Чемпион казахстанских и международных соревнований о скайраннинге и любви к горам

О себе





Я человек, который увлекается спортом, последние 11 лет это скайраннинг. Стараюсь находить баланс между спортом и работой. Кроме того, у меня есть определенный международный опыт, и я делюсь им со своими учениками.

Скайраннинг — экстремальный вид спорта, он требует разнообразных навыков и знаний, как альпинистских, так и технических. Это побуждает меня постоянно узнавать что-то новое в различных областях.

Мне помогает достигать результатов упорство и целеустремленность, которая присуща мне с детства. А спорт научил быть более дисциплинированным, педантичным и внимательным к мелочам.

Для меня важно сегодня быть лучше себя вчерашнего



Для меня важно сегодня быть лучше себя вчерашнего. Стараюсь не концентрироваться на своих прошлых заслугах, а каждый день узнавать что-то новое и общаться с людьми разных профессий, направлений. С недавних пор, чтобы разнообразить нагрузку, начал дополнительно заниматься кроссфитом.

Я живу в моменте, для меня нет прошлого и нет будущего. Особенно остро это ощущается, когда находишься в горах. Как говорит знаменитый казахстанский альпинист Валерий Хрищатый: «Мы растворяемся в стихии». Мы воссоединяемся с природой, поэтому само по себе пребывание в горах, нахождение в моменте делает нас счастливыми людьми.





Для меня важно, чтобы знания, которые у меня есть, не остались со мной, а перешли следующему поколению. И когда я вижу, что мои ученики не просто получили, но и используют эти знания и навыки, я чувствую себя полезным и счастливым человеком.

У каждого из нас есть определенные «киты», на которых мы стоим. Это могут быть работа, семья, друзья, увлечения. В моей жизни скайраннинг занимает одно из главных мест. Я стараюсь делать так, чтобы все мои сферы жизни вращались вокруг него. Именно эта философия позволяет стать не просто спортсменом, а добиваться весомых результатов. В сутках всего 24 часа, и поэтому я намеренно уделяю скайраннингу все свое время, а другим сферам жизни — по остаточному принципу. Родители и друзья по мере возможностей относятся к моему выбору с пониманием.

О жизненных принципах

Постоянство. Быть верным своей мечте.

Быть среди тех людей, которые меня понимают. Таких людей немного, но зато я в них уверен. Взаимопонимание — это фундамент для долгосрочных проектов и отношений.

Проделанный путь дает мне фундамент, на который я опираюсь, и понимаю, что нет ничего непреодолимого



С детства, если я поставил перед собой цель, во мне автоматически включается режим «все или ничего». Раз уж замахнулся, нужно идти до конца. Я проходил через травмы и психологические аспекты, где-то мне помогали друзья, буквально вытаскивая из психологической ямы и помогая не свернуть с пути. Сейчас, пройдя через разочарования и набив множество «шишек», я понимаю, что все это было не зря. Проделанный путь дает мне фундамент, на который я опираюсь, и понимаю, что нет ничего непреодолимого, главное — четко следовать своим принципам.

О людях в жизни

Дедушка по маминой линии с детства приучал меня к труду. Я придерживаюсь такого принципа, что залог успеха в любом деле — 99 процентов трудолюбия и 1 процент таланта. С детства я приучен к труду, даже когда не нравилось и не хотелось, я понимал, что нужно продолжать делать, и тогда ты увидишь результат. Трудолюбие помогает мне сейчас и в работе, и в спорте.

У меня есть товарищи, друзья, которые являются моими идейными вдохновителями. Например, Роман Кузнецов. Сейчас у каждого из нас своя команда, свои цели в жизни. Я занимаюсь скайраннингом, а он триатлоном. Но на этапе любительского спорта мы с ним проделали большой путь, и он как раз тот человек, который вытаскивал меня из психологических ям. Я очень благодарен ему за это. Он вдохновил меня на то, что мы можем делать гораздо больше, и заставил поверить в собственные силы.





Есть еще много других людей, которые повлияли на меня и сделали таким, какой я есть. Они научили любить жизнь, не ждать мифическое «завтра», а наслаждаться жизнью сегодня и радоваться малому.

Раньше я мыслил довольно скептически и притягивал такие же события. Как только я стал мыслить более позитивно, научился радоваться малому, стал более открытым к миру, ко мне стали притягиваться хорошие события и люди.

Каждый человек пришел в мою жизнь не случайно и ровно на том этапе, когда это должно было случиться.

О деятельности

У меня никогда не было тренера ни в легкой атлетике, ни в скайраннинге. Я проходил через все путем проб и ошибок.

Все началось с того, что ветеран спорта Владимир Ковальчук, которого я случайно встретил на прогулке, пригласил меня поучаствовать в соревнованиях по скайраннингу. Через неделю в декабре 2009 года произошел первый забег на пик Амангельды. С тех пор начался мой путь в этом виде спорта. Первое время это было больше хобби, отдушиной, но с 2016 года я начал заниматься скайраннингом более осознанно.





У меня никогда не было тренера



В горах вы не имеете права расслабляться. Вы не можете в любой момент вызвать такси и уехать домой или зайти в магазин, если вам что-то понадобилось. Горы не прощают ошибок, поэтому здесь вы будете постоянно испытывать дискомфорт. Скайраннинг, в первую очередь, для тех, кто хочет испытать себя, поставить себя в жесткие условия, к которым он не привык. Поэтому в скайраннинге так мало людей, меньше, чем в триатлоне или легкой атлетике.

Я люблю горы, они вдохновляют меня, дают ощущение свободы. Своей небольшой миссией я считаю через тренировки и занятия спортом прививать людям любовь к природе.





С одной стороны, дело моей жизни связано с горами, тренерством и желанием оставить после себя след в истории скайраннинга нашей страны. Но, с другой стороны, дело моей жизни — чем бы я ни занимался, приносить пользу себе, обществу и людям, которые будут после меня. Неважно, каким делом ты занимаешься, важно, чтобы это соответствовало твоим моральным принципам и приносило пользу окружающим.