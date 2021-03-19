СЕО Банка «Бай-Тушум» о работе кризис-менеджером и стремлении создать «бирюзовую организацию»

О себе





Если говорить о деловой составляющей, я кризис-менеджер. Впервые реализовал себя в этой роли, когда меня пригласили возглавить один из самых проблемных на тот момент банков, «Энергобанк». Сейчас это «Оптима Банк», по многим показателям банк номер 1 в Кыргызстане. Многие отговаривали меня, потому что это могло поставить точку в моей только начинающейся карьере. Но я рискнул, и все получилось. В дальнейшем возглавлял банк «Залкар». За год из убыточного мы с командой превратили его в прибыльный. И сейчас я работаю в банке «Бай-Тушум». В течение трех лет перед этим он был убыточным. Нам удалось вывести его на положительный результат, который мы показываем на протяжении последних трех лет.

Помимо основной деятельности пытаюсь инвестировать в интересные стартапы. А в последнее время меня часто приглашают выступать перед молодежью, быть ментором, помогаю молодым людям найти себя.





Я очень прямой и принципиальный человек, у меня сильно развито чувство справедливости. И эти качества иногда помогают, а иногда, напротив, мешают.

Каждый день занимаюсь спортом. Два раза в неделю футбол, три раза — настольный теннис, а по выходным дням участвую в соревнованиях. Люблю лыжи, гольф, лошадей. Спорт тоже очень сильно помогает мне в жизни, дает энергию.

Меня делает счастливее моя семья, работа и окружение



Меня делает счастливее моя семья, работа и окружение. У меня трое детей, две дочки и сын. Между средним и младшим ребенком получилась большая разница, 15 лет, младшему сыну всего 1 год и 8 месяцев. Однозначно, меня делают счастливым мои родители, тот факт, что они живы и здоровы. Наш коллектив в «Бай Тушуме» — тоже как одна семья, мы празднуем вместе все дни рождения, ходим в караоке, и в целом у нас очень хорошие, теплые отношения. И это приносит в мою жизнь много положительных эмоций.

О людях в жизни

Основные ценности заложили в меня родители. Отец сейчас на пенсии, но он всю жизнь проработал водителем автобуса. Папа орденоносец, в советское время получил два Ордена Трудовой Славы, все детство я видел, как он вставал в 4 утра, чтобы в 6 утра автобус уже ездил по городу. Именно отец заложил в меня трудолюбие и честность.

Папа никогда не говорил об этом прямо, но я подозреваю, что он мечтал, чтобы я был интеллигентом, «белым воротничком». Поэтому он настойчиво заставлял меня читать и пересказывать ему прочитанные книги. Сначала мне это не нравилось, но постепенно так он привил мне любовь к чтению.





Моя мама преподаватель, она заложила любовь к образованию, самосовершенствованию и спорту. Я родился слабым ребенком, и мама с раннего детства водила меня в бассейн. Став старше, я выбрал футбол и до сих пор активно им занимаюсь, поддерживаю данный вид спорта, являюсь президентом Ассоциации футзала Кыргызстана.

Некоторые ценности и основы моего мировоззрения заложили книги Джека Лондона. Главные герои его рассказов, не боясь ни холода, ни голода, настойчиво шли к своим целям, в них было сильное мужское начало. И эти книги повлияли на меня, на то, каким я хотел стать. Плюс, когда я рос, на нас сильно влияла музыка. В этом отношении Виктор Цой тоже что-то заложил в меня.

Основные ценности заложили в меня родители



Несмотря на то, что многие коучи и предприниматели говорят о том, что не нужно обращать внимание на мнение окружающих, мне почему-то всегда важно, что обо мне и моих поступках думают другие. Мне некомфортно, когда мои принципы или то, что я делаю, не совпадают с мировоззрением моих близких.





Оглядываясь назад, я всегда с благодарностью Всевышнему понимаю, что в основном по жизни мне встречались хорошие люди. Не раз бывало, что окружение меняло мое мировоззрение, и это помогало мне найти свое я.

О жизненных принципах

Не выношу интриги. В первую очередь, когда прихожу в организацию, стараюсь бороться с ними. Я много читаю Ицхака Адизеса, и он в своих книгах пишет, что если внутри компании присутствуют интриги, то вся энергия уходит на борьбу сотрудников друг с другом, а не на борьбу с конкурентами.

Не терплю нечестных людей, для меня важна открытость. За многие годы своей трудовой деятельности в банках я мог сильно обогатиться, но не пошел на это. Думаю, причина в ценностях, заложенных родителями.





В жизни было немало сложностей и личных, и в работе. Справляться с ними мне помогает то, что я не умею долго жить прошлым, переживать за нежелательный результат. Я быстро встаю на ноги и легко могу заинтересоваться новым проектом, видом спорта, кругом общения. Думаю, эта стойкость у меня от мамы, потому что я видел, как мужественно, словно «Железная леди», она переносила личную трагедию.

О деятельности

Моя мама была преподавателем финансово-экономического техникума. И здание, где она работала, было недалеко от экономического факультета вуза. Уже когда я учился в 9-10 классе, она говорила мне, что было бы хорошо, если бы я поступил на этот факультет. Мы оканчивали школу и поступали в вуз еще при Советском Союзе, когда все жили и зарабатывали примерно на одном уровне. Поэтому практически не было разницы между зарплатой банкира и, например, технолога. Я согласился с мамой и пошел на этот факультет еще потому, что на меня сильно повлияла книга «Финансист» Теодора Драйзера. Как раз в выпускных классах я прочитал ее, и мне очень понравилась сама книга и главный герой.





Я люблю свою работу. Сейчас пытаюсь сделать из «Бай-Тушум» бирюзовую организацию. Мы хотим уйти к максимально плоской структуре, чтобы мы были не начальниками, а коучерами, не указывали людям, что делать и как, а просто помогали реализовывать их идеи.

Одно из отличий бирюзовой организации — максимальное делегирование, отсутствие жесткого контроля как в классических оранжевых или красных компаниях. Эта структура работы больше свойственна IT- или стартап-компаниям, а не банкам. Надеюсь, у нас получится ее реализовать. Формально в нашем банке еще есть все отделы и должности, но люди все больше и больше работают в командах, фокусах, которые мы создаем внутри банка, и идеи в основном идут снизу вверх.

Бирюзовые организации дают людям возможность раскрывать свой внутренний потенциал. Я хочу, чтобы наши сотрудники были счастливыми людьми, ходили на работу с удовольствием, чтобы у нас была расслабленная и творческая атмосфера. А счастливые сотрудники очень часто делают счастливыми и клиентов.





Дело моей жизни на сегодняшний момент — воспитание моих детей. Потому что семья и дети для меня на первом месте. Но работа — это тоже важная составляющая. Я рад, что в «Бай-Тушуме» все сошлось как пазл: свобода, которую дают акционеры банка, и мой опыт, осознанность, которая пришла с годами. Поэтому многое из того, что мы с командой хотим реализовать, получается.

Я хочу, чтобы в Кыргызстане было меньше начальников, больше бирюзовых компаний, команд, где приветствуется креатив, доброжелательность и к сотрудникам изначально относятся как к талантливым и надежным людям.