Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/d53/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/d53c743b40e2583ef1c33ac781c43baf.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
sergey-monarh-o-tom-kak-posle-dolzhnosti-general-nogo-direktora-zavoda-stal-trenerom-i-dietologom
Сергей Монарх о том, как после должности генерального директора завода стал тренером и диетологом
108

Сергей «Монарх» Цымбалов

44 года, город — Ташкент, тренер, Telegram

/
/

Сегодня в 17:50

Сергей Монарх о том, как после должности генерального директора завода стал тренером и диетологом

О себе

На данный момент я являюсь персональным тренером, фитнес-инструктором, диетологом и некой социальной личностью в Узбекистане. Основываю проекты, которые направлены на омоложение, оздоровление, улучшение состояния организма и внешнего вида человека.

142450970_3602613589788564_774689844900920295_n.jpg

По знаку зодиака я овен, поэтому во мне есть некая упертость. Считаю, что поставленные цели нужно выполнять.

Честность. Это качество не всегда помогает, но оно позволяет чувствовать себя чистым перед собой, Богом и не краснеть перед людьми.

Для меня самое главное в жизни — быть самим собой. Современные реалии таковы, что многие люди привыкли носить маски. Я могу похвастаться тем, что не скрываю, кем являюсь на самом деле, и не ношу маски. У меня есть недостатки и плохие стороны, но я никогда не пытаюсь их отрицать.

88921874_1808491365959794_4265206407293808662_n.jpg

Меня делают счастливее, в первую очередь, мои дочки. А в целом — моя жизнь, которая приносит другим людям пользу. Я рад тому, что могу помогать людям и осуществлять ту работу, которую люблю. Есть выражение: «Найди занятие по душе, и тебе не придется работать ни одного дня». Несмотря на то, что очень устаю, я люблю свою работу, горжусь результатами, отзывами людей и сложившимся обо мне мнением.

О жизненных принципах

Не вдаваться в крайности. Стараюсь жить в некоторой золотой середине. Живу так, как хочу, и не навязываю никому свой образ жизни. Я не из тех людей, которые, например, став вегетарианцами, говорят о том, что другие живут неправильно.

Живу так, как хочу, и не навязываю никому свой образ жизни


Ставя перед собой амбициозные планы и двигаясь к ним, ты понимаешь, что в любом случае столкнешься с трудностями. И это нормально. Я достаточно долго в спорте, бодибилдинге, а это значит, постоянно поддерживаю форму, поэтому придерживаюсь определенной дисциплины, питания.

О людях в жизни

Не могу выделить определенных значимых людей в своей жизни, за исключением матери и отца. Мама дала воспитание, повлияла на начальное становление любознательной личности. Были моменты, когда она могла хорошо направить, подсказать и дать толчок к тому, чтобы я в дальнейшем развивался сам.

Папа помог в плане формирования профессиональных принципов. Когда я начал работать в семейном бизнесе, оказался в самом низу, работал грузчиком, упаковщиком и постепенно, через много лет дошел до должности генерального директора. Я осознал правильность такого подхода, уже находясь на руководящей должности, потому что понимал, как работает весь механизм.

131733911_431588521543096_4704453252059450389_n.jpg

Я привык строить себя сам и самостоятельно проходить через болевые пределы. Много работал над собой. Например, будучи студентом, я был очень стеснительным и не мог связать двух слов, даже когда нужно было выйти и сказать что-то перед небольшой компанией своих друзей. Сейчас я могу спокойно выступать с микрофоном перед большой аудиторией и управлять людьми. Мне некому было подсказывать, поэтому, чтобы справиться со своей застенчивостью, я самостоятельно изучал психологию. И сейчас меня ценят не только за тренерские знания, но и за умение общаться с людьми.

О деятельности

По образованию я инженер-гидролог-эколог, но в этой сфере работал только на заре своего становления и быстро понял, что это не мое.

Я был директором фирмы, руководил большим заводом, мы производили кетчуп, майонез, соки и многое другое. Спортом я занимался для себя, но никогда не задумывался о таком виде профессиональной деятельности. Поворотным моментом стала болезнь: узнав, что у меня диабет, сначала я основательно занялся собой, с точки зрения правильного питания, диетологии, нутрициологии и спорта, а потом стал помогать другим людям. Когда мы продали компанию, я долго думал о том, чем заняться, в итоге все пришло само собой. Сейчас я нисколько не жалею о своем решении. Потому что горжусь тем, что имею достаточно большой опыт и есть много людей, которым я помог поправить здоровье.

67662356_2089978054440138_6700674539728142336_n.jpg

Никогда не стремился стать социальной или медийной личностью, хотя неплохо говорю и пишу прозу, это произошло само собой. И сейчас люди доверяют мне, потому что я никогда не рекомендую и не пишу о том, что не попробовал сам.

Я сознательно отказался тренировать спортсменов, мне больше нравится работать с обычными людьми. Это достаточно медленный процесс, но он гораздо более интересный и правильный.

То, что я делаю сейчас — и есть дело моей жизни. Когда обо мне говорят и меня рекомендуют, это для меня самая высокая оценка. Я чувствую отдачу от людей, я этим заряжаюсь и живу.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#спорт #узбекистан #ташкент
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Мейржан Майкенов
6727
Ильдар Валиуллов
6364
Гульжан Аукенова
5672