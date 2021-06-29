Самый популярный молодой виолончелист, чьи видео в Instagram видел каждый, о своей миссии и концертах

Багжан Октябрь, 25 лет, Казыгуртская область, ЮКО, виолончелист, @clvdeex





О себе

Я сентиментальный, возможно, потому что музыкант. Мне кажется, эта черта характера свойственна людям из моей сферы.

Я добрый, щедрый, но упрямый и всегда делаю только то, что хочу. Люблю когда все четко и конкретно.

Обожаю путешествовать, я вместе с виолончелью побывал в 26 странах мира, на различных конкурсах и концертах. Я был в Италии, Франции и США, но Турцию люблю по-особенному. Два года назад я посмотрел все турецкие сериалы, которые только мог, выучил язык, и попав туда первый раз, сразу влюбился в местный колорит. По сей день я читаю и смотрю турецкие новости, слежу за тем, что происходит в стране и у местных артистов. Мне нравится то, что Турция — это и не Европа, и не Азия, там все смешалось.

Многие удивляются, что часто я уезжаю куда-то один и интересуются не скучно ли мне, но у меня и в мыслях нет скучать.



Музыка — это моя миссия и жизнь



Уверен, что любой труд оправдывается, рано или поздно. Поэтому сейчас я стараюсь не тратить попросту свое свободное время и посвящаю его работе, музыке, спорту и походам в горы.

Меня делает счастливым музыка и общение со зрителями.





О деятельности

Мы с семьей переехали в Алматы в 2002 году. Мой папа — знаменитый музыкант и композитор. В шесть лет он отвел меня в Республиканскую казахскую специализированную музыкальную школу-интернат для одаренных детей имени Жубанова. Тогда я еще не говорил на русском языке и не видел никаких музыкальных инструментов кроме домбры и гитары. Я прошел конкурс, и мне сказали, что я буду учиться играть на виолончели. С тех пор я играю на инструменте уже 19 лет, и недавно я защитил диссертацию по классу виолончели.

В музыке важна стабильность и много репетиций. Музыкант должен постоянно развиваться.

Когда я только начинал снимать каверы на видео в Instagram, многие знакомые и даже родные не верили в меня. Все началось еще когда я учился в КазНУИ в Нур-Султане, я приходил в вуз раньше всех, чтобы порепетировать в тишине и снимал себя на видео. Позже я узнал об одной популярной группе и виолончелисте из Хорватии, которые снимали видео для YouTube на фоне красивой природы и даже на айсберге. Меня это вдохновило и я решил переехать в Алматы, чтобы тоже делать такие видео. Так как здесь есть много разных крутых мест: озера, горы, леса, пустыня и так далее. Я осознал, что в Алматы у меня есть все условия для развития, потому что помимо удачной локации здесь живет моя семья, и сейчас в творчестве мне помогает папа и родная сестренка, которая пишет для меня всю музыку.





После того как в прошлом году начался карантин, я снимал дома, в своей комнате, а когда уже разрешили свободно выходить на улицу я записал кавер на песню «Япыр-ай», и он разошелся во все паблики, было много репостов. Дальше, я отснял видео на Майских прудах, Кок-Тобе, Чимбулаке, Чарынском каньоне и других местах в Алматинской области. Потом, я решил поехать в Семей, чтобы записать видео на всем известном подвесном мосту и познакомился там с Анзором, видеоблогером из Алматы. Это видео тоже разошлось, весь Семей гудел. Там мы решили поехать вместе в Актау, и снять кавер на кюй «Адай» на фоне Бозжыры — самой популярной локации в Мангыстауской области. Нам помогла компания «Казахтуризм», и я привлек знакомую девушку, которая играет на домбре.





Подписчики на моей страницы за год выросли с 6000 до 120 000, и меня стали узнавать люди.

Летом прошлого года я запланировал провести, хотя бы один концерт, до конца года и собрать минимум 50 человек. Я очень переживал, но первые 80 билетов я продал за полтора часа, а люди продолжали записываться. Поэтому я решил провести два сеанса в один день, в итоге пришло 160 человек. Мой первый концерт состоялся 6 декабря во Дворце Республики в Алматы. Это укрепило мою веру в то, что то чем я занимаюсь — это не просто так, людям это нравится. С тех пор я провел уже 11 концертов в разных городах Казахстана. Но звездой я себя почувствую, когда соберу полный Дворец Республики.

Музыка — это моя миссия и жизнь. Я нашел себя в этом.