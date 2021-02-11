Бактыгуль Мидинова о том, почему важно привлекать людей в музеи и для чего основала первый в городе музейный магазин

О себе

Я директор Ошского областного музея изобразительных искусств имени Т. Садыкова. Позиционирую себя как музейный специалист Кыргызстана. Уже более десяти лет работаю в различных проектах и помогаю музеям строить экспозиции, открывать частные музеи, сохранять семейные коллекции.

Также я основатель первого в Оше музейного сувенирного магазина Museumshop.kg. Посредством своей деятельности мы популяризируем музейные коллекции нашего города.

Кроме того, я дочь, сестра и друг. Человек, у которого есть собственный взгляд на окружающий мир. Стараюсь всегда быть в гармонии с собой и ставить в приоритет свои интересы. Я уже достаточно зрелый человек, и такое отношение к жизни выработалось у меня с опытом.





В людях, прежде всего, ценю преданность, открытость и, конечно, профессионализм. Чем дальше мы идем, тем больше я понимаю, что только люди профессиональные и образованные помогут нашему обществу восполнить существующие пробелы и развиваться в положительном ключе.

Я люблю жизнь. Совсем не понимаю людей, которые только просыпаются и, еще не взглянув на мир, не посмотрев в окно, говорят, что у них плохое настроение. Я оптимист и люблю это качество в людях. Мне достаточно малого, чтобы быть счастливым человеком: хорошая погода, внимание моих друзей и родителей.

О жизненных принципах

Быть честной, доверять людям, по мере возможности помогать им.

Жизнь в больших городах научила быть пунктуальной, ценить время других людей. Я стараюсь планировать свой день, хотя осознала необходимость этого довольно поздно.

Уважаю и ценю интересы других людей. Никогда не навязываю свой вкус другому человеку.

Жизнь в больших городах научила быть пунктуальной, ценить время других людей



Сталкиваясь со сложностями, я не стесняюсь спрашивать помощи у близких, родителей, друзей. Считаю, что не нужно справляться с трудностями в одиночку, бояться или стесняться просить совета или поддержки. 2020 год оказался сложным для всех нас, но он научил нас сплачиваться, мы осознали, что вместе мы сила.

«Если проблему можно решить деньгами, это не проблема». Стараюсь жить, следуя этому правилу.

О людях в жизни

Практически каждый человек, который появляется на нашем пути, напрямую или косвенно влияет на наше мировоззрение, взгляды, ценности. Поэтому я благодарна абсолютно всем людям, которые встречались в моей жизни. В первую очередь, это родители, которые воспитали меня стойким и независимым человеком. Я люблю себя и принимаю такой, какая есть, тоже благодаря родителям.





Также важные люди в моей жизни — дедушка с бабушкой. Я хорошо запомнила моменты из детства, когда они читали мне сказки, энциклопедии, и, думаю, их воспитание тоже отложило во мне отпечаток.

Испытываю большое чувство благодарности к своим школьным и университетским педагогам. С преподавателями из университета мы до сих пор поддерживаем отношения.

Значимую роль в моей жизни играют коллеги. Когда я приняла решение уехать на учебу в Москву, чтобы получить специализированное образование в области музейного дела, они поддержали меня. Потому как в Кыргызстане профессионального образования по этой специальности не было. Я окончила Высшую школу экономики и получила степень магистра культурологии. Основное направление, которому было посвящено наше обучение — это музейное дело.

Сейчас у меня то окружение, о котором я всегда мечтала



Сейчас у меня то окружение, о котором я всегда мечтала. Это люди, которые сильнее и лучше меня. Это мои коллеги и друзья. У них несколько видов деятельности, и в каждой они успешны. Это меня восхищает, вдохновляет, и я стараюсь быть в одном темпе с ними.

О деятельности

Уже давно прошло время стереотипа, что музейное дело — для людей в возрасте, что в музее скучно и неинтересно. Но по некоторым меркам я довольно молодая руководительница музея. Оглядываясь назад, я понимаю, что для меня было главным — не занять определенный пост в музейной иерархии, а сдвинуть с места музейное дело, чтобы привлечь больше внимания к музеям, а это очень сложный многоплановый процесс.

Каждый раз, посещая музеи в разных городах и странах, я мечтала: «Вот бы у нас в Оше такое организовать!». Спустя время мы это реализовали. Например, «Ночь в музее», встречи с интересными людьми, уникальные выставки.





Почему важно привлекать людей в музеи? Это прикосновение к истории, изучение региона, погружение в жизнь. Эти знания дают нам ощущение наполненности. Представьте, сколько информации хранится в черепке от старого кувшина, из которого пили воду наши предки, жившие несколько столетий назад. Как сотрудник музея, меня охватывает огромная радость, когда удается воссоздать по частицам предметы быта и представить их на выставке. Сейчас подобные эмоции я испытываю, когда фонд музея пополняется новыми произведениями искусства.

Мы постоянно проводим выставки, привлекая новых авторов. Так местные мастера оттачивают свое творчество, стараются выполнить работы более качественно, ведь успех дают талант плюс трудолюбие. Мы поддерживаем их, деликатно подсказывая, в каком направлении им следует улучшить подачу, подсказываем, какими способами они могут заявить о себе, помогаем с продвижением. Как правило, творческие люди не всегда умеют показать свои произведения потенциальным покупателям. В этом направлении нам еще предстоит работать.

Каждый раз, посещая музеи в разных городах и странах, я мечтала: «Вот бы у нас в Оше такое организовать!»



Я стремлюсь донести до людей, что музей — это не скучное, мрачное место, где всегда холодно и пусто. Современный музей — это место активного обмена знаниями и эмоциями, это площадка для общения, обсуждения актуальных направлений в искусстве, отражающих проблемы общества.

Я люблю искусство в любом проявлении. Будь то стрит-арт на стене многоэтажного дома или современный перформанс во дворе нашего музея. Право на самовыражение имеет каждый человек. И вовсе не обязательно иметь диплом об окончании академии и ученую степень.

Одна из моих обязанностей, которую я взяла на себя добровольно — это оказывать помощь творческим людям. Благодаря работе в музее у меня это получается.