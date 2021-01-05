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Фируза Шарипова о том, чем гордится больше своих спортивных заслуг и как скрывала от родителей занятия по боксу
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Фируза Шарипова

26 лет, город — Тараз, спортсменка, @sharipova_firuza

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05.01.2010

Фируза Шарипова о том, чем гордится больше своих спортивных заслуг и как скрывала от родителей занятия по боксу

О себе

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Я мама. Не люблю афишировать личное, но сейчас статус мамы — это для меня большая гордость, чем спортивные заслуги.

Я спортсменка, действующая чемпионка мира в профессиональном боксе.

Меня отличает упорство. В жизни мне ничего не дается просто так, конечно, бывают моменты удачи, но упорство и труд — это то, что помогает мне на протяжении всего пути.

Моя главная ценность — преданность. Мне предлагали переехать в другой город, страну, поменять тренера, но я не стала этого делать и, можно сказать, пожертвовала олимпийской медалью, потому что преданность и верность превыше всего.

Упорство и труд — это то, что помогает мне на протяжении всего пути


Люблю посмеяться. Считаю, что во всем нужно искать хорошее. Думаю, это качество у меня от мамы. Потому что она душа компании и очень солнечный человек. Об этом говорят даже люди со стороны.

Я полностью отдаю себя тому, в чем я есть, будь то семья, спорт или другая деятельность. Во время тренировок не думаю о том, как занималась вчера или буду заниматься завтра, я здесь и сейчас и всегда выкладываюсь на сто процентов.

О жизненных принципах

Я не отношусь к людям, которые для достижения цели готовы идти по головам. У меня было много моментов, когда я могла так поступить, и мой уровень был бы уже более высоким, чем сейчас. Но мне нравится моя жизнь, я спокойно могу смотреть в глаза людям.

Верю, что в конце все будет хорошо, просто нужно терпение. Ни один бой в моей карьере не проходил без травм или других сложностей. Но я всегда знаю, что, даже если не выиграю, я сделаю все от меня зависящее, и, рано или поздно, все будет хорошо.

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Сложности — это всегда вызов, начало нового этапа, сигнал, что пришло время что-то для себя открыть, развиваться. К примеру, в спорте с каждым уровнем и титулом твои соперники все сильнее, и это хорошо, потому что благодаря этому ты и сам растешь. Чем больше проблем, тем выше растет человек.

О людях в жизни

Я самодостаточный человек и стала той, кто я есть, благодаря собственному характеру. Когда только начинала заниматься спортом, я сильно болела, не могла ходить, и мне хотелось показать всем, на что я способна.

У меня нет кумира или идеала, я ни на кого не хочу быть похожей. Есть несколько спортсменов, чьи приемы, упражнения мне нравятся, но быть в целом похожей на них я не хочу.

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В моем окружении всего несколько опорных людей, в чьей преданности я не сомневаюсь.

С моим нынешним менеджером мы сотрудничаем с 2016 года. Он предложил мне контракт в тот момент, когда я не попала на Олимпийские игры, и его предложение стало для меня хорошим толчком. Этот человек еще ни разу меня не подводил и помог мне стать чемпионкой мира в трех весовых категориях.

У меня нет кумира или идеала, я ни на кого не хочу быть похожей


Своим родителям я благодарна за поддержку, которую они оказали мне после рождения ребенка. Благодаря тому, что мама помогала с ребенком, у меня была возможность сразу после родов начать тренироваться.

Также я испытываю большую благодарность к своему диетологу. Она помогла мне быстро восстановиться физически, и, когда ребенку было шесть-семь месяцев, я уже стала чемпионкой мира.

О деятельности

В боксе я оказалась случайно. Мне было 13 лет, мой сосед ходил на бокс, и из любопытства я решила посмотреть на тренировку. Ко мне подошел тренер и спросил, хочу ли я заниматься. Я ответила: «Ну, давайте».

Первое время я скрывала от родителей, что хожу на секцию по боксу. А после того как они узнали, на протяжении полутора лет дома были скандалы, мне запрещали заниматься боксом, прятали мои перчатки. Хотя на мое первое соревнование, которое было через четыре месяца тренировок, мама все-таки пришла.

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У меня мусульманская семья, нас пятеро детей, и среди членов нашей семьи до меня никто не занимался спортом. Сейчас мой братишка занимается велоспортом, а сестренка увлекается боксом, хотя я против. Это тяжелый спорт, а мне хочется, чтобы ее жизнь была легче, тем более у нее есть предрасположенность к другому.

С раннего детства бокс стал частью моей жизни. Я люблю этот вид спорта, хотя не могу сказать, за что именно. Когда я решила завершить карьеру и бросить бокс, у меня была депрессия, мне даже снились кошмары. Поэтому я вернулась, но уже с новыми силами и с другим настроем. У меня сейчас бешеная мотивация и большое желание тренироваться и добиваться результата.

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Тем не менее, на сегодняшний момент моя главная ипостась — мама, поэтому дело моей жизни — это мой ребенок. Когда я узнала о беременности, я сильно переживала, потому что это означало, что я не смогу заниматься боксом. Но Всевышний дал мне это чудо, чтобы я повзрослела, отдохнула и вернулась с новыми силами.

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#казахстан #спорт #бокс #чемпионкамира
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