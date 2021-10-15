Мария Валяева о том, как создавать казахстанский журнал, который читают в более чем 10 странах мира

О себе

Люди, которые читали книгу «Автостопом по галактике», поймут, когда я скажу, что могу на все вопросы о себе ответить: «42».

Но если попробовать себя описать, то я человек, который может объяснять сложные концепции простым языком. Это наша семейная черта, потому что я из педагогической династии.

Мне бы хотелось оставаться человеком, который не боится задавать вопросы и отвечать на них. Мир — многогранен, и ты можешь получить ответ на любой вопрос, если не побоишься спросить. И это желание найти ответы на все вопросы роднит меня с нашими читателями, авторами и друзьями.

Я люблю собирать людей вместе в бережной обстановке и атмосфере.

Люблю, когда люди не ждут, что их развлекут, а создают что-то сами, собирают вокруг себя других людей. У многих есть определенные запросы от городских сообществ, но мало кто берет на себя ответственность и начинает менять городскую среду самостоятельно. Для этого нужна определенная смелость, желание заявить о себе.

Я очарована людьми, которые находятся на своем месте. Мне нравится деятельность АСБК — Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Однажды я участвовала в одной из их экспедиций. И меня вдохновили люди, которые занимаются зоологией, имеют высокий уровень научной подготовки и вносят свой вклад в деятельность ассоциации.





Люблю казахстанские степи. Когда чувствую, что немного застопорилась, что мне не по себе, просто выезжаю куда-нибудь. И этот монотонный пейзаж за окном успокаивает меня.

Прошедший год был сложным для меня. А я обратила внимание на многие вещи в моей жизни. Поняла, что вокруг поддерживающие люди, потрясающие коллеги, тактичные и согревающие друзья. Я стала еще больше ценить своих родных. Без них мне было бы гораздо сложнее не растерять жизнелюбие, которое я считаю одним из своих значимых качеств.

Я всецело считаю себя счастливым человеком. Каждый день делаю то, что мне нравится, с теми людьми, с которыми хочу это делать. Не у каждого человека есть роскошь думать так же. Мне нравится, что несмотря на события, которые происходят вокруг, я всегда нахожу время, чтобы остановиться и восхититься тем, что меня окружает.

О жизненных принципах

Один из моих больших всеобъемлющих принципов — не дать злу пройти дальше меня.





Второй принцип, который исходит из первого — количество добра в мире должно увеличиваться.

Третий — стараться делать все, что в моих силах, там, где я нахожусь, с теми ресурсами, которые у меня есть. Если не вышло, ничего страшного. Главное знать, что ты приложил все усилия.

Базовый принцип — голодного накорми, грустного обними.

Важно всегда жить с интересом

И, наконец, всегда жить с интересом. Постоянно искать и пробовать что-то новое. Можно просто составить список навыков, которыми вы бы хотели обладать, занявшись ими в течение ближайшего года.

Когда в жизни возникают сложности, я задаю себе вопрос: «Могу ли я решить их сама?». Если могу, то проблем нет. Если не могу, ищу специалиста, который сможет сделать это за меня. Не нужно изобретать велосипед и коллайдер. Достаточно найти человека, который тебе поможет. В большинстве своем проблема тут же исчезает. Нужно понимать, что ты один из многих людей, которые тоже сталкивались с подобными препятствиями. Это снимает с тебя огромную ношу, в том числе ношу собственной значимости.

О людях в жизни

Человек — сложная система, на которую постоянно что-то влияет, и которая меняется под воздействием этого влияния. В своем окружении я могу выделить маму и бабушку, которые меня воспитали. В сложные моменты я всегда думаю о том, как бы они поступили в подобной ситуации.





Я училась в школе №1 в Костанае, где был сильный преподавательский состав. Особенно на меня повлияли учитель биологии Кириченко Ирина Георгиевна и учитель по русскому языку и литературе Соболева Юлиана Валентиновна. Они меня всегда поддерживали, привили любовь к тому, чем я занимаюсь сейчас. Еще во время учебы я много времени проводила в Областной детско-юношеской библиотеке имени И. Алтынсарина. Со многими библиотекарями по-прежнему поддерживаю связь, привожу им интересные книги, провожу лекции.

Я благодарна журналу OYLA, моим первым редакторам и коллегам. В коллективе царит поддерживающая атмосфера. Я вижу, как люди в команде растут, становятся настоящими профессионалами.

Еще одна важная персона — Григорий Тарасевич — известный российский популяризатор науки, научный журналист. Он разглядел во мне научно-популярного редактора, за что я ему бесконечно благодарна.

Сегодня мое окружение — это умные люди широких взглядов. Они скептичны — задают вопросы, все ставят под сомнение. Постоянно учатся новому. Разбираются во всем, что им еще неизвестно. В кругу моих друзей не важны привилегии, ориентация, в том числе интеллектуальная, вероисповедание. Они добрые и тактичные.

О деятельности

В школе преподаватели часто говорили мне, как важно не распыляться и заниматься чем-то одним. Но мне это никогда не нравилось. Я занималась самыми разными вещами: шахматами, большим теннисом, вышиванием крестиком, цирковой акробатикой. И когда стала старше поняла, что мне близки роли ученого, преподавателя и писателя.





Большую часть своей жизни я занимаюсь биологией. С детства эта наука окружала меня. В школе я попала к сильному биологу, реализовывала научные проекты, участвовала в олимпиадах. Позже работала в лаборатории, занималась наследственной биологией. Еще мне всегда нравилось преподавать, и какое-то время я даже работала в школе. С другой стороны, с детства мне нравилось писать, и я также работала корреспондентом.

Сегодня известно, что самое интересное рождается на пересечении разных областей. Но тогда мне казалось, что совместить в себе ипостаси ученого, преподавателя и писателя невозможно. Пока в голову не пришла мысль, что я могла бы писать статьи о науке. И по волшебному стечению обстоятельств в то же время появился научно-популярный журнал OYLA.

Сначала я стала автором и писала статьи на биологические темы. Теперь я шеф-редактор журнала. Моя задача состоит в том, чтобы координировать работу редакции. Еще одна моя большая миссия — подбадривать коллектив, заботиться о самочувствии коллег.

Журнал выходит во многих странах мира: в Южной Корее, Индии, Франции, Великобритании, США

Сейчас журнал выходит во многих странах мира: в Южной Корее, Индии, Франции, Великобритании, США. В Казахстане OYLA издается на двух языках. Это единственное научно-популярное издание подобного формата на казахском языке. Мы сделали большой вклад в развитие казахского научно-популярного языка. Многие термины из современной науки не имели четкого понятного перевода, и мы занимались их созданием.

Мы делаем ставку на печатное издание. Также у нас есть подписка на онлайн-издание. И мы думаем о расширении списка продуктов, которые можем предложить читателям.





Я одна из тех людей, кто занимается популяризацией науки в стране. Раньше лектории, научно-популярные статьи, акции по проверке грамотности были в новинку. И меня радует, что сегодня это часть нашей жизни. Пять лет назад мне хотелось, чтобы люди разбирались и в ГМО, и в гомеопатии. И я думаю, что моя мечта сбылась. Потому что сейчас вижу как люди в очереди на вакцинацию могут простым и понятным языком объяснить другим основы молекулярной биологии.

Если говорить о моем деле жизни, есть такое стихотворение Григория Остера, которое мне нравится:

«Главным делом жизни вашей

Может стать любой пустяк.

Надо только твердо верить,

Что важнее дела нет.

И тогда не помешает

Вам ни холод, ни жара,

Задыхаясь от восторга,

Заниматься чепухой».