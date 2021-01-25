Наталья Андакулова о том, как стала искусствоведом, открыла галерею и проводит лекции для модного дома Christian Dior

О себе

Я искусствовед и галерист. Родилась в Самарканде. На мой взгляд, это один прекраснейших городов Центральной Азии, богатый историей, культурой и архитектурой.





В детстве я занималась спортом. И одно из важных качеств, которое я вынесла с того периода — умение настойчиво идти к своей цели — упал, поднялся и идешь дальше. Спорт формирует в человеке понимание — все дается, но с трудом. Если ты трудишься, результат обязательно придет.

В любом деле есть взлеты и падения. Поэтому важно всегда остаться оптимистом, работать, идти вперед несмотря на жизненные обстоятельства и каждодневные рутинные дела, которые могут отвлекать.





Меня делают счастливее близкие люди, семья и работа. Причем важно, чтобы все было в гармонии и балансе, чтобы все сферы жизни были равноправны и ничто не перевешивало.

Мы отдаем много времени работе, поэтому важно правильно выбрать свою профессию. В моем случае я отучилась пять лет на физико-математическом факультете и два года в магистратуре, но, когда поняла, что это не мое, понадобилась сила воли, чтобы повернуть совсем в другое русло. Сейчас я счастлива, что приняла такое решение, потому что моя деятельность приносит удовольствие мне и пользу другим людям.

О людях в жизни

Когда я решила сменить сферу деятельности, люди в окружении отнеслись по-разному. Одни поддерживали, другие говорили, что слишком много времени потеряно. Но на самом деле время не было потеряно, потому что знания, полученные на физико-математическом факультете, тоже пригождаются мне в жизни. Простой пример — чтобы вести бизнес, нужно все правильно просчитать. Знания не бывают лишними, они придают больше уверенности в себе, это богатство, которое никто не сумеет отнять.





В своей жизни я встречала много людей, к которым испытываю чувства благодарности за ту помощь, которую они оказывали мне в разных ситуациях. С точки зрения искусства очень помогла искусствовед, академик, доктор наук Нигора Ахмедова —сейчас она куратор в Andakulova Gallery.

Когда я решила сменить сферу деятельности, люди в окружении отнеслись по-разному



Я помню, что первый, кто откликнулся, когда я попросила познакомить меня с художниками, был Бобур Исмаилов. Несмотря на свою занятость, он выполнил мою просьбу, и благодаря этому я смогла развиваться дальше в своей профессии.





Каждый из тех, с кем я работаю и сотрудничаю, по-своему оказывает влияние. Особенность моей сферы деятельности в том, что меня окружает много людей, причем все абсолютно разные с точки зрения профессии и личностных качеств. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Поэтому я считаю, что нельзя оценивать и выбирать себе в окружение только людей определенного склада или характера. Сейчас я счастлива, что меня окружают именно эти люди.

О жизненных принципах

Я вывела для себя формулу — желание плюс действие — равно результат. Мало желать, нужно обязательно действовать. В физике есть правило — энергия ниоткуда не возникает и никуда не исчезает. И этот закон применим во всех сферах жизни. Если есть желание чего-то добиться, нужно приложить к этому определенное усилие.





По своей натуре я оптимист. Например, во время пандемии некоторые люди сложили руки и впали в депрессию, потому что их бизнес закрыли. Я смотрела на ситуацию с другой стороны — искала выходы из положения, перестраивала работу в онлайн-формат и в целом восприняла этот период как время, когда нужно отдохнуть, побыть дома, заняться спортом.

О деятельности

В 2012 году я открыла галерею в Дубае. Фокус галереи — это Центральная Азия: Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Наша задача — популяризация и продвижение искусства Средней Азии на Ближнем Востоке и во всем мире.

Галерея функционирует уже восемь с половиной лет. Первые три года после открытия было очень сложно. Но когда я поняла, что мы можем работать не только как выставочное пространство, стало легче.





Сейчас у галереи есть несколько направлений деятельности. Первое — организация и проведение выставок, продажа картин. Второе — создание принтов на холстах, работа с застройщиками, отелями в области дизайна интерьера. Третье — образовательное направление. Это лекции об истории искусств, которые я провожу ежемесячно. Я вижу интерес со стороны людей, которые живут в ОАЭ и не только. Недавно я проводила лекцию для модного дома Christian Dior.

У нас достаточно высокая выставочная активность. До пандемии мы участвовали в международных ярмарках: Contemporary Istanbul, London Art и World Art Dubai. Совместно с известным публикационным домом «Скира» издали монографию о Баходыре Рауалове. Это первая книга о художнике из Центральной Азии. Она вышла на английском языке и доступна практически по всему миру.





Моя работа — это и есть дело моей жизни. У нас богатый культурным наследием регион и замечательные художники. Но ввиду различных исторических событий, таких как «железный занавес», их мало знают за рубежом. Также на этом сказалось незнание языка и сложности с PR и маркетингом, особенно для старшего поколения. Уже много лет работая в сфере искусства, я вижу реакцию людей со всего мира, они часто говорят о высоком уровне наших художников и называют их «шкатулка с сокровищами». Я хочу, чтобы эта шкатулка была открыта для всего мира, чтобы люди знали о наших художниках, о нашей богатой культуре и истории.