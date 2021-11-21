Адильхан Ержанов о любви к кино, отношениях с командой и инстинктах художника

О себе

Я человек, который любит кино. Не отделяю себя от дела, которым занимаюсь. В моей жизни все связано с работой, творчеством, фильмами.

К творчеству меня побуждает чувство некой безысходности. Когда я чувствую, что мои фильмы — это все, что у меня есть, все, что я люблю, это странным образом мотивирует меня и помогает в работе. Я согласен с мнением, что творчество не идет от счастья.

Больше всего меня радует, когда получается что-то в работе. Когда удается придумать идею, которая вдохновляет и спасает тебя. При этом творчество может делать меня несчастным. Например, когда я не могу придумать интересный ход в сценарии или в определенной сцене.

Я человек, который любит кино

Режиссура и кинематограф существуют не ради аксиологических идей. Когда ты что-то создаешь, ты делаешь это не для того, чтобы проповедовать. Любой художник работает из инстинкта. Я не преследую поиск истины, потому что знаю, что не найду ответов в сфере кино. Я снимаю фильмы, потому что мне нравится создавать миры.

Люблю рассказывать, выражать свои мысли. Так вышло, что я делаю это посредством кино.

О жизненных принципах



Принципы — подвижная вещь. Это хорошо показано в фильме «Гражданин Кейн». Когда молодой человек составил свою моральную конституцию, а спустя несколько лет перечитал ее и понял, что нарушил все пункты. Вы можете быть уверены в чем-то, но иногда придерживаться своих принципов невозможно.





Когда случаются кризисы всегда кажется, что их невозможно преодолеть. В таких ситуациях нужно вынимать эмоции из проблемы, и тогда на ее месте останется просто ситуация. Решать сложности легче, когда ты подходишь к ним без чувств.

О людях в жизни



Я прагматичен. Люди, которые меня окружают, с которыми я дружу — это те, кто либо работает со мной в сфере кино, либо просто любит фильмы. Я не поддерживаю постоянные отношения с теми, кто не связан с моим делом. Для меня дружба основывается на сотрудничестве.

Моя команда — это моя семья. Серик Абишев — это мой товарищ, продюсер. Он из тех людей, кто влияет на мое творчество, помогает с редакцией. Еще я постоянно работаю с художником-постановщиком Ермеком Утегеновым, оператором Еркинбеком Птыралиевым, звукорежиссером Ильей Гариевым. Могу долго перечислять своих коллег. Я благодарен за то, что они доверяют мне, выходят вместе со мной на площадку и помогают воплощать идеи в жизнь. Потому что кино невозможно снять в одиночку.

Моя команда — это моя семья

У меня есть много кумиров и любимых режиссеров, которые повлияли на меня и которым я подражаю. Я уважаю творчество Сатыбалды Нарымбетова, Сергея Лозницы и других современников. Если говорить о классике кино, то для меня тройка лучших — Питер Уир, Такеши Китано и, как ни странно, Мартин Брест.

О деятельности



Сколько я себя помню, я всегда любил рассказы. В детстве мне нравилось слушать сказки на ночь или короткие увлекательные истории. Это переросло в то, что я стал лепить фигурки и миры из пластилина и делиться своими собственными историями. Затем я начал рисовать комиксы, в которых тоже о чем-то рассказывал. Постепенно я занялся написанием сценариев. А теперь я снимаю фильмы. И по-прежнему рассказываю истории.

Я люблю фильмы с детства. В 13 лет понял, что именно режиссер стоит за всем тем, что я смотрю. И незаметно для себя решил, что в будущем буду заниматься созданием фильмов.





Самое сильное, что может быть в человеке — это инстинкт. И если ему доверять, он приведет тебя туда, куда нужно. А если выбирать профессию головой, скорее всего, ты будешь несчастен. Поэтому я ничего не планировал, следовал своему инстинкту, и он привел меня в профессию.

В 2009 году я окончил Казахскую Национальную Академию искусств им. Жургенова по специальности: «Режиссура». За это время снял такие фильмы, как «Ласковое безразличие мира», «Черный, черный человек», «Желтая кошка» и другие.

Сейчас работаю над фильмом, рабочее название которого «Голиаф». Надеюсь, что весной он будет готов.

Дело моей жизни — это создание фильмов.

