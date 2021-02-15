Диана Орозбаева о том, почему хотела быть банкиром, но стала бизнесвумен

О себе





Уже восьмой год я бизнесвумен.

Справляться с ежедневными задачами и идти к своим целям мне помогает отношение к жизни. Став предпринимательницей, я стала по-другому воспринимать сложности. Первое время было нелегко, но сейчас любая проблема для меня — это задача, которую нужно просто правильно решить. Безвыходных ситуаций не существует. Оптимизм, с которым я отношусь к работе и другим сферам жизни, помогает мне не сдаваться и быть счастливым человеком.

Я верю, что каждый из нас сам творит свою судьбу, свой успех.





Считаю себя человеком слова и не боюсь брать на себя ответственность. Даже если возникают ситуации, когда была неправильно посчитана сумма контракта, я всегда довожу дело до конца, даже в ущерб себе. Мои партнеры могут быть уверены в том, что я их не подведу.

О жизненных принципах

Прежде всего, важна честность. С самим собой, с партнерами, клиентами и друзьями.

Справедливость. Помню, в школьные голы я даже была борцом за справедливость, защищала тех, кого незаслуженно обижают. Сейчас в работе я стараюсь быть справедливым руководителем, поощрять своих сотрудников. Негативно отношусь к ситуациям, когда человек безответственно подходит к работе и при этом требует что-то для себя. Должен быть баланс между тем, что ты отдаешь и что получаешь.

Верность, преданность и благодарность. Нужно не забывать, что все, что что ты имеешь сейчас, есть в том числе благодаря твоему окружению: родителям и друзьям, образованию. Благодаря тому, что ты находился в нужное время в нужном месте. И, конечно, не забывать благодарить себя за упорный труд, потому что иногда для достижения своих целей приходилось жертвовать чем-то другим.





Один из главных рабочих принципов — заранее продумывать и предотвращать то, что может сказаться на результатах работы. В сфере услуг много человеческого фактора. Это не производство, где ты можешь нажать на кнопку, запустить линию, и процесс будет идти. У нас все держится на людях, а у них могут возникнуть различные жизненные обстоятельства, измениться настроение, и это все сказывается на качестве работы. Поэтому для меня важно заранее позаботиться о том, чтобы договоренности были выполнены несмотря ни на что.

О людях в жизни

Мой первый бизнес был в 13 лет. Наши соседи торговали на базаре, другая соседка — на остановке семечками и шоколадками, и мне тоже захотелось. Для моих родителей это была детская шалость, прихоть, но они помогли мне ее реализовать. Накануне своего первого рабочего дня я так волновалась и боялась проспать, что не спала всю ночь. Поэтому, прежде всего, большое влияние оказали на меня родители. Я благодарна своей семье за то, что они всегда поддерживали меня.

Я благодарна своей семье за то, что они всегда поддерживали меня



Первые годы в бизнесе было сложно, я работала допоздна, приходила домой только ночевать, и родные практически не видели меня. Но они никогда не ставили вопрос ребром, не заставляли делать сложный выбор.





Значимое место в моей жизни занимают друзья. Я благодарна им за то, что они рядом и относятся с пониманием к тому, что я всегда занята. Благодарна своему коллективу, потому что осознаю, что без их поддержки и вклада мы не достигли бы того, что есть сейчас.

О деятельности

Я никогда не мечтала быть предпринимателем, хотела быть банкиром или аудитором. Даже окончила вуз с красным дипломом по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». Но, пройдя стажировку в банке, быстро поняла, что это не мое.

Еще до поступления в вуз успела поработать в разных сферах. В 10-11 классе подрабатывала официанткой, а одно лето гидом в пансионате на Иссык-Куле. Будучи студенткой, устроилась на работу в Международный отдел вуза и параллельно была оператором call-центра. Мне всегда не сиделось на месте, и я загрузила себя так, что в итоге спала по 4 часа в сутки. После пятого курса университета работала в Бизнес-ассоциации, мы реализовывали проекты для молодежи в регионах и видели все процессы изнутри. Это вдохновило нас с коллегой на открытие своего дела. Три года у нас было агентство по подбору домашнего персонала, после чего я решила поменять сферу деятельности и открыла клининговую компанию.





Сейчас в компании Cleaner.kg работает более 150 человек. У нас три направления: клининг, прачечная и магазин профессионального оборудования, инвентаря и химии. Мы работаем с юридическими лицами: торговыми центрами, авто- и фитнес-центрами, медицинскими клиниками и другими компаниями, и офисами.

Когда у меня была первая компания и я давала интервью, я сказала, что мой бизнес— это дело моей жизни, проект, который стал неотъемлемой частью меня. Но прошло время, и сейчас у меня совсем другая компания. Я также сильно ее люблю, дорожу ею, вкладываю много сил, энергии, времени. Поэтому, думаю, дело жизни — это дело, которое ты любишь и которому посвящаешь всего себя.