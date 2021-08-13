Элисар Нурмагамбетов о том, как после провала переосмыслил ценности жизни и создал успешный мировой стартап





О себе



В обществе принято описывать себя в рамках своей работы: предприниматель, врач, инженер. Но я думаю, что каждый человек — это нечто гораздо большее, чем его род деятельности. Поэтому могу сказать, что я сын, брат, друг, гражданин. В будущем надеюсь быть мужем, отцом, дедом. Но, в первую очередь, я христианин, — это образ моего мышления, то, что формирует мои ценности.

Я люблю семью, друзей, плодотворную работу, хороший отдых, вкусную еду.

Моя главная ценность — любить людей. Причем всех людей: и хороших, и плохих, и нейтральных. И это не про эмоции, которые краткосрочны. Это про выбор относиться к другим людям с любовью в любой день и в любом состоянии. Когда вы дорожите другими, вы относитесь ко всем как к равным, служите им, а не ставите себя выше, в позицию отдающего.

Для меня служение — это также форма лидерства. Я не тот руководитель, который указывает, продавливает, заставляет. Я считаю, что моя команда — это люди, которые были мне доверены. И моя задача — служить им.

Для меня важна справедливость. Многие люди неправильно понимают этот термин. Потому что справедливость — это не всегда про наказание. Это также форма благотворительности, когда мы помогаем другим людям доступным нам способом.





Однажды я услышал фразу, которая стала мне близка: «Если много работать, чтобы послужить себе, то, возможно, вы найдете успех. Но вы не найдете внутреннего наполнения, пока не поработаете ради счастья другого человека». Я думаю, что мы так устроены — настоящее счастье приходит тогда, когда ты влияешь на других. И влияешь положительно.

В дизайне человека заложено стремление создавать. Мы занимаемся этим всегда и везде. Каждое наше творение уникально. И я чувствую себя по-настоящему счастливым, когда то, что я создаю, служит людям, помогает им.

О жизненных принципах

99% нашей жизни зависит от того, как мы на нее смотрим. Я могу сравнить отношение к жизни с игрой. Есть игры, которые имеют конец и цель в такой игре —победить. Есть игры, у которых нет конца, а правила постоянно меняются. В таких играх, цель — не победа, а продолжение игры, развитие.

В жизни точно так же. Мой жизненный принцип — смотреть на все процессы, как на бесконечную игру. При таком подходе, твоя цель — остаться в игре как можно дольше. Если у меня есть семья, то сохранить ее. Если я создал команду, то постараться продлить сотрудничество с ее членами на долгие годы. Тогда вы на все смотрите на перспективу, вкладываете силы во все отрасли жизни, которые для вас важны.

Мой жизненный принцип — смотреть на все процессы, как на бесконечную игру

Я считаю, что трудности, с которыми мы сталкиваемся, всегда будут случаться с нами. Поэтому лучше научиться справляться с ними. Мне не чужды сложности. Я прошел много негатива и проблем, но научился смотреть на них долгосрочно. Понял, что сегодня проблема есть, а завтра она уже не имеет такого веса. Сегодня ты успешен, а завтра станешь банкротом. Все это часть игры. Главное — не сдаваться и продолжать играть.

О людях в жизни

Несколько лет назад у меня был большой взлет в карьере. Я был генеральным директором, хорошо зарабатывал, обо мне писали в разных медиа. И я выбирал для общения тех людей, у которых тоже были исключительные таланты и достижения. Но через какое-то время я потерял абсолютно все. За этим последовал год тяжелых решений и переосмысления жизни. Мое отношение к людям тоже полностью поменялось. Сейчас для меня главное, чтобы у человека были хорошие намерения, и ему можно было доверять. Все остальное —приходящее и уходящее.

Самые близкие и верные люди, которые будут с тобой всю жизнь — это те, кто знает про тебя все хорошее и все плохое, но все равно выбирают тебя, будут любить и поддерживать.

В первую очередь, такие люди для меня — это семья. Мама и сестренка всегда поддерживали меня, несмотря ни на что. Во-вторых, это мои друзья. У меня сейчас есть два ментора. Один из них никогда не жалуется на обстоятельства, но влияет на других людей, помогает им и меняет их жизни. А второй научил меня концепции бесконечной игры.

О деятельности

Я основатель и CEO стартапа Consilienz.

Наша система помогает собирать информацию о сущности из открытых источников. Сущностью может быть как человек, так и компания, конкретный самолет или автомобиль. Мы не используем никаких идентификаторов, так как такими данными преступники могут легко манипулировать. Наш софт существенно помогает при выявлении скрытых угроз и в расследованиях.





В феврале 2020 года Каймановы Острова попали в черный список ЕС. Наш партнер IBM пытался выиграть сделку по этому кейсу, чтобы получить доступ к данным. И когда они пригласили наш стартап к совместной работе, мы помогли им решить эту проблему. Так получилось, что мы поработали со специальными службами стран Запада, с помощью нашего софта помогали расследовать реальные террористические организации и картельные группировки. В результате, благодаря сарафанному радио, о нашем продукте узнали за пределами этого сотрудничества.

Далее случилась антикризисная программа в США, когда правительство выделило на поддержание экономики страны 2,2 триллиона долларов, а затем еще 3 триллиона. Это самая большая сумма в истории человечества, которую за раз вливали в экономику. И это создало условия для расцвета преступных группировок и угрозу для национальной безопасности. Шанс на то, что именно мы станем технологической системой, которая будет заниматься выявлением преступлений в рамках этого случая, был критически мал, так как в тендере участвовали крупнейшие бренды мира. Но в результате, стартап без имени выиграл самую большую сделку за последние 50 лет. Думаю, нам помогло то, что мы были самые быстрые и эффективные. И сейчас мы выявляем преступления мирового уровня.

Дело моей жизни — приносить пользу людям

Также я вошел в состав совета директоров казахстанского стартапа Sezual, который создал аппарат для незрячих или слабовидящих людей, позволяющий видеть мир при помощи эхолокации. Мы будем продвигать его и на американском рынке, потому что подобный продукт может помочь миллионам людей.

Дело моей жизни — приносить пользу людям, позитивно влиять на их жизни.