Дильфуза Куролова о принципах, выгорании в работе юриста и причинах, почему выбрала эту сферу деятельности

О себе





Я юрист по правам человека, активный гражданин в Узбекистане и мама. Предоставляю бесплатные юридические консультации для людей, занимаюсь благотворительной деятельностью и работаю в международных организациях, проектах.

Люблю работать. Мало сплю, 4-5 часов в день. Это помогает мне всегда быть на плаву, добавляет больше возможностей и позволяет все успевать.

Я прямолинейный человек, для меня архиважную значимость имеет справедливость. Все отношения в своей жизни строю на справедливости. Об этом скажет любой человек в моем окружении. Я борюсь за справедливость и горю этим.

Мои ценности — честность, уважение и семья.





Меня делают счастливой результаты. Неважно, в личном плане или в профессиональном. К примеру, в октябре я заболела и не могла работать, поэтому у меня накопились дела. После этого два месяца я спала по полтора часа в день, никуда не выходила и усиленно занималась решением рабочих вопросов. У меня была цель — до 20 декабря сдать все проекты и поставить на этом чек. Когда я сделала это, настолько расслабилась, что два дня просто не вставала с кровати, не могла двигаться. Но я была счастлива. Счастье — мгновенно, ты получил эндорфин и идешь дальше, а состояние души, которое позволяет вам отдавать что-то позитивное этому миру, остается.

О жизненных принципах

Мое жизненное кредо — лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Я многое пробовала в профессиональной деятельности — работала в государственных органах, в частном секторе, в секторе неправительственных и международных организаций. После того как узнала специфику работы, я смогла понять, что мне подходит, а что нет. Так же и в хобби — занималась вокалом, верховой ездой, спортом. Перепробовала многое, чтобы не жалеть о том, что мечтала и не осуществила что-то. Не хочу проектировать свои несбывшиеся мечты на ребенка. Потому что ему это, может быть, и не нужно.

Мое жизненное кредо — лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал



О людях в жизни

У меня были кумиры, которыми я восхищалась, считала пределом совершенства. Но, к сожалению, после того как я с ними работала или училась у них, я разочаровывалась. Поэтому, кроме моих близких и подруг, сейчас нет людей, которые бы влияли на меня.

Мне очень сильно помогает муж, мы вместе уже долгое время, он мой советник и партнер по жизни. Родители, сестры, брат — вся моя семья оказывает мне большую поддержку. Без их помощи я не достигла бы того, что есть сегодня. Потому что много времени тратится на работу, поездки, правительственные переговоры, где нужна большая концентрация.





Я признательна многим людям, даже тем, в ком разочаровалась, потому что благодаря им поняла, как я не буду поступать, какой я на самом деле человек и как важны для меня мои принципы.

Мне очень сильно помогает муж, мы вместе уже долгое время, он мой советник и партнер по жизни



Когда сталкиваюсь со сложными ситуациями, для меня важно проговорить их. Есть вещи, которые я не могу рассказать мужу, но могу поделиться этим с родителями или близкими подругами. После этого понимаю, что моя проблема не такая уж и большая.

Второй способ — отпустить ситуацию и не принимать близко к сердцу. Моя работа связана с судьбами людей, и у тех, кто работает в нашей сфере, часто случается выгорание. Еще в университете нас учили: главное правило у юристов — не принимать близко к сердцу. Если ты включишь эмпатию, то от переживаний просто не уснешь. Я столкнулась с этим еще во время работы в Ассоциации по борьбе с раком молочной железы, мне было 20 лет, и я испытала сильнейший стресс. Тогда моя начальница сказала, что, если я хочу продолжать работать и помогать людям, нужно уметь ставить блоки и отпускать ситуацию.

О деятельности

Я консультант по социальному развитию во Всемирном банке. Это моя долгосрочная работа. Также я консультант по правовым вопросам в Международной комиссии юристов. Это международное НПО, которое работает в разных частях мира в области верховенства права и доступа к правосудию. У них есть большой трехлетний проект в Узбекистане.





Также я сама предоставляю бесплатные юридические консультации для населения, много помогаю местным НПО. Сейчас думаю над тем, как сделать это более систематизировано и доходчиво. Я понимаю, что в Узбекистане есть необходимость правового просветительства.

Помимо этого являюсь куратором-основателем Global Shapers Tashkent Hub — это молодежная инициатива Всемирного экономического форума.

Мой выбор сферы деятельности обусловлен двумя причинами. Первая — родители, особенно мама всегда мечтала, что первый ребенок должен быть юристом, а второй медиком. Так и получилось.





Во-вторых, когда мне было восемь лет, у нашей семьи были сложности, и я увидела, что такое несправедливость. Отец тогда сказал мне: «Дильфуза, положение и деньги приходят и уходят, а знания всегда будут с тобой». Это очень сильно повлияло на меня. Я была троечницей, но с того момента стала учиться. Начиная со 2-3 класса, у меня не было ни одной четверки, потому что я поставила перед собой цель — я должна быть лучшей. В 15 лет окончила школу, в 20 бакалавриат, в 22 года магистратуру, после этого еще одну. И своей сферой деятельности я выбрала юриспруденцию.

Дело моей жизни — продвигать правовые ценности, вести юридическую пропаганду, разъяснять и работать с населением. Это именно то, что я люблю делать, мое призвание, которое я реализую, в том числе в своих социальных проектах.