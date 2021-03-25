Генеральный директор КДЛ SwissLab: «То, что всегда заставляло меня вставать и идти дальше — это простые вещи: воля, желание жить и вера»

О себе





Я женщина, мама, руководитель. У меня много ролей в жизни, но одна из самых дорогих и самая близкая мне — это роль женщины. Я совсем недавно поняла, что путь женщины — это дар. Мудрость, интуиция, уязвимость и, конечно, доброта и любовь — все эти тонкие вещи, которыми наделена женщина, приходят к каждой из нас в свое время. Но когда ты действительно их осознаешь и действуешь из этого состояния — неважно, в бизнесе ли ты, в искусстве или литературе, ты можешь творить, созидать и делать невероятные вещи.

То, что всегда заставляло меня вставать и идти дальше — это простые вещи: воля, желание жить и вера. Вера в себя, в людей, в лучшую жизнь, в добро, в то, что во все заложен Высший замысел.





До недавнего времени я считала, что меня могут сделать счастливой какие-то материальные вещи или определенные люди. Но это была иллюзия, и жизнь быстро расставила все на места. Теперь счастье у меня внутри. Я счастлива. Конечно, в жизни происходят разные события, но я стараюсь возвращаться к этому состоянию счастья и безусловной любви к миру.

О жизненных принципах

Все, что я делаю, делаю с любовью в сердце. Любовь — это основа и стержень, на который можно нанизывать много разных принципов. Когда у человека внутри есть, в первую очередь, любовь к себе, то он может желать счастья другим, отстаивать свои границы, быть добрым, преданным и неравнодушным.

То, что мы транслируем в мир, возвращается к нам. Если мы способны видеть прекрасное, то это потому, что прекрасное внутри нас. Я люблю повторять: «Всегда есть достаточно света для тех, кто стремится к нему, и достаточно тьмы для тех, кто желает обратного».

И третий принцип — «у Бога нет других рук, кроме твоих». Все в наших руках, стоит лишь захотеть.





Обожаю сложности. Совсем недавно я поняла одну непростую истину. Негативные люди, неприятности, сложности — все, что вызывает у нас гнев, злость или обиду — это всего лишь путь к тому, чтобы стать лучше. В любой сложной ситуации я возвращаюсь к себе и пытаюсь разобраться, почему и для чего мне это дано. И после того как я разберусь в себе, все прекрасно разрешается и во внешнем мире.

О людях в жизни

Если бы не мое детство, я бы не была той, кто я есть сейчас. Я безумно люблю своих родителей, но, когда у нас в семье случился развод, они не знали, как правильно вести себя со своими детьми. Их никто этому не учил. Пытаясь в тот период найти какую-то поддержку и не найдя ее, я сделала вывод, что в жизни нужно полагаться только на саму себя, что мир настроен против тебя. К счастью, эти суждения были ошибочными, и, чтобы избавиться от них, я долго работала над собой. Сейчас любовь к себе и к миру я бережно взращиваю как росток.

О деятельности

Я родилась и выросла в Беларуси, окончила Гомельский государственный медицинский университет, интернатуру. После жила в Москве, получила второе высшее образование. Мне всегда были интересны системы здравоохранения, хотелось понять, что в них не так, поэтому я прошла несколько стажировок в области организации системы здравоохранения в Великобритании, Германии, Австрии, Греции. Вернувшись в Москву, стала главным врачом крупной многопрофильной клиники и получила третье образование в сфере бизнес-экономики. В моей жизни случились серьезные потрясения, и как раз в этот момент поступило предложение заняться интересным проектом. Так я оказалась в Узбекистане.





SwissLab — это первая независимая клинико-диагностическая лаборатория в Узбекистане. Мы выполняем 1500 видов лабораторных исследований: от стандартных общих анализов крови до эксклюзивных тестов, которых в стране больше никто не проводит. Среди них есть и генетические тесты, где выявляется предрасположенность к различным заболеваниям.

SwissLab — это первая независимая клинико-диагностическая лаборатория в Узбекистане



У нас две лаборатории: одна общеклиническая, вторая — одна из самых крупных ПЦР-лабораторий в стране. Мы создали ее в период пандемии. Благодаря тому, что все процессы, начиная от взятия материала, в ней автоматизированы, она выполняет более 3000 исследований в день. У нас семь процедурных кабинетов, в каждом районе Ташкента, есть еще четыре района, где мы должны построиться. Работаем с корпоративными клиентами, клиниками, открываем процедурные кабинеты в областях. Будем строить лаборатории по типу OpenLab, где любой пациент сможет видеть, как происходит весь процесс — от взятия биоматериала до выдачи результата.





Моя миссия — не только быть руководителем большого проекта. На сегодняшний день я понимаю, что могу больше — могу дать женщинам, которые оказались в разных ситуациях, понять, что только мы можем создавать свой мир, влиять на наше настроение. Я люблю говорить, и это мое кредо по жизни, что в каждой из нас есть краски, кисти и холсты. И только мы сами рисуем, каким будет наш день и вся жизнь.

