Артур Жусупов о том, как пришел к преподаванию и что для него значит слово «ұстаз»

О себе

Я учитель математики и физики.

По натуре интроверт, скромный человек. Редко говорю о сложностях и проблемах, но и нечасто делюсь успехами и радостями.

Я ответственный. Стараюсь никого не подводить, иногда даже в ущерб собственным интересам. Поэтому работаю над тем, чтобы не брать на себя слишком много обязательств и не предавать свои ценности.

Для меня важна дисциплина в жизни, работе и в своих дополнительных занятиях. С детства я занимался баскетболом, но после получения травмы забросил спорт. Сейчас пришел к тому, что уже полтора года осмысленно и осознанно занимаюсь бегом. Полюбил этот вид спорта, получаю удовольствие от процесса. Осенью пробежал первый полумарафон и горжусь этим.

Люблю, когда то, что я делаю, приносит кому-то пользу. Поэтому люблю преподавать. Знаю, что мои ученики многое берут от уроков, достигают своих целей. Этот результат приносит мне большое наслаждение.

Люблю, когда то, что я делаю, приносит кому-то пользу

Люблю свою семью. Мне нравится заниматься процессом воспитания детей, участвовать в их жизни.

Мне нравится весело проводить время. Выезжать на природу, ходить в походы. Люблю путешествия вместе с семьей. Мы посетили порядка 30 стран и не планируем на этом останавливаться.

Я счастливый человек. Для счастья нужно не так много: любимое дело, собственное здоровье и здоровье близких людей.

О жизненных принципах

Первый принцип, который я проповедую в работе и в жизни — дисциплина. Второй принцип — ответственность. Если я о чем-то договорился, для меня важно четко соблюдать эту договоренность. А если что-то не получается, обязательно сообщить об этом как можно раньше.

Работу нужно делать качественно и эффективно. Быть добросовестным во всем, за что берешься.

Если следовать этим трем принципам, успех неминуем — он рано или поздно придет.





Жизнь — многогранна. В ней часто случаются взлеты и падения. Но, чем старше становишься, тем сильнее меняется отношение к трудностям. Если глубоко погружаться в кризисную ситуацию, ты можешь упустить из внимания другие аспекты жизни. Поэтому нужно понимать, что все временно, а после черной полосы всегда наступает белая. Сохранять максимально позитивный настрой, отгонять плохие мысли и продолжать двигаться в выбранном направлении.

О людях в жизни

Семья — это мои самые близкие люди: родители, супруга и дети. Родители — педагоги, люди науки. Это отложило отпечаток на меня и мою профессию. С супругой мы близки по взглядам, разделяем одни и те же ценности. Я рад, что нашел такого человека.

Я ценю дружбу. Люблю и уважаю близких друзей. Мы давно знакомы и преодолевали вместе разные жизненные ситуации. Я стараюсь постоянно поддерживать с ними связь, даже если мы редко видимся.

Еще в моей жизни есть люди, с которыми нас объединяют общие интересы. Среди них товарищи по спорту и приятели, с которыми мы регулярно посещаем интеллектуальные игры. Я рад, что такие сообщества есть в моей жизни. С ними весело и легко общаться.

Также могу отметить нашу команду и коллег по рынку. Это большие профессионалы, у которых можно многому научиться. Мы не боимся помогать друг другу, и мне нравится такой формат общения.

В моем окружении нет негативных людей и пессимистов

В моем окружении нет негативных людей и пессимистов. С возрастом четко очерчиваешь свои границы и поддерживаешь общение только с теми, кто наполняет тебя. Поэтому среди моих друзей жизнерадостные и дружелюбные люди, оптимисты.

О деятельности

Я учился в КазНУ имени Аль-Фараби, в 2010 году получил там степень PhD. Во время учебы в докторантуре жил в Германии, Великобритании. Это помогло мне глубоко изучить предмет, погрузиться в мир науки и образования, освоить инструменты, которые я до сих пор применяю в жизни и работе. А также сформировать представление о западных ценностях образования.

Еще будучи студентом, я подрабатывал репетитором. Мне нравилось помогать другим, объяснять сложные темы. Во время учебы в магистратуре проходил практику в школе и в университете. Но репутация профессии учителя на тот момент была низкой.

Поэтому, прежде чем вернуться в образование, я искал себя в разных отраслях. Работал в известных бизнес-структурах на разных позициях. Сначала в одной из дочерних структур компании «Казатомпром», затем в Capital Partners и в Alcatel-Lucent. В каждой из них мне удавалось закрепить за собой хорошую репутацию надежного коллеги, верного товарища, лояльного сотрудника.

Но когда у меня появилась семья, дети, возникло желание развиваться дальше. Я работал уже не только на основной работе, но и проводил вечерние занятия с учениками. Многое дал своим первым клиентам, но и многому научился у них. Получил бесценный опыт и уверенность в своих действиях.





Спустя время мы с супругой поняли, что доход от вечерних уроков равен моей заработной плате. При этом, на преподавание я тратил гораздо меньше времени. И благодаря поддержке супруги принял решение уйти с работы и открыть образовательный центр.

В 2010 году мы открыли Центр развития математического мышления. Могу сказать, что спрос на наши услуги всегда был, есть и будет. Конкуренция на рынке растет. Потому что в школах математику пока преподают недостаточно хорошо.

Мы оказываем услуги в сфере дополнительного образования. Наш головной офис находится в Алматы. Мы даем онлайн и офлайн-уроки. Специализируемся на математике, также проводим занятия по физике, химии, биологии и английскому языку. Отдельно готовим желающих к поступлению в Назарбаев Университет. А также помогаем готовиться к международным стандартизированным тестам SAT и ACT. Во всех перечисленных направлениях мы сильные игроки, хорошо разбираемся в них и строго следим за учебным процессом.

Дело моей жизни — преподавание. В казахском языке есть такое слово «ұстаз». Его значение немного глубже, чем просто учитель и наиболее полно отражает то, к чему я стремлюсь. В меру своих сил я помогаю людям становиться лучше путем образования. Хочу транслировать свои ценности и знания на как можно более широкую аудиторию, не ограничиваясь только нашим городом и страной. Думаю, в этом мое предназначение.