Джамиля Серкебаева о том, как выросла в династии просветителей и какими принципами руководствуется в жизни





О себе

Прежде всего, я человек. Стараюсь быть доброй, отзывчивой, искренней. Считаю, что именно эти качества всегда должны быть актуальны. Это мой принцип. Важно быть личностью со стержнем и передавать это будущему поколению.

Я люблю свою землю, город, любимые улочки, где прошло мое детство и юность. Люблю родителей, семью, сына. Особые моменты жизни, которые делают тебя тем, кто ты есть. Например, то, что вложено в тебя бабушками, дедушками, ажешками, аташками. Это то, что всегда со мной и то, что мне дорого.

Также я люблю ходить в горы, встречаться с друзьями, смеяться, создавать какие-то добрые вещи, шутить, иногда даже с сарказмом.

Большая ценность — это наша особенная, неподражаемая культура, в которую входят и восточные, и европейские традиции. В синтезе это индивидуально и красиво. Я горжусь тем, какие мы неподражаемые, единственные в своем роде, живущие в Казахстане. Наш народ — гостеприимный, добрый, отзывчивый. Я хочу, чтобы мы еще активнее развивали нашу культуру, воспитывали в будущем поколении возвышенность и правильные ценности, через живопись, архитектуру, музыку и другие высокие материи.

Особая ценность для меня — моя профессия

Особая ценность для меня — моя профессия. Благодарна судьбе за этот дар свыше, отношусь к нему трепетно. Иногда кажется, что мир сегодня сжимается в какие-то файлы, цифры. А искусство не подвластно этим изменениям. Оно всегда будет нести радость и счастье людям.

Я ценю традиции нашей земли. Без них мое искусство не отличалось бы от других инструменталистов. Я всегда добавляю национальные краски, в этом и проявляется моя индивидуальность. Народная музыка дала мне особенное понимание исполнения на инструменте. И на этой основе я создаю что-то новое: направления, звучание. Я уважаю творчество композиторов, которые жили многие века назад и создавали прекрасную музыку: Абай, Курмангазы, Даулеткерей, Таттимбет, Дина Нурпеисова. Также мне нравится классическая музыка: Чайковский, Дебюсси, Бетховен, Бах, Гендель. Все это заложило основу для моего творчества. Когда все это смешивается, получается красивая особенная картина.





Меня делают счастливее многие вещи. Я ценю, что рядом со мной родители, и иногда я могу почувствовать себя ребенком, девочкой. Счастлива, что у меня есть сын — это моя гордость, у него еще многое впереди. Мы будем проживать вместе много радостей. Я ценю свою профессию, свой инструмент, свою жизнь. Ценю близких, друзей, которые поддерживают меня в сложные минуты.

О жизненных принципах

Принципы — это некий накопленный жизненный опыт. У каждого человека он свой, но при этом важно соблюдать определенные мировые, вселенские каноны.

Мой главный принцип — быть по возможности честным. Иногда мы можем скрыть что-то из добрых намерений, чтобы не сделать больно близкому человеку.

Также нужно уметь признавать ошибки и просить прощения. Это сложно, но мне это удается.

Еще один принцип — постоянно работать над собой и быть непреклонным. Мы, восточные женщины, терпеливы, умеем сглаживать углы. Но в то же время важно быть сильными, как духовно, так и физически. Не расслабляться, не опускать руки, находить в себе силы, преодолевать сложности.





Я много читаю, общаюсь с более опытными людьми, прислушиваюсь к ним. Но чаще всего мне помогает девиз: «Смеяться сквозь слезы». Это любимое выражение, в нем многое заложено — чтобы не случилось, нужно относиться ко всему легко.

О людях в жизни

Моя семья — династия просветителей. Дедушка писал книги, делал переводы известных произведений с русского языка на казахский. Бабушка была учителем русского языка. Они встречались со многими писателями-просветителями. В нашей семье есть великий певец своей земли, баритон, народный артист СССР Ермек Серкебаев. Он всегда был для меня особенным примером. В детстве в доме звучала музыка разных направлений: классика, опера, камерная музыка, джаз, поп. Приходило много известных людей: Асанали Ашимов, Бибигуль Тулегенова, Шакен Айманов, братья Абдуллины, Тургут Османов. И я обитала в этой особенной атмосфере.

Именно папа отдал меня в специализированную музыкальную школу имени Байсеитова и дал мне любимую профессию. Конечно, он иногда он заставлял меня учиться, иногда убеждал, иногда относился ко мне строго, но я благодарна ему за это.

Моя мама нежная, женственная — дала мне доброту, спокойствие, терпение. Научила быть мамой и хозяйкой в доме, создавать уют, быть гостеприимной.

Все то, что я видела в своем доме, перешло в мою жизнь, и я не могу жить по-другому.





Еще один пример для меня — наш прекрасный дирижер. Он в свой 81 год до сих пор руководит концертным оркестром акима города Алматы, и я горжусь им.

Я формирую окружение благодаря своим взглядам и ценностям. Еще у меня много друзей из музыкальной сферы. Это композиторы, исполнители, музыканты, с которыми я работаю.

О деятельности

Все началось с музыкальной школы и консерватории им. Курмангазы. Затем, я начала работу в оркестре: сначала была просто музыкантом, потом концертмейстером, солистом. Еще были радио, телевидение. Далее я продолжила карьеру в концертном оркестре акима города Алматы, где являюсь солисткой и художественным руководителем, помощником главного дирижера, народного артиста Казахстана Мурата Саркебаева.

За время моей карьеры было много интересных тандемов с большим эстрадным симфоническим оркестром под руководством Богушевского Александра Белякова. В рок-командах я играла «Форест Гамп» и «Рейс 09». Сейчас у меня прекрасная джазовая группа. Выступаю на разных фестивалях, часто бываю в поездках, сотрудничаю с музыкантами. Руковожу прекрасным проектом «Әуен Fest» — это казахская музыка в камерном жанре.





У меня было два сольных концерта: один в Оперном театре, второй во Дворце Республики. В них участвовали и Роза Рымбаева, и группа «Меццо», и арт-вокал, и Диде Моруани, и Едел Кусаинов. В декабре пройдет мой сольный концерт в «Музкафе». В планах сделать еще один большой концерт с эстрадным симфоническим оркестром в следующем году, когда разрешат полную посадку на мероприятиях.

Я горжусь, что сотрудничаю с прекрасным оркестром «Отырар Сазы» под руководством Дензухры Тлендиева.У нас в планах совместная поездка на Expo 2020 в Дубай.

Дело моей жизни — делиться любовью и другими эмоциями через свое искусство

Помимо этого, я всегда поддерживаю благотворительные проекты, которые нацелены на культурное просвещение детей. Недавно приняла предложение выступить амбассадором и спикером Арт-резиденции художников, которую открыли «Лотте Рахат» и Art Future к 30-летию фабрики для детей из детских домов Алматы. Провела там мастер-класс для детей.

Дело моей жизни — делиться любовью и другими эмоциями через свое искусство. Эти эмоции особенные, красивые, неподражаемые. И я отдаю их своему слушателю. Это самое сокровенное, чем я готова делиться с другими. А основное звено, через которое идет связь между моим внутренним миром и зрителем — это мой инструмент, скрипка.