Влад Заманов о защите культурного наследия, модных показах в подъезде дома и уникальных фестивалях

О себе





Не могу назвать себя дизайнером или декоратором, я, скорее, некий медиатор. Многие годы я не просто создаю интерьеры и красоту вокруг себя, а настраиваю людей на определенный lifestyle. Потому что интерьер, атмосфера, люди — все то, что нас окружает, может настраивать на определенный образ жизни, направлять и двигать.

Область моей деятельности достаточно широкая — я занимаюсь дизайном интерьера, предметным дизайном, также тесно связан с выставками, среди моих проектов были и выставочные пространства. Кроме того, создаю фестивали и праздники в городской среде.

На своих страницах в Instagram и Facebook я часто освещаю то интересное, что вокруг меня происходит. Потому что я хочу показать людям, что можно увидеть красоту в неприметных на первый взгляд вещах, предметах, зданиях. Моя цель — помочь взглянуть на обычные вещи с другого ракурса.





Мой катализатор к тому, чтобы творить и созидать — желание окружать себя и других людей красотой. На протяжении всей жизни мне помогает упорство, а порой даже упрямство.

Живое общение, дружба, созидание, дом и семья — на мой взгляд, это самое главное в жизни. Пандемия заставила многих из нас проанализировать свою жизнь и сделать определенные выводы. В тот период, когда мы все были отрезаны друг от друга, я больше всего страдал от нехватки живого общения.

О жизненных принципах

Не люблю проводить время праздно. Даже если выдались свободные часы, я всегда стремлюсь провести их с пользой: узнать новое, получить духовное развитие или сделать что-то своими руками.





Уже много лет я делаю только то, что мне нравится, могу отказаться от неинтересных мне проектов и даже работать совершенно бесплатно. Материальное в этом случае отходит на второй план. На мой взгляд, когда ты прекращаешь делать что-то от души и превращаешь в бизнес-процесс, творчество исчезает.

Я большой ретроград, люблю старинную архитектуру и все, что связано с антиквариатом. Конечно, я ценю достижения современности, но мне нравится, когда современное имплементировано в старое.

О людях в жизни

Определенные личности сыграли ключевую роль в моей жизни и были катализаторами претворения в жизнь того, к чему я стремился. И я безумно благодарен им за это. Во время работы над фестивалем Style.uz, который учреждала Гульнара Каримова, мне повезло познакомиться с такими невероятными людьми, как Такада Кензо и директор дома Dior, увидеть и послушать вживую известнейших артистов, пообщаться с ними в процессе подготовки праздника — Монсеррат Кабалье, Стинг, Хулио Иглесиас.





Я окончил факультет финансов и кредита Самаркандского кооперативного института. Но уже к моменту завершения учебы понимал, что меня интересует все, что связано с красотой. Я занимался дизайном одежды, и мой показ случайно увидел один из крупнейших самаркандских предпринимателей Файзулла Зияев. После этого он доверил мне одно из своих зданий и предложил создать швейное предприятие, где можно было заниматься производством текстиля. И, когда мне было 17 лет, я открыл первый салон штор в городе.

Все, с кем встречаемся по жизни, мы соприкасаемся не только на физическом уровне, но и на энергетическом, обмениваемся положительными или отрицательными эмоциями. Поэтому я стараюсь окружать себя интересными и позитивными людьми. И моя деятельность, связанная с борьбой за сохранение культурного наследия, помогла мне познакомиться с большим количеством таких людей.

О деятельности

Мне нравится украшать пространства, я собираю детали интерьера как ожерелье. Считаю, что визуализация вперед проекта — не всегда правильно. Невозможно расставить все на компьютере и уже после собирать по готовой картинке. Я работаю вживую, и в моей команде много людей: обивщики, швеи, арт-дилеры, художники, специалисты, которые умеют старить предметы. Все они работают в моей мастерской, связанной с шоу-румом. Также я коллекционирую ткани и фарфор.





Espase в названии моей студии означает пространство. Я работаю со всем, что окружает человека. Помимо дизайна таких объектов, как рестораны, кафе, в последнее время меня даже увлекает создание авторских салонов внутри автомобилей. Также одна из последних работ — кабинет посла.

Человеческая жизнь коротка, и за это время мы должны успеть многое. В какой-то момент жизни понимаешь, что по завершении пути ты должен оставить после себя след, сделать что-то запоминающееся и полезное для людей. И, на мой взгляд, моя история защиты дома № 45 — это именно то, что я смог сделать полезного для общества.





Все началось с того, что меня лично коснулся снос, я один из жильцов дома № 45 на проспекте Амира Темура. В Узбекистане были разморожены все бизнес-процессы, в том числе в строительной сфере. Застройщиков стало интересовать все, что находится по центральной улице. Старинной архитектуре и жилым домам угрожал снос.

Дом № 45 был построен в 1927 году и является представителем редкого стиля «конструктивизм». Таких зданий осталось очень мало в Ташкенте. Архитектор, спроектировавший его — Георгий Михайлович Сваричевский, был главным архитектором Ташкента, основателем архитектурной школы и создателем архитектурного факультета. Все здания, которые он построил в Ташкенте, находятся под охраной государства и являются объектами культурного наследия. Единственным зданием, которое не входило в этот список, был наш жилой дом.





Проблема получила широкой общественный резонанс, в нашу поддержку выступили многие деятели культуры, искусства и в целом горожане. Вместе нам удалось защитить дом № 45 от сноса. Мы получили шесть экспертных заключений и доказали, что он является объектом культурного наследия, частью ансамбля других зданий по проспекту Амира Темура. Нас защитило Министерство культуры.

Я сделал реставрацию своего подъезда, превратил его в арт-пространство



Я сделал реставрацию своего подъезда, превратил его в арт-пространство. После этого у нас стали запрашивать возможность проведения различных событий. Мы провели в «Подъезде#3» показ парижского бренда Moel bosh, его новая коллекция была посвящена Узбекистану. А на следующий год со своей коллекцией к нам приезжал российский дизайнер Раф Сардаров.

В благодарность людям, которые помогали нам в нашей борьбе, мы стали проводить на территории дома и прилегающего двора открытые фестивали. Первый фестиваль — «Блошка» — вернисаж в сочетании с блошиным рынком. У нас было 55 участников, выставлены ретромашины, старинный роскошный немецкий фарфор и множество других уникальных коллекций. Вместе с тем на фестивале, приправленном хорошей музыкой, можно было купить винтажные предметы и антиквариат. Жители дома подготовили для гостей фудкорт и огромный самовар с горячим чаем. За день к нам пришло около 1000 человек и 20 представителей различных дипломатических миссий.





Второй фестиваль, «Дармарку», мы провели совместно с проектом HasharWeek, который работает в области переработки мусора. Я выступал больше как декоратор и человек, который борется за сохранение культурного наследия. Идея фестиваля была в осознанном потреблении, в том, чтобы люди не выбрасывали вещи, предметы интерьера, которые еще могут подарить положительные эмоции другим людям.

В наших планах еще много уникальных событий, которые мы хотели бы провести для всех жителей и гостей города. На сегодняшний день мне бы хотелось отреставрировать здание дома № 45, создать в его стенах абсолютно уникальное арт-пространство, куда можно было бы прийти и почувствовать себя в атмосфере 30-х годов. Я хочу создать маленький музей нашего дома, превратить все десять подъездов в выставочные галереи.