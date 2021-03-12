Рауан Кенжехан о том, почему считает, что качественное образование не должно быть элитарным

О себе





Я предприниматель. Мне также близко понятие социального предпринимательства. Поскольку образование — это сфера, где любая инициатива — это, в первую очередь, работа на миссию, созидание блага для общества. Без этой составляющей здесь ничего не получится.

Достигать поставленных целей мне помогает трудолюбие. Когда ты находишь в себе силы, чтобы методично, шаг за шагом двигаться к цели, которую для себя поставил, и на этом пути не уставать, не сдаваться и не сворачивать, как правило, в итоге бывает результат.





Для меня самое большое счастье — это видеть счастье близких людей, друзей и коллег. Когда я вижу, что они довольны, что я смог сделать так, чтобы они реализовали свои личные и профессиональные цели, задачи — это доставляет безумную радость и удовлетворение. Также для меня важно, чтобы были довольны люди, которые пользуются нашими сервисами и продуктами. Когда я вижу, что наши продукты помогают им решать их задачи, — это тоже делает меня счастливее.

О жизненных принципах

Способность меняться, развиваться. Я считаю, что закостенелость в плане принципов — это неправильно. В то же время есть базовые, фундаментальные постулаты, на которые ты опираешься на протяжении всей жизни.

Важно быть порядочным, чтобы потом не было стыдно за то, что говорил или делал. А если принял решение что-то делать, за это нужно быть способным нести ответственность. Это то, что я стараюсь культивировать вокруг себя, прививать своим детям и сотрудникам.





Важно быть способным говорить, о чем думаешь, и делать, что говоришь. Между этими вещами не должно быть разрыва. Когда человек думает одно, говорит другое, а делает третье, это сильно разочаровывает.

В целом важно придерживаться базовых принципов справедливости и стараться понимать других людей, их мотивы. У каждого есть свое представление о том, что правильно и справедливо, а что нет. Умение учитывать и понимать это очень важно.

Важно быть способным говорить, о чем думаешь, и делать, что говоришь



Любую проблему, сложность в жизни я воспринимаю как возможность вырасти над собой, сделать выводы, получить правильные для себя уроки. Для нас как компании одним из таких вызовов стала пандемия. С точки зрения контента и сервиса, мы совершенно не были готовы к тому, что вся система образования в один миг примет правила игры дистанционного обучения. Все, что мы делали до этого, наш огромный багаж контента, не предназначался для того, чтобы заменить учителя. В этой ситуации нам нужно было предложить пользователям совсем другие вещи. Мы могли сказать: «Пользуйтесь тем, что есть», но для нас это было бы потерей инициативы. За короткое время мы разработали совершенно новый каталог, библиотеку контента и функционал платформы. Мы проделали большую работу и в итоге получили 20-кратный рост трафика. Сегодня на нашу платформу приходят до 2,5 миллиона пользователей ежедневно. Такого трафика в Казахстане за всю историю ни у одного ресурса не было.

О людях в жизни

Для каждого человека самые важные люди — это родители. Огромное счастье, когда родители становятся для тебя ролевыми моделями, подсказывают и помогают находить ответы на вопросы. Но важнее даже не то, что они говорят тебе, а то, что они делают и как живут. Из этого складывается твой характер, отношение к жизни, окружающим людям.

Мне повезло, родители для меня — это бесконечный источник для вдохновения, ресурс, от которого я подпитываюсь. Они родились в далеких аулах, мечтая выбиться в люди, совершить что-то большое в жизни, они хорошо окончили школу, уехали в Алматы, самостоятельно поступили и с отличием окончили факультет казахского языка и литературы. Отработав учителями в ауле, вернулись в столицу и стали докторами наук. Они строили научную карьеру и при этом на пустом месте создавали быт и воспитывали детей. Поэтому главные люди, на кого я равняюсь, это мои родители.





Мы часто желаем друг другу удачи и не часто задумываемся, в чем она заключается. Я думаю, удача — это про людей, которые встречаются тебе по жизни. Если тебе повезло, на твоем пути будут встречаться хорошие люди. Я удачливый человек, у меня были очень хорошие учителя в школе и университете, хорошие начальники на работе, у которых я многому научился. И сейчас в моем окружении замечательные люди. Это друзья, с которыми я много лет близко общаюсь, вместе работаю и иду по жизни.

О деятельности

Я начинал свой трудовой путь в неправительственных организациях, работал в качестве дипломата, а также в журналистике и на государственной службе. Но всегда знал, что приду к предпринимательству и внутренне к этому готовился. Сейчас мы занимаемся проблемами образования на стыке образования и технологий. И то, что мы делаем — это синергия всех знаний, навыков и опыта, который я и мои коллеги наработали в разных сферах деятельности.

Наша миссия: «Качественное образование, доступное всем». Мы определили ее для себя изначально, и, несмотря на то, что с момента создания компании прошло уже десять лет, она по-прежнему нас вдохновляет, и мы готовы посвящать ей свою жизнь.





Мы искренне верим, что необходимо развивать контент на казахском языке. Поэтому занимались развитием казахской Википедии. Работая пять лет с командой Google, мы добились добавления казахского языка в Google-переводчик в режиме speech, то есть система начала распознавать казахскую речь, а не только текст. Построили крупнейшую онлайн-библиотеку, куда собрали все, как нам кажется, важные произведения казахской литературы. Они находятся там в свободном доступе.

В нашей команде 350 человек, и нас всех объединяет обостренное чувство справедливости, которое мы хотим восстановить через знания. Чтобы каждый человек был вооружен современными знаниями, которые в любой ситуации смогут послужить ему опорой и дадут возможность реализоваться.





Качественное образование не должно быть элитарным. Потому что в этом корень большого разрыва в обществе между людьми разных финансовых возможностей. Этот разрыв, как мы знаем, только увеличивается. Я верю в силу знаний, именно они помогут сократить разрыв и сделать так, чтобы те, кто не имеют возможностей, стали их иметь. И технологии — это рычаг, который поможет развернуть ситуацию в другое русло.