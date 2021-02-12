Сергей Монарх о том, как после должности генерального директора завода стал тренером и диетологом

О себе

На данный момент я являюсь персональным тренером, фитнес-инструктором, диетологом и некой социальной личностью в Узбекистане. Основываю проекты, которые направлены на омоложение, оздоровление, улучшение состояния организма и внешнего вида человека.





По знаку зодиака я овен, поэтому во мне есть некая упертость. Считаю, что поставленные цели нужно выполнять.

Честность. Это качество не всегда помогает, но оно позволяет чувствовать себя чистым перед собой, Богом и не краснеть перед людьми.

Для меня самое главное в жизни — быть самим собой. Современные реалии таковы, что многие люди привыкли носить маски. Я могу похвастаться тем, что не скрываю, кем являюсь на самом деле, и не ношу маски. У меня есть недостатки и плохие стороны, но я никогда не пытаюсь их отрицать.





Меня делают счастливее, в первую очередь, мои дочки. А в целом — моя жизнь, которая приносит другим людям пользу. Я рад тому, что могу помогать людям и осуществлять ту работу, которую люблю. Есть выражение: «Найди занятие по душе, и тебе не придется работать ни одного дня». Несмотря на то, что очень устаю, я люблю свою работу, горжусь результатами, отзывами людей и сложившимся обо мне мнением.

О жизненных принципах

Не вдаваться в крайности. Стараюсь жить в некоторой золотой середине. Живу так, как хочу, и не навязываю никому свой образ жизни. Я не из тех людей, которые, например, став вегетарианцами, говорят о том, что другие живут неправильно.

Живу так, как хочу, и не навязываю никому свой образ жизни



Ставя перед собой амбициозные планы и двигаясь к ним, ты понимаешь, что в любом случае столкнешься с трудностями. И это нормально. Я достаточно долго в спорте, бодибилдинге, а это значит, постоянно поддерживаю форму, поэтому придерживаюсь определенной дисциплины, питания.

О людях в жизни

Не могу выделить определенных значимых людей в своей жизни, за исключением матери и отца. Мама дала воспитание, повлияла на начальное становление любознательной личности. Были моменты, когда она могла хорошо направить, подсказать и дать толчок к тому, чтобы я в дальнейшем развивался сам.

Папа помог в плане формирования профессиональных принципов. Когда я начал работать в семейном бизнесе, оказался в самом низу, работал грузчиком, упаковщиком и постепенно, через много лет дошел до должности генерального директора. Я осознал правильность такого подхода, уже находясь на руководящей должности, потому что понимал, как работает весь механизм.





Я привык строить себя сам и самостоятельно проходить через болевые пределы. Много работал над собой. Например, будучи студентом, я был очень стеснительным и не мог связать двух слов, даже когда нужно было выйти и сказать что-то перед небольшой компанией своих друзей. Сейчас я могу спокойно выступать с микрофоном перед большой аудиторией и управлять людьми. Мне некому было подсказывать, поэтому, чтобы справиться со своей застенчивостью, я самостоятельно изучал психологию. И сейчас меня ценят не только за тренерские знания, но и за умение общаться с людьми.

О деятельности

По образованию я инженер-гидролог-эколог, но в этой сфере работал только на заре своего становления и быстро понял, что это не мое.

Я был директором фирмы, руководил большим заводом, мы производили кетчуп, майонез, соки и многое другое. Спортом я занимался для себя, но никогда не задумывался о таком виде профессиональной деятельности. Поворотным моментом стала болезнь: узнав, что у меня диабет, сначала я основательно занялся собой, с точки зрения правильного питания, диетологии, нутрициологии и спорта, а потом стал помогать другим людям. Когда мы продали компанию, я долго думал о том, чем заняться, в итоге все пришло само собой. Сейчас я нисколько не жалею о своем решении. Потому что горжусь тем, что имею достаточно большой опыт и есть много людей, которым я помог поправить здоровье.





Никогда не стремился стать социальной или медийной личностью, хотя неплохо говорю и пишу прозу, это произошло само собой. И сейчас люди доверяют мне, потому что я никогда не рекомендую и не пишу о том, что не попробовал сам.

Я сознательно отказался тренировать спортсменов, мне больше нравится работать с обычными людьми. Это достаточно медленный процесс, но он гораздо более интересный и правильный.

То, что я делаю сейчас — и есть дело моей жизни. Когда обо мне говорят и меня рекомендуют, это для меня самая высокая оценка. Я чувствую отдачу от людей, я этим заряжаюсь и живу.