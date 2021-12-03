Амина Мирсакиева о том, как быть физиком-теоретиком и заниматься популяризацией науки





О себе

Я ученый. Люблю читать и изучать то, чего люди еще не знают.

Я искренний и неравнодушный человек. Для меня важно, чтобы мир развивался вперед. Искренне считаю, что те, кому больше дано, могут и должны менять мир. Только мы сами знаем, есть ли у нас силы и возможности что-то давать другим. Речь идет не о деньгах, хотя благотворительность — тоже часть этой концепции. Я говорю о времени и знаниях.

Для меня важно, чтобы мир развивался вперед

Например, у меня есть знания в науке. Мне интересно изучать новые исследования и разбираться в превратностях статистики. Поэтому в свое свободное время я с радостью делаю фактчеки, чтобы мир становился чуточку умнее и менее тревожным.

Счастье — это состояние души. Оно полностью зависит от нас. Поэтому я сама делаю себя счастливой — разрешаю это себе каждый день.

О жизненных принципах

Главные принципы в жизни и в работе — открытость и честность. Наука — это нечто на грани нашего понимания мира. Поэтому вероятность ошибок высока. Только полная честность с коллегами помогает избегать конфликтов и ложных выводов.





Мне близко выражение: «Дорогу осилит идущий». Чтобы преодолеть трудности, я просто начинаю двигаться в сторону их решения. Один шаг сегодня, второй — завтра. Иногда бывают откаты, но если разбить огромный вопрос на маленькие, то любые сложности превратятся в посильные задачи.

О людях в жизни

В моей жизни немного близких людей.

Самые важные — родители. Я выросла в полной семье и у меня теплые отношения с ними. Моя мама — пенсионерка, папа — грузчик. У родителей есть высшее образование, но никто никогда не работал в науке. Тем не менее, они создали для меня все условия, чтобы я училась и развивалась в том, что мне интересно. И за это я им благодарна. Сейчас они живут в Алматы, к сожалению, я не вижу их так часто, как хотелось бы.

Во всех отношениях мне кажется важным уважение, искренность и личные границы

В моей жизни есть парень и друзья. С годами друзей стало мало, но зато каждый из них на вес золота.

Во всех отношениях мне кажется важным уважение, искренность и личные границы. К счастью, к 32 годам я научилась любить и дружить так, чтобы не растворяться в отношениях и не забывать себя.

О деятельности

Заниматься научной деятельностью я начала в университете. Уже на втором курсе попросилась в лабораторию по синтезу полимеров и участвовала в проектах от NASA. Мы синтезировали полимер, который сам заживал при облучении УФ-лучами. Это значит, что если нашим полимером покрыть ракету, то в космосе, где много УФ-лучей, поверхность бы сама затягивалась после царапин от различного космического мусора.





Сегодня моя деятельность делится на две части.

Во-первых, я действующий ученый в R&D в индустрии оптики. Это значит, что я работаю на большую компанию и разрабатываю науку для оптических систем. Участвую в создании оптики для печати всех чипов в мире. Эта работа— мой основной источник дохода. И именно здесь я могу развиваться как профессионал.

Когда ты становишься ученым, никто не говорит, что ты не сможешь выбирать, где жить. Конечно, есть прекрасные научные деятели, которым удалось построить карьеру в Казахстане. Более того, есть такие направления науки, как, например, экология Алматы, которую можно изучать только там. Но для физика-теоретика выбор довольно скуден. Это нужно понимать, чтобы потом не жалеть о сделанном выборе.

Вторая часть моей деятельности — популяризация науки. Это мое хобби, полупрофессиональная деятельность. В своем блоге в Instagram, на своем YouTube-канале и в подкасте «Белка и стрелка» я рассказываю о достижениях современной науки, делаю обзоры и фактчеки.

Иногда меня приглашают читать лекции. Как минимум раз в месяц я даю бесплатную лекцию для разных учреждений: университеты, школы, образовательные центры. Часто даю интервью и поясняю какие-то непонятные обществу моменты.

Эта работа почти не приносит дохода, но делает мир вокруг меня чуть лучше.

Я не сразу поняла, как и в каком формате могу вещать о науке. Но в результате нашла удобный способ. Сейчас я рассказываю о науке, используя личный бренд ученого и научного популяризатора. Иногда сотрудничаю с другими учеными, но мне удобнее быть одиночкой. Самостоятельно составлять планы и материал, коллаборироваться с другими одиночками в разных темах.

Я знала, что я хочу быть ученым еще в школе. Можно сказать, что мне повезло. Я сразу выбрала свой путь, и он мне подошел. Такое случается редко. Намного чаще люди пробуют разное и только потом могут выбрать дело жизни. Я же была влюблена в науку сразу, а первый же объект моих исследований стал любовью на всю жизнь.