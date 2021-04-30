Сауле Есембаева: «Я считаю себя счастливым человеком, потому что я сделала в этой жизни что-то полезное»

О себе

Я верю, что добро всегда победит зло. Это ключевой тезис моей жизни. Я убеждалась в этом не раз.

Без стоматологии я — не я. Работа принесла мне много счастья, но и сложностей тоже было много.

Сильные стороны моего характера — в первую очередь, умение добиваться результатов, правильно расставить приоритеты. Второе — желание постоянно обновлять знания в различных направлениях. Третье, возможно, это главное — я очень люблю моих родных, близких людей, среди которых и родственники, и друзья, и коллеги. Прощаю быстро. В этом, может быть, и моя сила и слабость одновременно.





Для меня высшей ценностью человека является его духовное начало, а также мудрость, доброта и желание помочь.

Мне нравится общаться с интересными людьми, с широким кругозором, которые знают свое дело и любят его. Люблю талантливых людей. Они меня вдохновляют. Один из таких людей, великий артист Вахтанг Кикабидзе, с которым мы подружились и уже много лет общаемся семьями. Он пример человека, который несмотря на свою известность, остается добрым и простым.

Для меня высшей ценностью человека является его духовное начало, а также мудрость, доброта и желание помочь



Я счастлива, когда я и мое окружение здоровы. Искренне радуюсь успехам родных людей. Радуюсь хорошей погоде, вкусной еде, путешествиям. Но больше всего я люблю музыку. Музыка может заставить меня плакать и смеяться. Для некоторых людей у меня в душе есть музыка, она принадлежит только им.

О жизненных принципах

Мои принципы эволюционировали в процессе жизни. Когда-то для меня была важна карьера, лидерство. Сейчас я больше созерцаю, наслаждаюсь тем, как меняются и растут мои дети. Как расцветают цветы, как движутся облака. Это «небо и земля», по сравнению с рассуждениями 30-летней давности.





Но во все времена главными для меня были преданность, желание помогать людям, постоянное обучение и труд. Также для меня важна дисциплина.



С годами стала больше заниматься самоедством, анализом. Мысленно прошу прощения перед теми, кого обидела. В общем сейчас я прибываю в совершенно новом состоянии. И оно однозначно мне нравится.

О людях в жизни

Я родилась в семье служащих, людей, для которых слова «профессия», «честь» имели большое значение. В некоторых семьях детей учат с детства зарабатывать деньги, в экстренных ситуациях принимать решение, которые было бы выгодно для самого человека. В нашей семье было совершенно другое воспитание. Я видела, что родители очень много работали, и это закладывало во мне понимание ценности труда.





Один из людей, которые повлияли на меня — известный академик Лидия Яковлевна Зазулевская. Когда я поступала на аспирантуру, она поручила мне очень сложную тему, в итоге я справилась, защитила диссертацию и хотела остаться на кафедре. Но как раз в этот период я вышла замуж. Лидия Яковлевна тогда сказала: «Я требую от своих учеников не только того, чтобы они развивались профессионально, защищали свои научные работы и получили степени. Пока вы молоды, вы должны также строить свою личную жизнь и создавать семьи».

Второй человек, который очень серьезно повлиял на мое профессиональное развитие — Ораз Мырзабекович Мырзабеков. Он был главным стоматологом и директором Республиканского научно-клинического центра «Стоматология». Ораз Мырзабекович отправил меня в Алматинскую область, где я многому научилась в плане организации здравоохранения. Благодаря чему впоследствии защищала научную степень уже как организатор здравоохранения и стоматолог.





Большое влияние на меня оказало рождение детей. Долгие годы у меня не получалось стать мамой. Всевышний дал мне возможность родить первого ребенка в 39, второго в 49 лет. И когда ты становишься мамой, каждая клеточка твоего тела меняется, ты начинаешь видеть мир совсем другим. Я считаю себя хорошей мамой, потому что теперь для меня самое главное — это дети и их будущее.

О деятельности

Моя мама была участковым врачом, она постоянно ходила с сумкой, полной карточек. Ее любили все пациенты: от бабушек до их внуков. Мне нравилось, как работает мама, поэтому выбор профессии был для меня очевиден. Я планировала поступать на лечебный факультет Карагандинского медицинского института, но не добрала один балл и решила идти на стоматологический факультет. Мама была очень расстроена, и, честно говоря, я и сама думала после первого курсе перевестись. Но потом поняла, что стоматология — это интересно.





За свою карьеру я была ректором Алматинского стоматологического института последипломного обучения, директором Института стоматологии КазНМУ имени Асфендиярова и на протяжении шести лет главным внештатным стоматологом страны.

Мое научное направление — организация стоматологической помощи. Видеть, как твои ученики растут — это огромная радость. Например, моя ученица Назым Даулетжановна Бектурганова стала в этом году главным стоматологом Казахстана. Перед этим на протяжении двух лет она проработала президентом Единой Казахстанской Ассоциации стоматологов.





Я считаю себя счастливым человеком, потому что я сделала в этой жизни что-то полезное. Например, приложила усилия, чтобы в школах возобновили работу стоматологические кабинеты. Собрала рабочую группу, с которой мы создали стандарты, положения, клинические протоколы для стоматологов. Сейчас это одна из немногих отраслей, где есть протоколы, практически на каждую нозологию. Благодаря этим документам стоматологи стали более защищены в юридическом плане.

Мое дело жизни и главная задача — это улучшение качества оказания стоматологической помощи и поддержка моих коллег, защита их чести и достоинства. Иногда, сталкиваясь с проблемами, которые связаны с несовершенством нашей нормативно-правовой базы, коллеги звонят мне и просят помочь. Я всегда стараюсь откликнуться и поддержать. Если я могу быть полезной хоть кому-то в этой жизни — это счастье. Человек рожден для того, чтобы делать добрые дела.