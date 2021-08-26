Артист балета Азамат Асангул о любви к искусству и работе в России, Южной Корее и США

Источник фотографии: Peter Mellekas

О себе

Я артист балета. Когда мне было 10 лет, родители отдали меня в балетную школу. На тот момент я даже не знал, что это такое. Но все сложилось само собой. Спустя время, в 16-17 лет я понял, что балет — это то дело, которым я хочу заниматься.

Я счастливый человек. Меня делает счастливым здоровье мое и моих близких, возможность заниматься любимым делом, радоваться за успехи других людей.

Я позитивный. Всегда стараюсь мыслить оптимистично. Это большая работа над собой, но оно того стоит. Я верю, что сила мышления велика, и она может как помогать в жизни, так и наоборот, мешать твоему росту.

Мне нравится путешествовать, изучать новые языки, общаться с людьми и заводить друзей, смотреть фильмы и читать книги, заниматься спортом, просто гулять по улице. Меня увлекают social media, думаю, это полезные инструменты в современном мире.

Источник фотографии: Emma Marguiles



Я люблю искусство. Эта любовь пришла не сразу, со временем, с осознанием. Думаю, искусство делает мир светлее, лучше. Без него жизнь была бы пустой и скучной. Меня вдохновляет, когда люди создают что-то новое из ничего. Это всегда красиво. Поэтому я стараюсь отдавать всего себя творчеству, делиться своим внутренним миром со зрителями.

О жизненных принципах

Для меня важна дисциплина. Когда ты, несмотря ни на что, каждый день выбираешь тренировки и развитие. Это то, что всегда помогает мне и в жизни, и в работе.

Для меня важна дисциплина

Второй важный принцип: идти к своим целям и не сдаваться. Для меня важно понимать, какие задачи сейчас стоят передо мной. Что делает меня счастливым. Что мною движет.

При этом, я стараюсь следить за здоровьем. Соблюдать баланс. Балет — это как профессиональный спорт. Ты ни от чего не застрахован, в том числе от травм. Важно быть внимательным к себе.

В жизни нам всегда встречаются трудности и страхи. Главное продолжать думать позитивно. Не быть к себе слишком жестким.

О людях в жизни

Родители сыграли важную роль в моей жизни. Именно они связали меня с будущей профессией. Они всегда давали мне свободу. Позволяли принимать собственные решения. Поддержали меня, когда я поехал учиться в Санкт-Петербург, когда принял решение работать в Южной Корее, а потом в США.

Источник фотографии: Dylan Giles



Мне повезло с окружением. У меня много друзей, которые вдохновляют. Это люди самых разных профессий: врачи, графические дизайнеры, предприниматели. Но всех нас объединяют общие ценности и любовь к искусству.

О деятельности

Когда я окончил хореографическое училище в Кыргызстане, поехал в Санкт-Петербург и поступил в Академию Русского балета. После окончания, два года работал в театре Moscow City Ballet. Некоторое время трудился в Южной Корее. Затем вернулся и вместе с Russian National Ballet поехал на полугодовые гастроли в Великобританию и Америке. Во время этой поездки, мой друг из США предложил остаться после гастролей в Штатах, так я и сделал.

Дело моей жизни — дарить красоту, надежду и веру через искусство

На данный момент я работаю в США, в Festival Ballet Providence в Род-Айленде. Выступаю здесь уже пятый сезон. Мне нравится, что наш репертуар разнообразный. Мы даем много спектаклей. Танцуем и классический, и современный балет. Работаем с хореографами со всего мира.

Источник фотографии: Brian Bergeron



В каждую постановку я стараюсь привносить свое видение. Танцую так, как чувствую. Думаю, вся красота искусства в том, что каждый видит в нем что-то свое.

Дело моей жизни — дарить красоту, надежду и веру через искусство.