Аман Тентиев о знаковых людях, принципах и истории развития группы компаний Namba

О себе

Я счастливый человек. Потому что по воле судьбы в своей жизни я получил шанс созидать. Что может быть лучше, чем видеть, как твои проекты приносят плоды, становятся успешными и дарят комфорт людям.





В первую очередь, мне помогает во всем сила духа. Второе — это трудолюбие, то, что родители привили мне с детства. Чтобы достигать успеха, тех целей и задач, которые ты перед собой ставишь, мало желать и мечтать, нужно много работать и верить в себя. Эти три фактора делают меня тем, кто я есть.

Мое жизненное кредо — идти вперед и покорять новые вершины, несмотря на все трудности. Чем больше у тебя получается, тем сильнее ты понимаешь, что можешь еще больше.

Чтобы достигать успеха, тех целей и задач, которые ты перед собой ставишь, мало желать и мечтать, нужно много работать и верить в себя



Главные ценности — это семья: родители, супруга, дети. Это мой тыл, опора, то, что дает в жизни гармонию.





Счастье — это возможность заниматься любимым делом, когда ты просыпаешься и едешь туда, куда тебе хочется, и знаешь, что каждый день тебя ждут новые челленджи. Когда у тебя есть понимание и уверенность. Когда люди, которые работают с тобой, верят в тебя и видят плоды своего труда, а твои дети и родители восхищаются и гордятся тобой.

О жизненных принципах

Важно быть честным, и, прежде всего, перед самим собой.

Никогда не сдаваться, какие бы препятствия ни возникали. Сложности я называю не проблемами, а вопросами. Проблема — это ситуация, когда ты летишь с высокой скалы и у тебя нет парашюта. А все остальное — вопросы, у которых всегда есть решение.

Когда мне было 18 лет, я задался вопросом — о каком качестве и умении я бы попросил Всевышнего, если бы у меня была такая возможность. Вокруг было много интересных и успешных людей, качества которых я хотел бы иметь. Поэтому я осознал важность умения постоянно учиться. Со временем мне удалось выработать это в себе. Я поставил перед собой задачу каждый год изучать новый язык. Кыргызским, казахским, русским и английским владею на хорошем уровне, поэтому следующим языком я выбрал турецкий, он позволит охватить большую часть нашего региона.

Всему и всегда можно научиться — это еще один из моих принципов.

О людях в жизни

Знаковые фигуры в моей жизни — это, в первую очередь, мама и отчим. Мама всю жизнь работала в Академии наук, она биолог, большой трудоголик. В семье я старший ребенок, поэтому выполнял все обязанности старшего, включая уборку, глажку, стирку и другую работу по дому. Никогда не относился к этому как к труду, а как к обыденным вещам, части жизни. Даже занимаясь домашними делами, я всегда получал удовольствие — мы пели, общались, делали все очень легко и на позитиве.





Отец — выпускник МГУ, профессор, повлиял на правильное формирование моих жизненных принципов. Он всегда говорил, что нужно много учиться, много двигаться, что деньги и другие активы — не главное. Постоянное общение с ним и его друзьями-преподавателями повлияло на меня. Я рано стал увлекаться политикой, экономикой, устройством экономических структур в стране и в мире. В дальнейшем это помогло мне определиться с направлением, которым я хочу заниматься.

Мне повезло, я пожил в двух мирах — мои школьные годы выпали на советское время, а во взрослую жизнь я вошел уже в независимой стране со свободной экономикой. Это был период перемен, который кого-то сломал, а кого-то сделал сильнее. Один из таких сильных людей — Алексей Иванович Белинченко. Он направил меня в сторону аудита, построения и развития в стране сферы финансового учета.





Важный человек в моей жизни — супруга. Ее позитивное отношение ко всему, энергичность и жизнерадостность вдохновляют меня.

Мое окружение — это всегда люди, которые умнее и сильнее, чем я. У меня часто спрашивают: «А не боишься ли ты брать в свою команду таких продвинутых и сильных людей?». Я не боюсь, потому что верю — какова твоя команда, такова и вероятность успеха вашего проекта.

О деятельности

Я управляющий партнер группы компаний Namba. Мы занимались инвестиционным направлением, в котором было IT, сельское хозяйство, девелопмент и строительство. Но сейчас сконцентрировались больше на IT-сфере.

15 лет назад я инвестировал в первую IT-компанию. Начинали с аутсорсинга и в 2006 году, делая прогноз развития грядущего мира, увидели, что будущее за IT-продуктами. У нас была сильная команда, благодаря которой в 2007 году появилась платформа Namba. Мы запустили ее в Кыргызстане и Казахстане. В тот период почта была платной, а передавать файлы было сложно, поэтому мы создали платформу, которая позволила людям быстро обмениваться данными. Там были социальные сети — люди публиковали фото и знакомились, смотрели фильмы, находясь в разных точках мира делились информацией.





Мы прогнозировали все большее проникновение интернета в жизнь и в 2010-2011 году создали первое диджитал-агентство. Следующим проектом стал купонатор BeSmart — сервис коллективных покупок. Мы запустили его в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Грузии.

Мы исходили из того, в чем была необходимость, смотрели, как развивается мир, и, адаптируя под местный рынок, создавали такие же решения. Запустили Namba Taxi и стали лидерами в этой сфере в Кыргызстане. Еще в 2013 году разработали собственное приложение, потому что увидели, что происходит в Силиконовой долине, где создавались GetTaxi и Uber. А через год запустили сервис доставки еды Namba Food.





На сегодняшний день мы консолидируем все наши продукты. В 2015 году я посетил Китай и увидел, что представляет собой WeChat. С помощью этого приложения местные оплачивали с телефона все услуги, вызывали такси, заказывали продукты. Я был в восторге от этой идеи. По возвращении в страну в 2016 году сконцентрировался на создании проекта Namba One, который объединял бы все наши продукты. Мы запустили его в 2017 году, но потом приостановили, потому что для полноценной работы нам не хватало платежной платформы. Банки не смогли дать нам нужное решение. Поэтому мы концептуально изменили продукт и создали свою полноценную платежную платформу, в которой есть не только платежное решение, но и кошелек с программой лояльности, кешбэком и возможностью вывода денег.

Сегодня на нашей платформе Namba One люди могут оплатить услуги, заказать такси, еду из кафе, товары из супермаркета Namba Market, которые доставят в течение 15 минут, услугу по вызову электрика, сантехника, домработницы. Мы работаем над дальнейшим развитием и хотим ввести маркетплейс, где человек сможет приобрести товары в рассрочку. В Кыргызстане перевести деньги — большая проблема. У нас прошло успешное общение с Visa, MasterCard, UnionPay, и мы идем на ассоциированное членство. Хотим, чтобы человек мог открыть наше приложение и легко перевести деньги.





Часть сервисов уже работает, другую часть полноценно выведем на рынок до конца 2021 года. Сейчас регистрируем нашу компанию в МФЦА, планируем выходить на международный уровень. В других странах мы не будем сами развивать каждое направление, платформа создана таким образом, что мы имеем возможность подключать существующие сервисы и давать им клиента.

Мне и моей команде Богом дана энергия, знания, и, наверное, это наше предназначение — созидать те продукты, которые меняют жизнь людей к лучшему, делают ее комфортнее, безопаснее и удобнее.