Актилек Тунгатаров о своей главной мотивации, принципах и о том, почему считает себя счастливым человеком

О себе





Я надежный и искренний друг для своей супруги, детей, близких и приятелей. И возможность быть таковым делает меня счастливым человеком.

Если говорить о моих сильных сторонах, это решительность, открытость, способность расположить к себе людей и умение прислушиваться к мнению окружающих.

Я всегда ищу баланс между семьей, работой и досугом. Это состояние равновесия помогает мне не зацикливаться на чем-то одном и разнообразно проводить время. Поиск лучшего — приятных моментов с семьей, новых достижений вместе с командой, веселых мероприятий с друзьями и многое другое — помогает мне двигаться вперед.

Мои ценности — это семья и близкие, искренность, в первую очередь, перед самим собой, духовное развитие и моральное состояние. Также для меня важно быть полезным, вносить вклад в развитие общества.





Я стараюсь больше внимания уделять семье и воспитывать детей честными и порядочными людьми. Стараюсь продвигать честность, справедливость и гуманность в кругу своих близких людей.

Всегда ищу баланс между семьей, работой и досугом



Меня делают счастливее люди вокруг меня. У меня лучшая супруга, сын и трое дочек. Как только прихожу домой, при одном: «Привет, аташка!» моих детей, вся усталость и негативная энергия рассеиваются. Постоянная поддержка близких, друзей и коллег дают мне понять, что я счастливый человек.

Быть счастливым — это не пункт, к которому надо стремиться, а осознание самого факта и решение каждого из нас. Не надо ждать реализации поставленной задачи или достижения цели, чтобы стать счастливым. Необходимо научиться радоваться любому приятному моменту. Нужно проживать сегодняшний, завтрашний и следующие дни с удовольствием и пользой, и тогда вся жизнь будет счастливой.

О жизненных принципах

Принципы человека основываются на его жизненных ценностях. Для меня это бережное и справедливое отношение к окружающим, особенно к близким, взаимоуважение и доверие, понимание и поддержка.





К сложностям отношусь легко и терпеливо. Я верю, что каждому человеку предначертано то испытание, которое он в силах выдержать и преодолеть. Мне помогает справляться с трудностями уверенность, что все в этом мире временное и проходящее. А также я верю, что лучшее впереди. Нам всего лишь необходимо сделать то, что от нас требуется.

О людях в жизни

На мое становление, в первую очередь, повлияли родители, которые всегда поддерживали меня и вселяли уверенность, мои братья и сестры, а также друзья. Безусловно, повлияли школьные преподаватели, а также руководство тех вузов, где я получил образование.





Сейчас меня окружают люди, которые любят и понимают меня. Раньше у меня было очень большое окружение. С возрастом человек становится избирательным, и сейчас со мной те люди, которые разделяют те же ценности, что и я.

О деятельности

Все началось с создания семьи и получения степени магистра в Международном университете Японии. Я изучал макроэкономику, экономику развивающихся стран, международное развитие, вопросы бедности и неравенства доходов. Женившись, я осознал ответственность перед обществом, как глава одной его ячейки и начал пересматривать мои жизненные ценности. Знания, которые я получил на магистратуре, заставили меня задуматься о социально-экономических проблемах Кыргызстана и глобальных вызовах. Мысли материализуются. О чем больше думаешь, тем и занимаешься.





Сегодня я исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике. Ранее был одним из топ-менеджеров в крупнейшей в стране золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани», возглавлял «Международный деловой совет» — самую влиятельную бизнес-ассоциацию страны, внедрял на рынок Кыргызстана новый продукт в «Газпром нефть Азия» и многое другое. На всех этих должностях я тесно сотрудничал с частным сектором, государственными органами, международными партнерами по развитию и населением.

Большую часть времени я работаю с людьми и в командах, часто в качестве лидера. Последние 10 лет руковожу организациями, проектами и командами, целью которых является развитие экономики и улучшение уровня жизни населения. Я уверен, что каждый человек способен внести вклад в развитие своего общества. Главное — это желание и воля.

Дело моей жизни — вместе с супругой воспитать добрых, честных и отзывчивых детей.