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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

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Мария Агапова о том, как стала бойцом MMA и первой казахстанкой в UFC
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Мария Агапова

24 года, США, мастер смешанных единоборств, действующий боец UFC, @mma.mashka


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Сегодня в 11:45

Мария Агапова о том, как стала бойцом MMA и первой казахстанкой в UFC

Мария Агапова

О себе

Я добрый человек, который прошел через множество трудностей. Но все эти ситуации только закалили меня, сделали сильнее.

Люблю своих друзей, океан, кофе. Еще мне нравится читать и рисовать.

Моя главная ценность — люди, которые меня окружают


Моя главная ценность — люди, которые меня окружают. Это мои друзья и семья.

Еще одна важная часть моей жизни — это работа. Она делает меня счастливее.

О жизненных принципах

Основной принцип — жить по совести. Я придерживаюсь этого правила и в жизни, и в работе.

UFC

Стараюсь не причинять никому зла намеренно, не совершать плохих поступков. Всегда отвечаю за собственные слова и действия.

Если у меня возникает конфликт с кем-то, предпочитаю не мстить, а прощать людей.

Раньше при виде трудностей я сразу впадала в панику. Но научилась их спокойно воспринимать. Просто принимаю их и решаю по мере возможностей. Главное, не накручивать себя и понимать, что каждая проблема имеет решение.

О людях в жизни

Самые важные люди в моей жизни — сестра и мама. Также у меня есть друзья. Это еще одна важная часть моего окружения.

На протяжении всей жизни меня сопровождают взлеты и падения


На протяжении всей моей жизни меня сопровождают взлеты и падения. И когда случаются сложные ситуации, я всегда вижу, кто меня поддерживает, как ведут себя мои друзья. Часто благодаря этому я очищаю свое окружение от неискренних людей. А когда снова наступает светлая полоса, благодарю всех тех, кто был рядом, кто помогал. Еще больше ценю своих близких. И когда «взлетаю», тяну за собой всех друзей.

Если говорить о людях, на которых я ровняюсь, то могу отметить Алексея Олейника. Это крутой спортсмен, который меня вдохновляет.

MMA

О деятельности

Я занимаюсь MMA, дерусь в клетке. Перед каждым боем прохожу подготовительные лагеря. Но в перерывах между ними, когда у меня есть свободное время, люблю рисовать картины, переводить книги с английского языка, читать. Еще я пишу собственную биографию. Но она будет опубликована только после завершения моей MMA-карьеры.

В детстве я столкнулась с насилием. Меня обижали в школе, дома. Поэтому однажды я решила, что нужно уметь защищаться. В шесть лет первый раз попросила маму отвести меня на секцию по карате, но мне там не понравилось. В девять лет я нашла секцию по кикбоксингу и стала заниматься спортом.

Спорт

Чуть позже, в 11 лет, я пришла на занятия боксом. И уже спустя три года выиграла Чемпионат Казахстана, попала в Национальную сборную по боксу и стала получать зарплату. Состояла в ней до 19 лет. Но мне не дали возможность попасть на Чемпионат мира, на Олимпийские игры. У меня были сложности в общении с тренером. Поэтому я приняла решение уйти в смешанные единоборства. Так началась моя карьера в MMA.

Моя карьера в MMA — это и есть дело моей жизни на данный момент. Я посвятила этому практически всю жизнь. Сколько я себя помню, всегда занималась спортом. И уже не представляю себя без MMA и боев.

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#нашивмире #спорт #mma #ufc #марияагапова
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