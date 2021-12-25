Улан Усенов о том, как с помощью роликов в TikTok помогает тысячам детей учить химию

О себе

Я человек, который стремится прожить счастливую полноценную жизнь.

Я увлеченная личность. Если мне что-то нравится, погружаюсь в это с головой, но быстро остываю. Поэтому на долгое время со мной остались только два увлечения: просмотр аниме и рисование. Еще я продолжительное время играл в компьютерную игру Dota, но сейчас просто слежу за профессиональной сценой и новостями.





Люблю, когда в жизни все хорошо и спокойно. Нравится, когда у меня что-то получается.

Еще нравится творчество. Я кайфую от процесса создания чего-либо, когда ты еще не знаешь, каким будет результат. Но погружаешься в дело полностью, забываешь вовремя поспать и поесть. Это чувство, которое мы часто испытываем в детстве — желание достичь неизведанного, создать новое. Мне нравится подобное состояние, я ценю такие моменты, потому что чувствую себя счастливым.

Счастливее, меня делают простые вещи: общение с семьей и друзьями, хобби, создание новых видео. Но особый сорт счастья — это возможность наблюдать, как растут ученики. Сделают ли еще один шаг после неудачи, поверят ли в свои силы, примут ли поддержку, которую я им оказываю. Или момент, когда ученик осознает суть какого-либо явления и получает новое знание, которое сможет применять в жизни.

О жизненных принципах

Моя главная ценность в жизни и в работе — «не навреди». В общении с любым человеком я веду себя так, чтобы после разговора со мной он не испытывал неприятных чувств. Я не люблю, когда люди в негативе. Особенно если этот негатив случается из-за меня. Поэтому стараюсь не допускать подобных моментов. Хочу, чтобы после взаимодействия со мной люди чувствовали себя лучше.

Моя главная ценность в жизни и в работе — «не навреди»

Еще одна мантра, которой я всегда придерживаюсь — колебаться можно в процессе выбора цели, а когда цель поставлена, колебаться не стоит — нужно действовать. Это правило работает и по отношению к окружению. Если ты однажды назвал человека другом, то думать и сомневаться в нем уже нельзя.

Когда случаются трудности в работе, я просто продолжаю делать свое дело с позитивными мыслями о детях. Никакие сложности не важны, пока ты видишь перед собой цель — сделать учеников счастливыми. И я верю, что могу сделать это с помощью своего предмета.

О людях в жизни

Самый близкий человек — моя замечательная супруга. Она умеет поддержать, подобрать правильные слова, когда мне это нужно. Другие важные члены моей семьи — мама, сестра, бабушки и дедушка. Еще есть друзья.

Все они добрые и честные люди. Могу сказать, что я — это их продолжение и некоторое отражение. Так или иначе, моя личность сформировалась под их влиянием. А я вобрал в себя качества и принципы, которыми они поделились со мной.

Я довольно жестко ограничиваю свой круг близких друзей. Не допускаю туда людей без амбиций. Для меня важно, чтобы в окружении были единомышленники со своими целями и мечтами, которые каждый день предпринимают действия для их достижения. Но все это не имеет значения, если у человека нет чувства юмора.

О деятельности

Я учитель химии. Первый год работы в школе занимал позицию ассистента учителя. За это время посетил много уроков коллег, сидел за партой вместе с детьми и наблюдал за ними со стороны. Понял, что дети классные, искренние, добрые, открытые, каждый со своими особенностями.





Фундамент личности закладывается в школе. Мне хочется помочь максимальному количеству детей, комфортно и безопасно прожить этот период. Учителю важно не создавать ситуации, которые ставили бы под сомнения, возможности, цели и проблемы учащихся. Поэтому я отношусь к детям серьезно и с полным доверием.

В психологии есть понятие «значимый взрослый», когда взрослый человек становится для ребенка своеобразным наставником. В японской культуре есть подходящие термины: сэмпай и кохай. Хочу, чтобы каждый ребенок нашел взрослого, который его понимает, может объяснить некоторые вещи, подскажет, как действовать в той или иной ситуации.

Хочу, чтобы каждый ребенок нашел взрослого, который его понимает

Верю, что любой предмет можно объяснить так, чтобы заинтересовать детей, завладеть их вниманием, помочь сконцентрироваться и облегчить процесс восприятия. Поэтому год назад я начал снимать и публиковать в TikTok видео, где объясняю химию неклассическим способом, через аниме, мемы, музыку.

У меня не было цели стать известным или заработать на социальных сетях. Но у меня было желание заинтересовать детей своим предметом. Собрать вокруг тех, кому нравится химия, аниме и юмор. И в результате за год на меня подписались почти миллион человек. Тем не менее, это остается лишь одной из актуальных и эффективных форм того, чем я занимаюсь каждый день —преподаванием.

А глобально, мое главное дело — прожить полноценную и счастливую жизнь.