Эльмира Есмаханова: «Я не поддалась чужому мнению, смотрела только вперед, видела свою цель и работала над ней»

О себе





Прежде всего, я человек, который постоянно к чему-то стремится, старается сделать наших женщин краше. Я предприниматель, мама троих детей, супруга, дочь и сестра.

Люблю окружать себя позитивными, хорошими людьми. Потому что верю, что именно такое окружение помогает двигаться вперед.

Я требовательная, люблю чистоту, порядок, люблю доводить дела до конца. Я не могу сидеть на месте. Даже находясь с семьей на отдыхе, сразу же по прилете планирую каждый наш шаг. Мне кажется, что если я что-то пропущу, не увижу в этой стране, то отдых — это зря потраченное время.

Люблю видеть и узнавать новое, ставить для себя новые цели и задачи. Причем чем сложнее задача, тем она интереснее для меня.





По натуре я эстет. Люблю все красивое: красивых людей, интерьеры, красивую подачу блюд. Также прививаю это детям и своей семье. Хочу, чтобы они не были просто потребителями, а наслаждались всем, что их окружает, самой жизнью.

В каждый период жизни определение счастья свое. Например, в молодости я хотела выйти замуж. А когда нашла своего человека и вышла за него замуж, я была счастлива. Потом я хотела родить детей — я родила и была счастлива. В каждый определенный период мы чего-то хотим от жизни, достигая этого, мы хотим большего. И это нормально. Человек должен всегда стремиться к чему-то и ставить цели, чтобы состояние счастье его не покидало.

На сегодняшний день в работе ощущение счастье дает мне коллектив, их глаза, когда я предлагаю новую идею. А когда я прихожу домой, и дети радостно бегут ко мне навстречу, я испытываю другое счастье. В каждой секунде жизни можно и нужно находить это состояние.

О жизненных принципах

Порядочность и честность во всем. Для любого человека, который занимается предпринимательской деятельностью, я считаю, это самое важное.





Многие обращаются ко мне за советом, как стать успешным, с чего начать, как найти себя. Я не считаю себя человеком, который знает ответы на эти вопросы. Мой принцип — даже достигнув чего-то, ты должен развиваться дальше. Иногда к нам приходят новые сотрудники и изначально считают себя всезнающими. Даже имея за плечами немалый опыт, я считаю, что знаю еще недостаточно, и продолжаю учиться. Найти себя невозможно, себя можно только создать. Поэтому для меня так важно постоянно заниматься саморазвитием и обучаться.

О людях в жизни

Важные люди в моей жизни — моя семья, супруг и другие близкие, которые в меня верят. На первоначальном этапе на открытие магазина были затрачены немалые деньги. Это был практически весь бюджет нашей семьи, то, что мы откладывали на «черный день». Но мои родные поверили в меня, и я очень благодарна им за это.

Большое место в моей жизни занимают коллеги и партнеры. Они мои единомышленники, я благодарна судьбе за то, что мне встретились такие люди. Они разделяют все мои идеи, соглашаются со всеми нововведениями. Каждый год появляются новые тренды, и чтобы идти в ногу со временем, нужно постоянно меняться. Иногда изменения даются людям непросто, но, когда я говорю: «Ребята, так нужно, я вижу, что это пойдет», они не колеблясь поддерживают меня.





Безусловно, важные люди для меня — это также моя команда. Я очень благодарна им, потому что они приходят на рабочее место не просто как на работу, а как домой. Им не нужно ничего говорить, они сами понимают, что нужно делать.

О деятельности

Мы работаем семь лет, у нас 20 партнеров и 50 магазинов по Казахстану.

Вначале многие говорили, что у меня ничего не получится, удивлялись: «Зачем тебе это нужно? Иди работать в найм, будь линейным сотрудником». Но внутри меня распирало ощущение, что я что-то теряю, время идет, а я растрачиваю свой потенциал и возможности. Сейчас мне 40, бизнес мы начали 7 лет назад, когда мне было 33 года. Конечно, меня тоже мучали сомнения, зачем в 33 года что-то начинать, вдруг ничего не получится, лучше сидеть в офисе и спокойно получать свою зарплату.





В тот период я перенесла сильный стресс, у меня скончался отец. Я уволилась из банка, где работала тогда, и находясь дома, пыталась найти свой потенциал, понять, в чем я хороша. С детства я любила ухаживать за собой, любила косметику. Помню, как у мамы на трюмо стояло множество флакончиков и кремов, и мне нравилось все это наносить и накручивать волосы на бигуди. Потом, когда я стала старше, многие знакомые спрашивали у меня совета, как делать те или иные маски, как отращивать волосы. Когда я поняла, в чем сильна, решила попробовать.

Сейчас я понимаю, что на правильном пути. Я благодарна себе за то, что не поддалась чужому мнению, смотрела только вперед, видела свою цель и работала над ней.

Сейчас я понимаю, что на правильном пути



Думаю, каждый из нас хочет сделать что-то хорошее, полезное для людей и ищет для этого способы реализации. Кроме A Cosmetics у меня есть и другие проекты. Я творческий человек, мне нравится созидать и хочется, чтобы стремление творить было всегда со мной. Надеюсь, я буду и дальше делиться своими эмоциями, знаниями и творчеством с окружающими людьми.