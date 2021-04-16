Марат Толибаев об отголосках советского воспитания и почему решил инвестировать, а не создавать проекты сам

О себе





Я занимаюсь инвестированием в стартапы, проекты. Позиционирую себя больше как бизнес-ангел, нежели инвестор. Потому что между этими понятиями есть небольшая разница. Инвестор — это тот, кто вкладывает деньги в уже устойчивый, растущий проект. А бизнес-ангел взращивает проект с самой ранней стадии, помогает делать первые шаги, дает финансы, но больше не на сам бизнес, а на тестирование идей и гипотез. Когда уже протестированы все гипотезы и найдена лучшая из моделей, тогда обычно приходят инвесторы с крупными суммами. Мне больше нравится процесс зарождения, становления бизнеса.

Любое качество — это есть и преимущество, и недостаток. Своей главной чертой считаю системность, упорядоченность, организованность. Я не люблю хаос и неприятные неожиданности, поэтому стараюсь максимально все предусмотреть. Но это качество многие называют занудством. На что я всегда отвечаю, что это цена за те преимущества, которые дает мне стабильность.

Мне больше нравится процесс зарождения, становления бизнеса



Все люди рано или поздно задумываются о смысле жизни. И я понял, что во мне, как и во многих, сильна социальная составляющая, отношения с обществом. Для меня важно осознавать свою нужность и значимость. Я нахожу удовлетворение, энергетическую подпитку в том моменте, когда вижу, что мои слова, дела, бизнес приносят пользу обществу. Если бы судьба забросила меня на необитаемый остров, и я вынужден был бы находиться в изоляции от общества или бездействии — это стало бы для меня самым большим несчастьем.

О жизненных принципах

Первый принцип — честность, порядочность, открытость. Я ставлю именно этот принцип на первое место, потому что это есть главная суть человека. Неважно, кем он является по профессии, должности, национальности, главное — это его морально-этическая составляющая.

Второе — профессионализм, образованность, знание своего дела и постоянное наращивание компетентности.





Третье — целеустремленность, энергичность, активность. Если человек даже очень порядочный и умный, но ленивый, то от всех его добродетелей не будет никакой пользы.

Это три главных принципа, которым я стараюсь следовать. И в то же время душа, ум и энергия — это три качества, которые я ценю в людях и по которым выбираю сотрудников, соратников и друзей в свое окружение.

О людях в жизни

В одном из источников я читал, что на 70 процентов характер человека предопределен его генами и только 30 процентов обтачивает, формирует общество. Подтверждение этому я замечал в жизни, когда видел, что дети рождаются уже с определенным, заложенным в них характером.

Родители всегда говорили, что по педантичности, правильности и целеустремленности, которые были присущи мне с рождения, я превосходил даже их. Я помню это и сам. Например, еще в школе, начиная с 1 класса, я вставал и каждое утро в будний и даже выходной день я делал зарядку. Не помню, кто меня этому научил, но сами родители не делали зарядку. А в моей тумбе всегда был такой порядок, какой не был в шкафах родителей. Я не знаю, откуда ко мне пришел такой генетический код, но перфекционизм уже каким-то образом был во мне с рождения.





В дальнейшем окружение тоже сыграло свою роль. Очень большое влияние на меня оказала советская пропаганда. Она была во всем: в образовании, телевидении, книгах. Я вырос на таких примерах, как Павка Корчагин, Павел Морозов, Александр Матросов. Превозношение интересов общества выше личных — это было главным идеологическим тезисом Советского Союза. Нам с детства внушали — жертвуй своими интересами в пользу интересов класса и школы, думай об интересах команды, страны, коммунистической партии. Если понадобится, ты должен как Александр Матросов пожертвовать жизнью ради друзей. Сейчас я либерал и демократ, но до сих пор чувствую влияние советской пропаганды.

Пример из повседневной жизни — на парковке, даже если вокруг много свободного места, я всегда стараюсь поставить машину у самого края. Когда меня спрашивают: «Почему ты встал так близко?». Я отвечаю: «Потому что нужно оставить больше места другим». Думать о людях если не больше, то, по крайней мере, не меньше, чем о себе — это отголосок советского воспитания.

Очень большое влияние на меня оказала советская пропаганда



Мне нравится пословица: «Каждый встреченный мной человек в чем-то меня превосходит, и мне есть чему у него поучиться». На меня влияли многие люди: родители, друзья, учителя, коллеги, начальники, подчиненные. Я вижу этот процесс как пеструю, мелкозернистую картину, где много мелких составляющих и нет тех, кто был бы самым ярким.

О деятельности

Я занимаюсь бизнес-ангельством, инвестированием и менторством — это три тесно связанных между собой вида деятельности. В течение 15 лет я работал на государственной службе, после ушел в бизнес, создал 5-6 IT-компаний, сформировал команды, погружался в каждый из этих проектов. Но после того как большая часть из них закрылась и остался только один успешный, я понял, что работа над действующим бизнесом — для меня уже рутина. Мне интересно формирование идей и первые шаги.





Второе, что я понял — нанятые сотрудники и, в первую очередь, руководитель никогда не будут настолько мотивированы, как собственник. Осознав это, я перестал сам создавать компании и начал помогать развитию тех идей, которые мне нравятся, стал инвестировать, менторить стартапы.

Сейчас я постоянно посещаю мероприятия, Demo Days в акселераторах и нахожусь в поиске интересных идей и проектов. И когда встречаю такую идею, которая откликается, которую я бы хотел создать сам, и вижу, что у основателя есть три важных на мой взгляд качества, я инвестирую в нее деньги, опыт, идеи и свои силы.

Дело моей жизни — созидание. Своей главной задачей я вижу создавать новые компании, которые будут превращать идеи в новые продукты и услуги.