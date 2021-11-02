«Дело моей жизни — это культура во всем многообразии», — директор Театра на Бронной о своем карьерном пути





О себе

Я чокнутый культуролог. Когда-то считала, что я феникс. Постоянно взлетала и сгорала, как Икар. Прожила много жизней, каждую начиная с чистого листа, поэтому все время чувствую себя юной. Но решила, что фениксом быть невыгодно. Выбрала длительное и стабильное чувство осознанности и радости.

Я стратег и визионер. Выстраиваю планы на несколько лет вперед. Не люблю детали, люблю широкие мазки. Мне присуще стратегическое видение, которое может улучшить жизнь других людей.

Когда я чем-то загораюсь, меня не остановить. Друзья говорят, что я «батарейка», «атомный реактор». Тем не менее, стараюсь держать баланс. Если чувствую, что начинаю сгорать, стараюсь больше общаться с семьей, друзьями, природой.

Я не люблю детали, люблю широкие мазки

Люблю обнимать сына, слушать классическую музыку и кататься на вейк-серфе. Мне нравятся приятные бытовые вещи: уют, тишина, и, как ни странно, одиночество. Это состояние помогает что-то переосмыслить, масштабировать внутри себя и выйти с этим в мир.

Меня вдохновляют увлеченные люди. Если человек талантлив, у меня есть шанс научиться у него чему-то новому. Еще люблю людей, которые понимают, что они пришли в этот мир не только за потреблением, но и за созиданием.

Люблю воду — это моя энергия. Бассейн, озеро, река, море — не имеет значения. Важно ощущение глубины и тишины в воде.

А еще я люблю страх. Он открывает второе дыхание и позволяет увидеть что-то за гранью привычных скреп. Поэтому как только меня что-то начинает пугать, я испытываю мандраж и желание пройти новые шаги с этим страхом. Это ощущение заставляет меня двигаться вперед и в профессиональной, и в личной жизни.

Для меня важна семья. В течение жизни я жила в разных городах и могу сказать, что люди приходят и уходят. Но семья — это константа.

Я счастливый человек. Счастливей меня может сделать пример преданности своему делу и следования своей линии жизни, улыбка моего сына и разговор по душам с близким человеком. А еще танцы.

О жизненных принципах

Для меня важна возможность выбора и принятия решений. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Но мы всегда можем изменить, например, свое плохое настроение. Можно сделать выбор и постоянно находиться в потоке негативных новостей. А можно сделать другой выбор и пообещать самому себе каждый день чувствовать себя уверенно и хорошо.

Осмысленный человек не занимает позицию жертвы. Он понимает, что никто не может решить за него, как он будет жить. Берет ответственность за свою жизнь в собственные руки и видит ежеминутную свободу выбора. Выбирает людей, которые его окружают, выбирает, какие новости читать, какой образ жизни вести. И это множество ежедневных решений приводит его к той реальности, в которой он хочет оказаться. Это вопрос жесткого системного контроля за собственной жизнью.





Когда возникают сложные вопросы, я стараюсь не паниковать. Сохранять разум свободным и холодным, а сердце — горячим. Главный вопрос, который я задаю себе в самых критических ситуациях: «Кто-то умер?». Если нет, значит, у меня еще есть шанс все изменить: с любой точки, в любом месте и с другими людьми.

О людях в жизни

Мне повезло. Я родилась в семье скромных учителей в маленьком сибирском городке. И даже не могла представить, с кем мне предстоит познакомиться и встретиться в жизни.

Я прихожу в любой концертный зал или театр и встречаю множество знакомых. Выдающийся мировой бас Ильдар Абдразаков поздравляет меня с успехами, а писатель Саша Цыпкин интересуется впечатлениями от спектаклей Константина Богомолова, с которым я считаю радостью и вызовом работать вместе.

Уникальный скрипач Джошуа Белл приглашает в чудный ресторанчик в Вене после концерта в венской филармонии. А супруга Дмитрия Хворостовского — Флоранс — отправляет смайлы в Instagram, вспоминая сибирскую кухню.





Главные люди в моей жизни — это семья.

Простые труженики, бабушка с дедушкой — швея и комбайнер. Родители — учителя. Папа был еще и тренером по пауэрлифтингу. Несколько лет подряд я провожу турнир его памяти в родном городе и знакомлю сына с дедом, которого он не видел. Это важно для меня.

Мама много лет руководит Минусинским колледжем культуры, поэтому шансов остаться без вакцинации культурой у меня не было. Она восхитительная женщина, кандидат исторических наук. Еще у меня есть две сестры и брат.

Я не допускаю в окружение ленивых и токсичных людей, которые не готовы ломать стереотипы. В нашей компании всегда весело и душевно. Мне важно, чтобы люди уважали разные мнения и не были прокурорами по всем вопросам.

О деятельности

К 11 годам у меня было четкое понимание, что я хочу работать в сфере культуры. Думала о хореографическом отделении, но выбрала новую специальность — «Менеджмент в сфере культуры» в Санкт-Петербурге. У нас был экспериментальный курс с преподавателями, которые водили студентов по всем мероприятиям, рассказывали о том, как выстраивать бренды музеев, театров и библиотек, а также в целом о маркетинге в культуре. И все это в 1997 году.

После учебы я какое-то время преподавала, поступила в аспирантуру и не планировала возвращаться в Сибирь. В тот период времени у меня случилось несколько трагических событий подряд. И в 24 года я бросила все и вернулась домой на некоторое время. Чтобы не оставлять семью, переехала в Красноярск, занималась там маркетингом и создала компанию. Через несколько лет, во время кризиса, мне пришлось закрыть бизнес и перейти на государственную службу.





Я стала главным специалистом отдела массовых акций в Министерстве культуры регионального правительства. Работа была насыщенной, интересной. После декрета меня пригласили на позицию директора Музея геологии Центральной Сибири, дали полную свободу действий, и я вместе с командой реанимировала это учреждение. Провела полный ребрендинг, придумала новое название — GEOS, сделала классный логотип. Мы начали участвовать в крупных выставках, сотрудничали с крупными компаниями и Посольствами.

Благодаря этому меня заметил новый губернатор Виктор Александрович Толоконский и предложил стать Министром культуры Красноярского края. В 34 года я стала самым молодым министром в истории региона. Работа была масштабной и насыщенной. То, что мы сделали тогда, до сих пор развивается, прорастает. А молодые специалисты, которых я отбирала, по-прежнему успешно работают.

Когда я ушла в отставку, переехала в Москву. В первое время мне было сложно найти подходящую работу после позиции министра. Поэтому я пробовала запускать свои проекты. А потом мне предложило сотрудничество Министерство Обороны РФ. Я отвечала за запуск Музейного комплекса «Дорога памяти».

Дело моей жизни — это культура во всем ее многообразии

После запуска музея Константин Богомолов предложил мне стать директором Театра на Бронной. Раньше я не думала, что когда-нибудь буду работать в театре, но решила, что это интересная новая возможность для меня. Константин — творец с большой буквы, и он искал человека, который забрал бы у него груз ответственности за менеджмент и стратегическое развитие театра.

Я впервые работаю в тандеме, и мне это нравится. Константин — глубокий, тонкий, умный и масштабный человек. Он дает мне полный карт-бланш и свободу в принятии решений. Доверяет мне и моему видению. При этом мы не нарушаем границ друг друга.

Это один из самых счастливых периодов моей профессиональной жизни. Недавно у нас были большие гастроли в Сибири. На прошлой неделе мы приехали в Казахстан, выступали на сцене театра Astana Ballet. В нашем театре идут реставрационные работы, постановки новых спектаклей, много планов и крутая молодая команда. Все это вдохновляет и заряжает.

Дело моей жизни — это культура во всем ее многообразии. Теперь я не ставлю для себя никаких границ. Главное, чтобы то, что я делаю, было связано с талантливыми и выдающимися людьми, которые создают нечто новое и беспрецедентное.