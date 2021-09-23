Алина Ким о том, как в 18 лет иметь 30-миллионную аудиторию и нести ответственность перед подписчиками

О себе







Меня зовут Хома. Мое настоящее имя — Алина. Я блогер, инфлюенсер. Сейчас у меня 30 миллионов подписчиков в TikTok.

Я творческий, разносторонний человек. Еще я эмоциональная и непредсказуемая. Во мне развиты лидерские качества. Я решительная, трудолюбивая и предприимчивая. В детстве ходила вместе с мамой на работу и помогала ей. А в школе продавала одноклассникам конфетки.

Я только недавно начала путешествовать по другим городам и странам. Мне нравится ездить в командировки, знакомиться с интересными людьми. В Казахстане я была в Уральске, Актобе, Нур-Султане. Если говорить о зарубежных поездках, была в Черногории, России и Турции.

Для меня важно внутреннее спокойствие, когда ты понимаешь, что тебе нравится то, что ты делаешь. Еще одна большая ценность — здоровье и благополучие моей семьи и близких людей.

Если меня поглощает рутина, мне помогают некоторые терапии. Например, посещение страшных квестов с друзьями. Это весело и помогает расслабиться. Еще мне помогают танцы. Я не умею танцевать, поэтому занятия всегда проходят смешно. В каком бы настроении я не пришла на тренировку, точно уйду оттуда радостной.





Я считаю себя счастливым человеком. Меня радует смена обстановки, новые эмоции. Люблю, когда мои дни насыщенные, забиты делами или встречами. Знаю, что мои подписчики любят меня и всегда поддержат. Еще счастливее меня делает мой племянник.

О жизненных принципах

За мной следит большая аудитория. И, учитывая то, что большинство моих подписчиков — дети, я чувствую большую ответственность. Много чего себе запрещаю, учитываю все факторы. Создаю полностью «халяльный» контент. Мы с командой не употребляем нецензурные слова, не снимаемся обнаженными, не затрагиваем тему рас и национальностей.

Я чувствую большую ответственность, создаю полностью «халяльный» контент

Сегодня людей в TikTok становится все больше. Конкуренция растет, и некоторые пользователи, желая получить дозу внимания, создают контент ради хайпа. Я это не поддерживаю.

Мы с командой часто участвуем в разных проектах в области экологии, защиты природы и животных. Например, поддерживаем приюты для бездомных животных.

В любой сфере есть свои сложности, и это нормально. Трудности временны. Чаще всего они быстро проходят, и жизнь налаживается. Сначала может быть тяжело, но постепенно ты становишься опытнее и сильнее. Понимаешь, как правильно реагировать на те или иные ситуации и выходить из них с наименьшими потерями.

О людях в жизни

Важные люди в моей жизни — семья, друзья и команда Yolo.





Мои родители довольно консервативные, но понимают и поддерживают меня во всем. Родственники радуются и гордятся моими достижениями. Всегда пишут, когда видят какие-то новости обо мне. Братья всегда готовы дать совет, поддержать в тяжелые переломные моменты. Я знаю, что могу полностью рассчитывать на них.

Моя вторая семья — это команда Yolo. Мы вместе живем, хорошо друг друга знаем. Самое крутое, что мы всегда быстро решаем возникающие недопонимания. Собираемся в кругу и разговариваем по душам, пытаемся понять друг друга и найти компромисс. В то же время мы обычные подростки, которым нравится вместе чилить, тусить, общаться. Без них мне было бы тяжело.

Я ценю в людях искренность, дружелюбие. Когда они относятся к тебе так, как им хотелось бы, чтобы и ты относился к ним также. Когда понимают, поддерживают и заботятся. В моей жизни было много временных людей, чему я не рада. Поэтому для меня важно, чтобы люди не пропадали надолго.

Я не пытаюсь на кого-то равняться. Но, когда встречаю хороших интересных людей со своим жизненным опытом, стараюсь понемногу у них чему-то учиться.

О деятельности

У меня не было цели стать блогером. Все начиналось как хобби, потому что мне было по душе снимать видео. Но у меня получилось чем-то зацепить людей и стать популярной. В результате я занимаюсь этим уже три года.

В 2020 году я присоединилась к Yolo House. И за 3-4 месяца, благодаря поддержке членов команды и работе над контентом с продюсерами, подняла аудиторию на 10 миллионов. Поэтому полностью им доверяю.





2 октября, нашей команде исполнится годик. Недавно мы достигли своей цели — сначала стали №1 в СНГ, а теперь и №1 в мире, чему очень рады. Но у нас еще огромные планы на будущее. Интересные проекты за рубежом: в США, Японии, Южной Корее. Среди них — встреча с BTS.

Многие недооценивают блогерскую деятельность. Часто взрослые относятся к этому скептически. Но есть и те, кто поддерживает наши начинания. Потому что блогерство —это не легко.

Я знаю, что могу влиять на мнение людей и хотела бы направить это в правильное русло

TikTok — уникальная платформа, которая дает обычным людям, вроде меня, возможность чего-то добиться. В прошлом году там было зарегистрировано всего лишь полтора миллиона казахстанцев. Сегодня это количество увеличилось до 11 миллионов. Алгоритм поддерживает ролики не только известных блогеров, но и начинающих ребят. Благодаря этому тебя могут заметить и предложить интересные варианты сотрудничества.

Мне нравится, что в этой социальной сети все на лайте, на расслабоне и на чиле. В TikTok можно научиться любить самого себя, не бояться камеры, критики. Можно быть самим собой, показать другим свои таланты и получить поддержку.

В этом году я окончила 11 класс и ближайший год планирую полностью посвятить своему творчеству. А в следующем году планирую поступать в университет. Это будет творческая специальность: режиссура или актерское мастерство. Я думаю, что умею видеть красоту в мелочах и хотела бы делиться этим с другими людьми, затрагивать важные темы. Моя большая цель — сыграть главную роль в каком-нибудь сериале или фильме.

Я знаю, что могу влиять на мнение людей и хотела бы направить это в правильное русло. В будущем хотела бы заниматься благотворительностью, создать фонд, который будет помогать людям.