководитель De Facto Marketing
— Юлия Бахмач, управляющий партнер AFS-Research
— Ерасыл Отаров, Senior Strategic Analytics & Insights Executive, Казахстан.
Секция Digital Marketing
Performance, digital-инструменты, автоматизация, воронки продаж и современные подходы к онлайн-продвижению.
Куратор — Игорь Ким, CEO Wunder Digital Uzbekistan.
Среди спикеров:
— Алексей Хайновский, co-founder METER
— Тимур Бакиев, CEO ClickMe & Social Active
— Валерий Ахвердян, региональный директор Native Network
— Тимур Абраров, генеральный директор 1С-Битрикс24 Узбекистан
— Дмитрий Музыченко, Marketing Manager, Eastern Europe, AppsFlyer
— Рустам Хамдамов, CEO и сооснователь BILLZ
— Мухиддин Нуриддинов, Digital-маркетолог и Meta Client Partner Solutions Manager в Admixer Advertising Uzbekistan
— Валерий Кайгородов, CEO JTBD Agency и другие.
Секция PR & SMM
Коммуникации, репутация бренда, SMM-стратегии и работа с сообществами.
Кураторы — Тимур Абдулин, сооснователь Repost.uz, основатель агентства репутационного маркетинга Index и Жасур Пулатов, PR-директор репутационного агентства Index
Среди спикеров:
— Акмаль Раимов, CSR-менеджер TBC Uzbekistan
— Мадина Рузматова, предприниматель, независимый PR-adviser для бизнеса, эксперт по личному бренду
— Александр Лихтман, основатель и руководитель PR-агентства ITCOMMS
— Зарина Успанова, руководитель коммерческого направления WE Media Group, Казахстан.
Панельная дискуссия «CSR & ESG: от добрых дел к бизнес-результату»:
— Георгий Рюмин, амбассадор CSR-программы PRO «Газпром-медиа холдинга», Россия, продюсер, преподаватель ГИТР
— Сардор Бабаев, директор по PR и креативу агентства We Digital
— Вероника Комарова, руководитель проектного офиса HAYOT Foundation.
Секция Strategy & Branding
Брендинг, стратегия, позиционирование и развитие ценности бренда.
Куратор — Темур Саъдий, CEO/дизайн-директор MA’NO Branding
Среди спикеров:
— Олеся Аппазова, основатель брендингового агентства Appazov и первой бренд-академии в Казахстане
— Нана Мардонян, директор по маркетингу и PR Ipak Yuli Bank
— Гузаль Гапилова, директор по маркетингу iTV
— Олег Бериев, CEO & Partner Mildberry Cloud, Италия
— Василий Филатов, CEO SoundDesigner.PRO, Россия, и другие.
Секция AI & IT Marketing
Искусственный интеллект, MarTech, IT-маркетинг и цифровые инновации.
Куратор — Денис Роман, управляющий партнер агентства We Digital.
Среди спикеров:
— Павел Панферов, директор по цифровой трансформации We Digital
— Самандар Турсуналиев, генеральный директор AIM LAB / экосистемы Kotib
— Михаил Проводников, руководитель направления AI — AI Lead, ALPHA
— Феруза Нурмухамедова, руководитель PR-направления развлекательных сервисов Yandex в Узбекистане
— Фарход Норбаев, генеральный директор Databazaar, сооснователь Lokals и другие.
Для кого форум
-
1. Предприниматели и владельцы бизнеса.
-
2. CEO и топ-менеджеры.
-
3. Маркетинг-директора и бренд-менеджеры.
-
4. Digital-специалисты и агентства.
-
5. Все, кто интересуется маркетингом
Дата: 14 февраля 2026
Адрес: AZIMUT Grand Hotel Tashkent
Билеты уже в продаже по ссылке.
Дополнительные вопросы можно задать по номеру +998 97 402 28 20Tashkent Marketing Forum 2026 — маркетинг, который работает на рост бизнеса.