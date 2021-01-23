Солистка «Астана Опера» Жамиля Джаркимбаева о начале творческого пути, периоде становления оперной певицы и месте силы

О себе

Я солистка театра оперы и балета «Астана Опера».

Могу сказать о себе, что я трудолюбивый и дисциплинированный человек. Когда есть работа и дети, ты должен постоянно держать себя в тонусе.

У меня трое детей: старшей дочке 19 лет, средней 4,5, а младшей 2 года. Последние пять лет я отдаю много времени и сил детям. И я наслаждаюсь этим, потому что материнство — самое прекрасное чувство, которое есть на свете.





Я пунктуальный человек. Думаю, это качество у меня от мамы. Еще этому поспособствовал музыкальный колледж. Занятия у нас начинались ровно в 7:30, и опаздывать было нельзя, в 7:31 мы уже не имели права зайти на хор. Четыре года в колледже выработали в нас внутренний стержень, наличие которого сильно помогало в дальнейшем.

Когда есть работа и дети, ты должен постоянно держать себя в тонусе



Я люблю наш город, Нур-Султан. Хотя до 2007 года я была махровой алматинкой, связанной с Алматы душой и телом. Переехала, потому что меня, как и многих моих коллег, пригласил сюда работать президент. Покинуть любимый город было сложным решением, но в Астане меня хорошо встретили. У нас в театре им. Куляш Байсеитовой, где я тогда работала, сложился замечательный дружный коллектив, и я легко адаптировалась. Сейчас мне комфортно в столице. В Алматы были различные сложности, которые не давали мне возможности раскрыть себя по-настоящему. А здесь я очень хорошо себя чувствую во всех отношениях. Здесь я даже лучше звучу.

Люблю наш коллектив, у нас очень большая и дружная команда. Несмотря на то, что театр —сложный организм, где всегда бывает жуткая конкуренция, в нашем коллективе такого нет. У нас здоровая атмосфера. Поэтому в своей профессии я считаю себя абсолютно счастливым человеком.

О жизненных принципах

Важный для меня принцип — всегда быть в форме.

Никогда не говорить «нет». В спектаклях есть ведущие партии и есть второстепенные. Я никогда не отказываюсь от любой предложенной партии и выполняю всю работу с радостью. Для меня это золотое правило. Я считаю — если ты попал в театр, ты должен выполнять всю работу, которую на тебя возлагают, потому что это тоже опыт.

Еще один принцип — никогда не предавать и не обсуждать своих коллег



Еще один принцип — никогда не предавать и не обсуждать своих коллег. Отношусь к людям так, как хочу, чтобы относились ко мне. Наша основная работа — это спектакли и репетиции, но для того чтобы подготовиться к выступлениям, у нас также проходят занятия с концертмейстером. Мы занимаемся классами по 5-6 человек. В нашем классе мы все тесно общаемся друг с другом и дружим семьями.

Я никогда не падаю духом, даже если происходят какие-то сложности. Потому что я знаю, что у меня есть семья и любимое дело. Но если сталкиваюсь с мелкими неурядицами или у меня просто нет настроения, всегда спасает мой инструмент — я сажусь за рояль и играю.

О людях в жизни

Я безмерно благодарна своей маме, которая привела меня в мир музыки, когда мне было семь лет. Мама окончила Казахскую национальную консерваторию, она профессионал своего дела, вокалистка и педагог с большим стажем. Ей 70 лет, но она до сих пор преподает. Как рассказывает мама, когда мне было 2,5 года, я уже стояла около рояля и пела сборник детских песен. Мама — мой главный учитель в жизни. Я всегда старалась и стараюсь равняться на нее.

Также мой учитель — папа, который всегда переживает за меня и поддерживает. Он совершенно не связан с творчеством, но всегда уважал профессию мамы. Они вместе уже больше 43 лет. Папа — большой семьянин, настоящий отец и дедушка.





Мне посчастливилось учиться у лучших педагогов. В 1994 году, когда я поступила в колледж, у нас был потрясающий преподавательский состав. Я вспоминаю с благодарностью Рыбачук Людмилу Петровну и многих других учителей, которые за период обучения в колледже дали мне очень хорошую базу.

В консерватории моим педагогом вокала была Жумакыз Мекенбаевна Мекенбаева. Вокалисты начинают свое становление поздно, голос должен созреть и пройти мутацию. Поэтому на вокал берут только с 17-18 лет. В связи с этим, в колледже я окончила отделение хорового дирижирования. И когда пришла в консерваторию, было очень тяжело. Происходила постановка голоса, это работа с самого начала, с самых азов. И в этот период мне очень помогла Жумакыз Мекенбаевна.

О деятельности

Мой творческий путь начался с «Кыз Жибек». Партия Жибек из этой оперы очень дорога для меня. Работа над ней была нелегкой, были и слезы, и радость, и много всего — этот период в жизни оставил большой отпечаток. Я даже назвала свою младшую дочь именем Жибек.





В такое непростое время, как сейчас, хочется петь, творить, выходить на сцену еще больше. Потому что с помощью своего творчества мы хотим улучшать людям настроение, привносить положительные эмоции в их жизнь.

Сейчас работаю над партией Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского. Это безумно сложная русская музыка, но в то же время это моя самая любимая опера.

Также занимаюсь разучиванием партии Микаэлы из оперы «Кармен». Она достаточно драматическая, и для ее исполнения голос должен быть крупным, наполненным. Становление оперной певицы происходит ближе к 35-45 годам. До этого времени голос крепнет, на него влияют разные факторы, в том числе рождение детей. И сейчас я как раз созрела для этой партии.





Театр — это мое место силы и релакса. Иногда я безумно устаю дома, как и у любой женщины, есть много хлопот, но, приходя на работу, я просто растворяюсь. Театр меня лечит, вдохновляет, возвышает. Это мой храм, который я очень люблю и без которого не мыслю своей жизни.