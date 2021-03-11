Суна Парк о том, почему решила остаться в Узбекистане после жизни в Лондоне и в чем идея проекта Hashar Week

О себе





Я духовный гуманист. Человек, который стремится к тому, чтобы принести пользу обществу.

У меня нет одной профессии, я полимат, по роду своей деятельности занимаюсь и интересуюсь очень многим. На данный момент работаю как международный политический эксперт и руковожу рядом проектов и компаний. Являюсь управляющим партнером британско-узбекской компании SVB Advisory, которая фокусируется на устойчивом развитии. Также я управляющий директор компании The K’orôbe в Лондоне. Эта компания работает в области производства экологичной упаковки для различных индустрий. Кроме того, многие знают меня как автора и руководителя проекта Hashar Week, который также направлен на вопросы экологии.

Из своих сильных сторон могу отметить глубину. За какое бы дело я ни взялась, мне нужно проработать его основательно, глубоко, чтобы оно было пропитано моими личными принципами и идеями.





Вторая черта характера — смелость. Могу создавать нестандартные проекты, подобных которым раньше не было.

Я ценю в себе умение быть творческой, но при этом у меня также хорошо развито стратегическое мышление. Этот баланс помогает быть не просто хорошим руководителем, но также и идеологом, вдохновителем проектов.

Сейчас успешность личности и проектов оценивается количеством подписчиков, лайков, присутствием в СМИ-пространстве. Но для меня важнее, чтобы уровень влияния моей работы измерялся положительными изменениями в жизни людей и общества. И, если моя деятельность сделает жизнь хоть одного человека лучше, то я буду абсолютно счастлива.

О жизненных принципах

Не могу назвать себя сугубо религиозной, но я практикующая мусульманка. Мои главные постулаты — человечность, гуманизм и духовность.

Мои главные постулаты — человечность, гуманизм и духовность



Также для меня важна честность и добрые намерения. Я часто переспрашиваю себя: «Какие у меня намерения в продвижении или реализации того или иного дела?». Считаю эти принципы очень важными, особенно в моей сфере.

О людях в жизни

Я счастливый человек, потому что мне редко попадаются плохие люди. Все, кто приходит в мою жизнь, оставляют в ней положительный след. У меня была возможность знакомиться, общаться и находиться в кругу совершенно разных людей из разных стран. Есть друзья из Алматы, где я жила какое-то время, из Ташкента и из Лондона, где я также прожила много лет.





Важную роль в моей жизни сыграли и играют родители. Они заложили сильный фундамент, в какой-то мере предопределили то, каким человеком я буду. У нас с ними сильная связь. Уже в раннем возрасте они смогли увидеть во мне положительные задатки и развить их. Помню, когда я была маленькой, папа говорил: «Тебе было бы хорошо изучать международные отношения». То, что я изучала в институте — это полное совпадение с тем, что я делаю сейчас.

У меня очень высокое видение человека, возможно, поэтому не все могут оставить в моей жизни отпечаток. Говоря о людях, которые повлияли на меня, я вспоминаю своих студентов. Я прилетела из Лондона в Узбекистан по приглашению Сингапурского международного института и два года преподавала там. Мои студенты тогда произвели на меня неизгладимое впечатление. Это была очень высокая точка в моей жизни — не я учила этих ребят, а они многому научили меня. Никогда прежде я не видела людей, которые учатся, параллельно работают и оплачивают свою учебу, обеспечивают родителей, свою семью, детей. При этом они прислушивались к моим словам, у них было дерзновение и желание учиться. Меня поразил уровень их духовности и глубокий моральный компас. Именно они повлияли на то, что я влюбилась в Узбекистан и решила остаться. Я поняла, что хочу вкладываться в таких людей и в страну, где есть такие люди.

О деятельности

Создавая бизнес, большинство людей, в первую очередь, делает расчет: сколько требуется инвестиций, когда примерно проект окупится и начнет приносить доход. У меня никогда не было бизнес-плана, но были большие идеи и понимание, как их можно реализовать. Сейчас я веду две компании, обе они коммерческие, но они основаны на моей идеологии.





Как политический эксперт я работаю в сфере институционального развития. К примеру, два последних проекта были с Азиатским банком развития. Первый связан с развитием городской инфраструктуры, второй — с масштабными реформами в сфере водоснабжения и канализации Узбекистана.

В SVB Advisory мы работаем с государством и бизнесом, внедряем принципы устойчивого развития посредством консалтинга, разработки стратегии. У нас есть три направления: экология, культура и искусство, образование. Сегодня мы можем работать над изданием книги, завтра над организацией выставки, а послезавтра над внедрением экологического менеджмента в организации.





Устойчивое развитие — это баланс экономики, экологии и общества. Проект Hashar Week именно об этом. Тема экологии и устойчивого развития сейчас в тренде, но уникальный подход нашего проекта в том, что мы говорим, что идеи экологичности не новы для Центральной Азии. «Хашар» — это древняя традиция узбекского народа. Если, например, у моего соседа строится дом, то мы всей улицей, махаллей, помогаем ему. Исконно, «Хашар» — это коллективный труд, забота об окружающей среде. Со временем традиция претерпела изменения и стала просто субботником, а потом и вовсе принужденным трудом. Идея проекта Hashar Week в том, чтобы не просто напомнить людям об исконном смысле традиции Хашар, но и о том, что в Узбекистане и Центральной Азии забота и гармония с окружающей средой были заложены издревле.